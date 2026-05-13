  Решетников доложил Путину о росте экономики России
    Киев придумал «аэропортовое перемирие» для F-16
    В Госдуме отвергли предложение об электронных уведомлениях сотрудников об увольнении
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики
    Австрия подняла истребители из-за вторжения военных самолетов США
    Решетников доложил Путину о росте доходов россиян
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    МИД: Российская АЭС способна закрыть энергопотребности Армении на века
    Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Ермака
    Трамп заявил о возможности визита в Россию в 2026 году
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    13 мая 2026, 00:10 • Новости дня

    Исполнительница хита 80-х «Total Eclipse of the Heart» пережила кому и остановку сердца

    Звезда 80-х Бонни Тайлер пережила кому и остановку сердца

    Исполнительница хита 80-х «Total Eclipse of the Heart» пережила кому и остановку сердца
    @ Скриншот с видео YouTube-канале «Клипы»

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполнительница хита 80-х «Total Eclipse of the Heart» Бонни Тайлер попала в реанимацию после того, как у нее произошла остановка сердца и врачи ввели ее в искусственную кому.

    Как сообщило уважаемое издание Correio da Manha, у 74-летней исполнительницы хита «Total Eclipse of the Heart» в пятницу, 8 мая, остановилось сердце. С тех пор Тайлер остается в отделении интенсивной терапии больницы в Алгарве, Португалия, пишет портал PageSix.

    Также она борется с инфекцией, которую врачи пытаются контролировать с помощью высоких доз антибиотиков.

    Знакомый певицы рассказал, что врачи настроены позитивно после того, как Тайлер перенесла экстренную операцию по удалению аппендицита после его разорвался. Искусственная кома потребовалась, чтобы «способствовать выздоровлению» певицы.

    Correio da Manha сообщало, что Бонни Тайлер почувствовала себя плохо во время концерта в Лондоне и обратилась к врачу, но никаких симптомов обнаружено не было. Она отправилась в Алгарве, где у нее есть дом более 30 лет, где и почувствовала в животе сильную боль.

    Позже Тайлер перевели в больницу в Фару, где ей сделали операцию.

    По состоянию на утро 12 мая Бонни Тайлер остается в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице в Фару, однако врачи уверены в ее полном выздоровлении, сообщил менеджмент певицы на ее сайте.

    Семья Тайлер очень разочарована многочисленными ложными слухами в СМИ, в частности, никакого близкого друга Либерто Меалха у Бонни нет и она с ним не поддерживает связь.

    «Как только появятся новые новости о состоянии Бонни, мы опубликуем еще одно заявление, но просим СМИ прекратить спекуляции и публикацию диких слухов, которые лишь расстраивают ее семью, друзей и многочисленных поклонников», – призвала семья певицы.

    Известная мощным вокалом с хрипотцой Бонни Тайлер должна была начать «Юбилейный тур» 22 мая на Мальте. Летом она планирует выступить в Германии, Чехии, Венгрии, Турции, Австрии, Шотландии и Англии.

    С момента выхода её дебютного сингла «My! My! Honeycomb» прошло полвека. В 1977 году Тайлер была номинирована на премию Brit Awards после выхода песен «Lost in France» и «More Than a Lover». Но именно альбом 1983 года «Faster Than the Speed of Night» помог ей достичь вершин мировой славы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пол Маккартни рассказал об открытии музея The Beatles на месте последнего концерта.

    12 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы

    Песков: Посредником в диалоге России и Европы может быть кто угодно

    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Посредником в диалоге между Россией и Европой может быть кто угодно, имена можно перебирать долго, главное – возобновить этот диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное – чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ узнали, что правительство Германии отклонило предложение российского лидера, но довольно скоро нашли замену Шредеру в роли переговорщика.

    А позднее и глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера. Ранее она высказалась о том, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.


    12 мая 2026, 09:55 • Новости дня
    Bloomberg: Стармер готовится объявить об отставке
    Bloomberg: Стармер готовится объявить об отставке
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После сокрушительного поражения лейбористов на местных выборах глава правительства Великобритании Кир Стармер оказался в шаге от досрочного сложения полномочий, отмечает Bloomberg.

