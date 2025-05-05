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Юристы указали на тщетность попыток ЕС отделаться от российских газовых обязательств
Евросоюз намерен представить план по прекращению закупок российского газа, однако юридические детали выхода из контрактов остаются неурегулированными, отмечает Reuters.
Евросоюз заявил о намерении представить во вторник дорожную карту по поэтапному отказу от оставшихся газовых связей с Москвой, однако вне санкционного давления многим компаниям будет сложно расторгнуть действующие контракты, опираясь на юридические механизмы, такие как форс-мажор, передает Reuters.
«Для применения форс-мажора поставщик должен нарушить контракт, например, прекратить поставки, а этого пока не произошло», – отметила независимый юрист по энергетике Агнешка Асон.
Дорожная карта появилась на фоне попыток США призвать Россию и Украину к подписанию мирного соглашения, что потенциально может вновь открыть путь российской энергии в Европу и ослабить санкции.
Около 19% газа в Европу по-прежнему поступает из России через трубопровод «Турецкий поток» и поставки сжиженного природного газа (СПГ), и Евросоюз поставил перед собой необязательную цель прекратить импорт российского ископаемого топлива к 2027 году, напомнило агентство.
Месяц назад чиновник из ЕС сообщал о попытках найти правовые возможности, позволяющие европейским компаниям ссылаться на форс-мажор и разрывать свои газовые контракты с Россией без штрафных санкций, а также меры, запрещающие компаниям заключать новые контракты на российский газ. Но правовых оснований для форс-мажора немного, учитывая, что поставки российского газа продолжаются бесперебойно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз при этом намерен ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.
В то же время запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 37% впервые за три года. Газпром заявил о риске их полного опустошения при сохранении нынешних темпов отбора, а стоимость газа в Европе в феврале выросла на 5%.