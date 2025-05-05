Юристы указали на тщетность попыток ЕС отделаться от российских газовых обязательств

Tекст: Ирма Каплан

Евросоюз заявил о намерении представить во вторник дорожную карту по поэтапному отказу от оставшихся газовых связей с Москвой, однако вне санкционного давления многим компаниям будет сложно расторгнуть действующие контракты, опираясь на юридические механизмы, такие как форс-мажор, передает Reuters.

«Для применения форс-мажора поставщик должен нарушить контракт, например, прекратить поставки, а этого пока не произошло», – отметила независимый юрист по энергетике Агнешка Асон.

Дорожная карта появилась на фоне попыток США призвать Россию и Украину к подписанию мирного соглашения, что потенциально может вновь открыть путь российской энергии в Европу и ослабить санкции.

Около 19% газа в Европу по-прежнему поступает из России через трубопровод «Турецкий поток» и поставки сжиженного природного газа (СПГ), и Евросоюз поставил перед собой необязательную цель прекратить импорт российского ископаемого топлива к 2027 году, напомнило агентство.

Месяц назад чиновник из ЕС сообщал о попытках найти правовые возможности, позволяющие европейским компаниям ссылаться на форс-мажор и разрывать свои газовые контракты с Россией без штрафных санкций, а также меры, запрещающие компаниям заключать новые контракты на российский газ. Но правовых оснований для форс-мажора немного, учитывая, что поставки российского газа продолжаются бесперебойно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз при этом намерен ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.

В то же время запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 37% впервые за три года. Газпром заявил о риске их полного опустошения при сохранении нынешних темпов отбора, а стоимость газа в Европе в феврале выросла на 5%.