    Главный секретарь премьер-министра Британии Даррен Джонс намекнул, что Кир Стармер может в ближайшее время огласить сроки своей отставки, сообщает Bloomberg.

    Десятки членов парламента от Лейбористской партии, включая союзников в кабинете министров, присоединились к призывам о его уходе.

    «Он слушает коллег, и он разговаривает с коллегами. Я не могу сказать, какое решение он может принять или не принять. Я не собираюсь забегать вперед решения премьер-министра», – заявил Джонс.

    Давление на Стармера усилилось после недавних местных выборов, на которых лейбористы потеряли контроль над валлийским парламентом и лишились почти трех из пяти мест в английских советах. В понедельник премьер обещал доказать неправоту скептиков и остаться на своем посту.

    Кризис лидерства обострился после решения назначить Питера Мандельсона послом в США в конце 2024 года. Позднее американское министерство юстиции обнародовало документы, раскрывающие связи Мандельсона с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая Лейбористская партия потерпела масштабное поражение на муниципальных выборах в Великобритании.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев спрогнозировал скорую отставку британского премьер-министра.

    Политические позиции Кира Стармера серьезно пошатнулись из-за скандального назначения Питера Мандельсона послом в Вашингтоне.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    11 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Суд принял заявление о банкротстве сына певицы Валерии
    Суд принял заявление о банкротстве сына певицы Валерии
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы принял заявление кредитора о признании сына певицы Валерии Арсения Шульгина банкротом.

    «Заявление кредитора Березовского Филиппа Юрьевича о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) Шульгина Арсения Александровича банкротом поступило в суд 8 мая», – сказано в документе, передает ТАСС.

    Ранее суд уже взыскал с Шульгина в пользу предпринимателя Филиппа Березовского сумму долга по трем договорам займа. По данным СМИ, сын занимался проектами по привлечению инвестиций в майнинг криптовалют и импорт автомобилей из Китая в Россию.

    В апреле арбитражный суд Москвы признал банкротом Евгению Шпигель, супругу бывшего фармацевтического магната Бориса Шпигеля, и запустил продажу ее имущества на погашение многомиллиардных долгов.

    12 мая 2026, 10:02 • Новости дня
    Масштабное исследование ДНК опровергло миф о римском наследии Британии

    Анализ геномов древних британцев выявил преобладание англосаксонского наследия

    Tекст: Мария Иванова

    Изучение останков тысячи человек показало, что многовековое владычество Рима обеспечило британцам лишь 20-процентный приток новых генов, изменив исключительно образ жизни островитян.

    Специалисты проанализировали геномы 1039 человек, живших в Британии в период с 2550 года до нашей эры до 1150 года нашей эры, пишет New Scientist.

    Выяснилось, что большинство жителей эпохи римского владычества сохранили стопроцентное происхождение от населения железного века. Лишь 20% имели обнаруживаемую родословную из-за пределов острова.

    «Римское завоевание оказалось гораздо менее значимым в генетическом плане, чем мы, возможно, привыкли считать исторически», – заявила Рэйчел Поуп из Ливерпульского университета.

    Ученые пришли к выводу, что римляне осуществили захват образа жизни, превратив Британию в серию эксплуатируемых рынков силами небольшой группы людей.

    При этом германские племена англов, саксов и ютов оставили огромный след. К шестому веку более 70% жителей южной части англосаксонской Британии имели происхождение, связанное с этими группами. В то же время генетическое влияние викингов оказалось крайне ограниченным.

    Всего 4% населения Англии в период с 8-го по 11-й века сохранили родословную из Скандинавии железного века. Исследователи отмечают, что на первом этапе викинги увозили рабов с острова, а во время последующих вторжений смешивались с местными жителями, имеющими схожее происхождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генетики раскрыли источник заселения Британии в бронзовом веке.

    Ученые впервые подтвердили реальные схватки людей со львами в римской Британии.

    Археологи нашли хорошо сохранившийся меч 6 века на саксонском кладбище в Кенте.

    10 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    Евродепутат от Румынии Шошоакэ в день Европы демонстративно разорвала флаг ЕС
    Евродепутат от Румынии Шошоакэ в день Европы демонстративно разорвала флаг ЕС
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евродепутат и лидер партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ организовала демонстрацию, в ходе которой разорвала флаг Европейского союза.

