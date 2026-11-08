Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
ВСУ обстреливали многоэтажки из танка при отступлении из Красноармейска
Беженец рассказал об обстрелах многоэтажек из танка при отступлении ВСУ
Украинские военные при отступлении из Красноармейска обстреливали из танка окна в многоквартирных домах, сообщил беженец Александр Дугин.
Дугин, проживавший в Красноармейске с матерью, стал свидетелем множества украинских обстрелов многоэтажек при отступлении ВСУ. При одном из них танковый снаряд попал в окно их квартиры, передает РИА «Новости».
«Нам при отступлении танк буквально выстрелил в окно. У нас все сгорело. Мы долго отходили, а пока пришли в себя, уже пожар был. По звуку как будто он вообще впритык стрелял. Во втором подъезде обрушение с четвертого по второй этаж. А наш подъезд выгорел», – рассказал он.
По словам мужчины, ему и его матери повезло остаться в живых, потому что в момент обстрела они находились на лестничной площадке.
Красноармейск был освобожден российскими войсками 1 декабря 2025 года. В этот же день начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города.
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