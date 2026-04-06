В Токио нашли сотню забытых фото The Beatles
В японском архиве «Ниппон будокан» обнаружили 102 неизвестных снимка The Beatles
Архив токийского зала «Ниппон будокан» открыл редкую находку: более ста ранее не публиковавшихся черно-белых кадров с гастролей The Beatles 1966 года.
Концертно-спортивный зал «Ниппон будокан» в Токио сообщил о находке, передает ТАСС.
В его архиве обнаружены 102 черно-белых негатива с изображениями легендарной британской группы The Beatles, которые ранее нигде не публиковались. Фотографии относятся к гастролям коллектива в Японии в 1966 году.
На снимках запечатлены фрагменты выступления и подготовка к концерту. На одном кадре Джон Леннон с улыбкой смотрит на традиционную японскую куклу Фукускэ, которая, как считают в Японии, приносит счастье и удачу. Изображение этой куклы позже стало элементом обложки альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, вышедшего в 1967 году.
Британская группа находилась на гастролях в Японии с 30 июня по 2 июля 1966 года и дала единственный концерт в «Ниппон будокан», который до того использовался только для соревнований мастеров японских боевых искусств. В 2019 году в этом же зале также нашли 19 ранее неизвестных снимков, связанных с теми гастролями.