    Акция прошла в день Европы, ее цель – привлечь внимание к вопросу национальной идентичности и независимости Румынии, передает РИА «Новости».

    Шошоакэ вместе с соратниками жестко высказалась о праздновании дня Европы. По ее словам, страна должна отмечать не этот европейский праздник, а день независимости Румынии. Политик отметила, что в рамках этой акции «хотела получить свою часть Европы, забрать свою Румынию».

    «Мы должны отмечать не день Европы, а день независимости Румынии. Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство дня Европы, давайте праздновать свои вещи», – заявила Шошоакэ в соцсетях.

    Она также подчеркнула, что вместо этого румыны чтят Европу, которая «ногами попирает» Румынию.

    Ранее сообщалось, что молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, усилили давление на русский язык и не разрешили праздновать День Победы в Кишиневе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Диана Шошоакэ намеренно испортила избирательный бюллетень на выборах президента Румынии в знак протеста. Политик также обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину для нормализации отношений. В соседней Польше кандидат в президенты Гжегож Браун публично растоптал флаг Европейского союза.

    11 мая 2026, 10:32 • Новости дня
    В Британии начался скандал из-за пуговиц на женской форме в ВМС страны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британские военно-морские силы решили выделить до 200 тыс. фунтов стерлингов на изменение дизайна формы для женщин-моряков из-за неудачного расположения пуговиц на груди, командование подвергли критике за такое решение.

    Военно-морские силы Британии оказались под огнем критики из-за планов потратить до 200 тыс. фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков на перешив женской формы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Причиной такого решения стало то, что на существующей одежде пуговицы расположены в районе сосков, что было признано неуместным.

    «Королевский военно-морской флот планирует потратить до 200 тыс. фунтов стерлингов на новую форму для женщин-моряков, поскольку считается, что при нынешнем дизайне пуговицы расположены неуместно», – отмечается во внутреннем документе военного ведомства.

    Подобные траты вызвали недовольство среди служащих. Это происходит на фоне того, что британским военачальникам ранее поручили найти способы сэкономить 28 млрд фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет из-за дефицита оборонных расходов.

    Источник в ВМС назвал абсурдным расходование средств на столь незначительное изменение, хотя и признал, что расположение пуговиц всегда вызывало насмешки в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское военное командование предупредило о серьезном дефиците оборонного бюджета. В 2024 году из-за сложной финансовой ситуации правительство страны решило отказаться от ряда военных разработок.

    11 мая 2026, 02:14 • Новости дня
    Дмитриев обратил внимание на «озарение» журналистов WSJ о ситуации в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    На Wall Street Journal сошло внезапное озарение о беспрецедентном падении популярности лидеров европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев обратил внимание на материал газеты Wall Street Journal о плачевном положении европейских политиков, которые сталкиваются с беспрецедентной непопулярностью. В публикации американское издание указало на слабую экономику, негативное отношение граждан к иммиграции и рост поддержки так называемых популистских партий, передает РИА «Новости».

    «Все это правда. Почему на Wall Street Journal сошло внезапное озарение?» – написал Дмитриев в соцсети X. Он добавил, что европейские чиновники не способны отрицать собственные провалы, за которыми неизбежно последует расплата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев связал экономический кризис в Евросоюзе с отказом от российских энергоносителей. Спецпредставитель президента России указал на поразительную слепоту европейских чиновников.

    12 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Принцесса Уэльская призналась в увлечении паделем
    Принцесса Уэльская призналась в увлечении паделем
    @ i-Images /Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Принцесса Уэльская Кейт во время приема в саду Букингемского дворца рассказала о своем увлечении паделем, назвав этот вид спорта идеальным занятием для семейного отдыха, поскольку он представляет собой смесь большого тенниса, сквоша и настольного тенниса.

    В беседе с представителями Ассоциации большого тенниса 44-летняя принцесса выразила любовь к этой игре.

    «Вы увлеклись паделем? О, я люблю падель, это такая хорошая игра, она отлично уравнивает шансы тех, кто не играет в теннис», – приводит ее слова GB News.

