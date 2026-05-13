Исполнительница хита 80-х «Total Eclipse of the Heart» пережила кому и остановку сердца

Звезда 80-х Бонни Тайлер пережила кому и остановку сердца

Tекст: Катерина Туманова

Как сообщило уважаемое издание Correio da Manha, у 74-летней исполнительницы хита «Total Eclipse of the Heart» в пятницу, 8 мая, остановилось сердце. С тех пор Тайлер остается в отделении интенсивной терапии больницы в Алгарве, Португалия, пишет портал PageSix.

Также она борется с инфекцией, которую врачи пытаются контролировать с помощью высоких доз антибиотиков.

Знакомый певицы рассказал, что врачи настроены позитивно после того, как Тайлер перенесла экстренную операцию по удалению аппендицита после его разорвался. Искусственная кома потребовалась, чтобы «способствовать выздоровлению» певицы.

Correio da Manha сообщало, что Бонни Тайлер почувствовала себя плохо во время концерта в Лондоне и обратилась к врачу, но никаких симптомов обнаружено не было. Она отправилась в Алгарве, где у нее есть дом более 30 лет, где и почувствовала в животе сильную боль.

Позже Тайлер перевели в больницу в Фару, где ей сделали операцию.

По состоянию на утро 12 мая Бонни Тайлер остается в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице в Фару, однако врачи уверены в ее полном выздоровлении, сообщил менеджмент певицы на ее сайте.

Семья Тайлер очень разочарована многочисленными ложными слухами в СМИ, в частности, никакого близкого друга Либерто Меалха у Бонни нет и она с ним не поддерживает связь.

«Как только появятся новые новости о состоянии Бонни, мы опубликуем еще одно заявление, но просим СМИ прекратить спекуляции и публикацию диких слухов, которые лишь расстраивают ее семью, друзей и многочисленных поклонников», – призвала семья певицы.

Известная мощным вокалом с хрипотцой Бонни Тайлер должна была начать «Юбилейный тур» 22 мая на Мальте. Летом она планирует выступить в Германии, Чехии, Венгрии, Турции, Австрии, Шотландии и Англии.

С момента выхода её дебютного сингла «My! My! Honeycomb» прошло полвека. В 1977 году Тайлер была номинирована на премию Brit Awards после выхода песен «Lost in France» и «More Than a Lover». Но именно альбом 1983 года «Faster Than the Speed of Night» помог ей достичь вершин мировой славы.

