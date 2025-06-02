Генпрокуратура направила в суд дело сына «крабового короля»

Сына Олега Кана обвинили в контрабанде трех тысяч тонн краба

Tекст: Евгения Караваева

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Александра Кана, сына так называемого «крабового короля» Олега Кана, и направила его для заочного рассмотрения во Фрунзенский районный суд Владивостока, передает ТАСС.

По данным следствия, с 2014 по 2019 год Олег Кан вместе с соучастниками, в том числе своим сыном Александром Каном, при помощи коммерческих организаций «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и «Приморская рыболовная компания» осуществлял контрабандные поставки живого краба в Японию, Корею и Китай. Общий вес превысил 3 тыс. тонн, а его стоимость - 2,6 млрд рублей.

Александр Кан, бывший директор «Курильского универсального комплекса», обвиняется в участии в преступном сообществе, контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей по трем статьям УК РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России отказался пересматривать решение о взыскании 358,7 млрд рублей с рыбопромышленников, включая «крабового короля» Олега Кана, за нарушение экономической безопасности. Суд ранее постановил взыскать с представителей дальневосточного крабового бизнеса миллиарды рублей в доход государства.