    В разговоре с другой участницей мероприятия принцесса подчеркнула инклюзивный характер этого вида спорта.

    «Это очень общительная игра, в которую могут играть все поколения – я играю со своими родителями», – уточнила она.

    Интересы будущей королевы в спорте весьма разнообразны: от участия в тренировках по регби до соревнований на велотренажерах против принца Уильяма.

    Несмотря на то, что падель был изобретен в 1960-х годах, его популярность значительно возросла, и Ассоциация лаун-тенниса теперь называет его «самым быстроразвивающимся видом спорта в мире».

    Организация характеризует эту игру как «инновационную форму тенниса», которая привлекает людей всех поколений, от маленьких детей до бабушек и дедушек. Привлекательность этого вида спорта отчасти заключается в низком пороге вхождения: игроки любого возраста и уровня подготовки могут быстро взять в руки ракетку и начать заниматься.

    Одобрение этого вида спорта принцессой Кэтрин как «отличного средства для выравнивания возможностей» для тех, кто не играет в теннис, отражает широкую тенденцию привлечения в этот вид спорта новичков, которым традиционный теннис может показаться сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Уэльский с сыном посетили приют, куда его в детстве водила принцесса Диана. Меланья Трамп во время официального визита главы Белого дома США в Британию продемонстрировала свои истинные чувства к Кейт Миддлтон, ответив на вопрос, является ли та «следующей принцессой».

    12 мая 2026, 04:33 • Новости дня
    Сибига призвал ЕС стать посредником в переговорах с Москвой об аэропортах

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина хочет, чтобы Европа помогла возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры с Россией, сделав первый шаг в виде взаимного прекращение нападений на аэропорты обеих сторон, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига газете Politico.

    Идея, выдвинутая министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, предоставила бы европейским лидерам конкретную роль в дипломатии в то время, когда переговоры между Москвой и Киевом под руководством США замедлились.

    «Вероятно, Европе нужна новая роль в наших мирных усилиях. Возможно, мы попытаемся урегулировать или добиться так называемого прекращения огня в аэропортах», – заявил Сибига изданию Politico в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

    Предложение будет сосредоточено на ограниченном соглашении между Москвой и Киевом о ненанесении ударов по аэропортам. Сибига заявил, что у российский президент Владимира Путина может быть стимул к участию в такой сделке, поскольку крупные российские транспортные узлы, включая московский Международный аэропорт Шереметьево и петербургский аэропорт Пулково, становятся уязвимыми, пишет газета.

    «Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или специальную группу, могли бы обсудить [прекращение огня в аэропорту]», – сказал Сибига, добавив, что глава киевского  режима Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

    Но Киев не просит Европу заменить Вашингтон. Напротив, по словам Сибиги, любые европейские усилия должны укреплять дипломатию под руководством США и избегать создания конкурирующих направлений.

    «Это должно быть дополнительным направлением, а не заменой или альтернативой», – уточнил украинский министр, подчеркнув, что Европа должна говорить «единым голосом».


    11 мая 2026, 06:41 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал скорую отставку Стармера

    Tекст: Антон Антонов

    Британский премьер-министр Кир Стармер может покинуть свой пост в ближайшие дни на фоне провала Лейбористской партии на местных выборах в Великобритании, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Как и предсказывалось, депутаты от Лейбористской партии и некоторые члены кабинета министров ополчились против Стармера после катастрофического поражения на местных выборах. Отставка Стармера по графику уже на этой неделе», – отметил Дмитриев в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая Лейбористская партия терпит катастрофическое поражение на местных выборах в Великобритании. Лейбористы потеряли половину мест по итогам региональных выборов.

    11 мая 2026, 05:12 • Новости дня
    Лейбористы потеряли половину мест по итогам региональных выборов в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам голосования на местных выборах правящая в Великобритании партия лейбористов лишилась половины своих мест в муниципальных советах, пишет Times.

    Местные выборы в Великобритании состоялись в четверг, но подсчет голосов закончили только в воскресенье. Выборы проходили в 136 регионах Англии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Лейбористы потеряли почти 1,2 тыс. из более чем 2,2 тыс. мест в муниципальных советах. Консерваторы также понесли потери, лишившись свыше 400 мандатов и сохранив за собой менее 800 кресел.

