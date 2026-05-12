Пол Маккартни рассказал об открытии музея The Beatles на месте последнего концерта
Группа The Beatles превратит здание, где они дали свой последний концерт, в выставочное пространство, в котором поклонники на семи этажах смогут увидеть памятные вещи и ранее не представлявшиеся публике архивные материалы.
Особняк на Сэвил-Роу, 3, внесенный в список памятников архитектуры, служил штаб-квартирой The Beatles с 1968 по 1972 год, а в подвале они записали свой последний альбом «Let It Be».
Сэр Пол Маккартни заявил Би-би-си, что хотел бы, чтобы у поклонников The Beatles в Лондоне появилось официальное место, посвященное группе.
«Туристы приезжают в Англию и могут посетить Эбби-роуд, но не могут попасть внутрь, что создает пробки и очень раздражает водителей. Поэтому я подумал, что это отличная идея», – сказал он.
Официальное название заведения «The Beatles at 3 Savile Row», его запуск запланирован на 2027 год.
В здании будет воссоздана подвальная студия, где был записан альбом «Let It Be», а также появится возможность заново пережить ощущения от культового концерта The Beatles на крыше в том месте, где он состоялся.
Другие подробности пока не разглашаются, но сэр Пол дал представление о том, как будет функционировать это заведение.
«Ну, вы заходите на первый этаж, и там есть памятные вещи и тому подобное. Затем вы поднимаетесь по лестнице и видите различные события, которые происходили то тут, то там, пока не доберетесь до вершины, когда выходите на крышу и притворяетесь участником группы Beatles», – рассказал музыкант.
В здании также разместится магазин, где будут продаваться лицензированные товары, связанные с The Beatles.
«Знаете, это вопрос розничной торговли... но вам это нужно. Даже в Национальном фонде это нужно, понимаете? На память обязательно должен остаться какой-нибудь сувенир», – добавил сэр Пол.
