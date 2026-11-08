ВСУ обстреливали многоэтажки из танка при отступлении из Красноармейска

Беженец рассказал об обстрелах многоэтажек из танка при отступлении ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Дугин, проживавший в Красноармейске с матерью, стал свидетелем множества украинских обстрелов многоэтажек при отступлении ВСУ. При одном из них танковый снаряд попал в окно их квартиры, передает РИА «Новости».

«Нам при отступлении танк буквально выстрелил в окно. У нас все сгорело. Мы долго отходили, а пока пришли в себя, уже пожар был. По звуку как будто он вообще впритык стрелял. Во втором подъезде обрушение с четвертого по второй этаж. А наш подъезд выгорел», – рассказал он.

По словам мужчины, ему и его матери повезло остаться в живых, потому что в момент обстрела они находились на лестничной площадке.

Красноармейск был освобожден российскими войсками 1 декабря 2025 года. В этот же день начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города.

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