    Главным триумфатором кампании стала правая партия Reform UK, которая получила около 1,4 тыс. мест, хотя ранее имела менее 100 мандатов. Зеленые завоевали 376 кресел, увеличив свое представительство до 568 позиций. Либерал-демократы добавили в свой актив 143 места, доведя их общее число до 832.

    Несмотря на серьезные потери, лейбористы удерживают большинство в 28 муниципалитетах. Reform UK теперь контролирует 14 советов, либерал-демократы – 15, консерваторы – девять, а зеленые – пять. Кроме того, лейбористы получили лишь девять из 96 мест в валлийском парламенте и 17 из 129 в шотландском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правящая Лейбористская партия терпит катастрофическое поражение, а абсолютным триумфатором выглядит правая Reform UK во главе с Найджелом Фараджем.

    12 мая 2026, 00:03 • Новости дня
    Британская поп-певица Дуа Липа потребовала от Samsung в суде 15 млн долларов
    Британская поп-певица Дуа Липа потребовала от Samsung в суде 15 млн долларов
    @ imageSPACE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская поп-звезда Дуа Липа подала в пятницу иск против гиганта электроники, утверждая, что Samsung использовала фотографию ее лица для продажи телевизоров, не получив разрешения и не предложив ей никакой оплаты, а в соцсетях множество поклонников жалуются, что бросились покупать телевизоры, думая, что их одобрила любимая певица.

    «Лицо мисс Липа было широко использовано в массовой маркетинговой кампании по продаже потребительского товара без ее ведома, без учета ее мнения, и без ее права голоса по данному вопросу, контроля или какого-либо вклада. Мисс Липа не допускала и не допустила бы такого использования», – приводит The Independent выдержку из искового заявления.

    Согласно жалобе певицы, Samsung якобы начала размещать изображение Липы на маркетинговых материалах и картонных коробках со своими телевизорами по всему миру в начале 2025 года.

    Липа владеет авторскими правами на фотографию, которая была сделана за кулисами фестиваля Austin City Limits в 2024 году. Когда Липа узнала о рекламе, она попросила Samsung прекратить использование картинки, но в иске утверждается, что компания была «пренебрежительной и черствой», отклонив ее просьбу.

    В иске указано, что Samsung неплохо заработала на использовании фотографии Липы и, судя по всему, получила ее одобрение, чего на самом деле не было. В заявке содержатся комментарии поклонников Липы в соцсети X, которые предполагают, что некоторые клиенты были вдохновлены на покупку телевизоров Samsung, потому что думали, что любимая певица одобрила этот продукт.

    В иске Липа обвиняет Samsung в нарушении авторских прав, права на публичность и ложном одобрении артиста. Звезда требует возмещения ущерба в размере не менее 15 млн долларов, а также прибыль, которую Samsung получила из-за предполагаемого использования ее изображения.

    Команда певицы утверждает, что Samsung нарушила калифорнийский закон о праве на публичность, федеральный закон Ланхэма и требования к товарным знакам, которые защищают знаменитостей от несанкционированного использования их личных данных в коммерческих целях.

    The Independent напомнила, что это не первый случай, когда Дуа Липе приходится защищать свой имидж в суде. В 2025 году Липа выиграла судебный процесс против двух авторов песен, которые утверждали, что она скопировала мелодию своего хита «Levitating» из написанных ими диско-треков.

    Авторы песен Л. Рассел Браун и Сэнди Линзер подали в суд на Липу в 2022 году, обвинив ее в копировании их трека 1979 года «Wiggle and Giggle All Night» и их песни 1980 года «Don Diablo». Однако судья пришел к выводу, что схожим элементам песен «не хватает оригинальности», чтобы быть защищенными законом об авторском праве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дизайнер Кэти Перри выиграла суд против тезки-певицы по делу об авторских правах. Суд взыскал 17 млн рублей за исполнение Суханкиной песен группы «Мираж». Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла.

    10 мая 2026, 12:03 • Новости дня
    Фицо заявил об ожидании звонков от политиков Европы после встречи с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предсказал, что европейские политики вскоре начнут звонить ему с вопросами о деталях его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    «Ценность встреч, которые я провожу с Зеленским или президентом Путиным, заключается в том, что мы получаем ценную информацию. Через минуту уже будут звонить: «Что сказал Путин? Что сказал Путин?»» – заявил Фицо на пресс-конференции в воскресенье, передает РИА «Новости».

    «Я на это скажу: «Ну так езжайте туда, поговорите с ним, мы маленькая страна, Словакия – маленькая страна, которая защищает свои национальные интересы», – добавил он.

    Ранее Фицо сообщил, что проведет экстренное совещание с представителями компании Transpetrol, которая управляет словацким участком нефтепровода «Дружба».

    9 мая Фицо присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель отреагировал на участие словацкого премьера Роберта Фицо в праздновании Дня Победы в Москве угрозой заморозить финансирование местных фермеров.

    10 мая 2026, 19:27 • Новости дня
    Британские военные десантировались на остров спасать зараженного хантавирусом

    Британские военные десантировались в Атлантике спасать пассажира с хантавирусом

    Tекст: Мария Иванова

    На отдаленный остров Тристан-да-Кунья впервые в истории высадилась парашютная группа врачей, чтобы срочно помочь сошедшему с лайнера туристу с симптомами заражения хантавирусом.

    Британские военные совершили парашютный прыжок на остров Тристан-да-Кунья, чтобы помочь гражданину, предположительно инфицированному хантавирусом, передает РИА «Новости».

    Накануне агентство по здравоохранению Британии сообщило о возможном заражении пассажира, сошедшего с круизного лайнера MV Hondius.

    «Группа военных специалистов высадилась на острове Тристан-да-Кунья с парашютами, чтобы оказать экстренную медицинскую помощь после того, как стало известно, что один из граждан Британии на острове предположительно заразился хантавирусом», – заявило министерство обороны страны.

    Бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады и военные медики десантировались с военно-транспортного самолета Airbus A400M. Борт доставил необходимые медикаменты, кислородные запасы и специализированное оборудование.

    Самолет стартовал с авиабазы Брайз-Нортон в Англии, совершил посадку на острове Вознесения, а затем проследовал к месту назначения.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что это первый случай десантирования британских медиков ради гуманитарной миссии.

    Вспышка опасной инфекции зафиксирована на нидерландском судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь эпизодов заражения, три из которых завершились летальным исходом. В воскресенье лайнер прибыл на Тенерифе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи зафиксировали случай подозрения на хантавирус у британца на архипелаге Тристан-да-Кунья.

    Зараженное круизное судно MV Hondius прибыло к испанскому острову Тенерифе. В порту стартовал процесс эвакуации пассажиров лайнера.

    11 мая 2026, 15:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 550 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Биржевые цены на газ в Европе днем в понедельник растут почти на 3%, превысив отметку 550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Июньские фьючерсы по индексу TTF, который является крупнейшим газовым хабом Европы и расположен в Нидерландах, открыли торги на уровне 550,2 доллара за тысячу кубометров, что на 2,6% выше предыдущего закрытия, передает РИА «Новости». К 14.45 по московскому времени цена достигла 552 долларов, зафиксировав рост на 2,9%.

    Такая динамика расчетов сравнивается с ценой предыдущего торгового дня, которая составляла 536,5 доллара за тысячу кубометров.

    Ранее показатель заполненности газовых резервуаров в странах Европейского союза преодолел отметку в 35%.

    Главное
    Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат»
    Лукашенко заявил о «точечной мобилизации» для «подготовки к войне»
    Иран подал иск против США в арбитражный суд Гааги
    В Молдавии учителям обещали двойные оклады за участие в Дне Европы вместо Дня Победы
    В Калужской области начали называть аборт новым термином
    Названы причины вызова певицы Линды на допрос
    Фигуристка Муравьева решила покинуть сборную и сменить спортивное гражданство

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

    Политические потрясения произошли в Латвии по итогам атаки украинских БПЛА – в отставку отправлен министр обороны страны. Глава военного ведомства долгое время уверял, что строит специальную «антидронную стену» для защиты от «российской агрессии» – однако в итоге и агрессия оказалась не российской, и никакой «стены» построено не было. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации