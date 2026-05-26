  • Новость часаЗапущена процедура выхода Молдавии из СНГ
    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому
    Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать
    МВД раскрыло главный пароль для массового взлома домашних устройств
    Первый электрокар Ferrari разочаровал фанатов и обрушил акции компании
    Россия предупредила Брюссель о начале последовательных атак по Киеву
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    Госдума разрешила инкассаторам и охране банков сбивать дроны
    Жители Киева сообщили о побеге Зеленского перед ударом «Орешника»
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    26 мая 2026, 15:23 • Новости дня

    На мэра города Пятихатки на Украине совершили вооруженное нападение

    Неизвестные ударили ножом мэра города Пятихатки Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Покушение совершено на мэра города Пятихатки в Днепропетровской области Украины Галила Исаева, сообщает областная полиция.

    Покушение произошло на территории Днепропетровской области на Украине, передает РИА «Новости».

    Пострадавшего Галила Исаева с тяжелыми телесными повреждениями оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания неотложной помощи.

    «В полицию поступило сообщение о нападении на мэра города. Предварительно установлено, что злоумышленник набросился на чиновника и нанес ему ножевое ранение», – говорится в заявлении областного управления полиции.

    В настоящее время правоохранительные органы ведут активный розыск преступника. Точные мотивы совершенного нападения пока остаются неизвестными.

    В середине мая во Львове злоумышленник облил мэра города Андрея Садового неустановленной жидкостью.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    Эксперт Козюлин: ЕС превращает своих дипломатов в Киеве в «живой щит»

    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев
    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    25 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого предупредил американскую сторону о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве и напомнил о рекомендациях Москвы обеспечить иностранным диппредставительствам эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

    Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По поручению президента России Владимира Путина, Лавров довел до американской стороны позицию Москвы о том, что в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» российские Вооруженные силы «приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений».

    Отдельно министр обратил внимание на заявление МИД России от 25 мая, в котором США и другим странам, имеющим дипломатическое присутствие в Киеве, рекомендовано «обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан».

    В ходе разговора Лавров также напомнил о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года по инициативе США, и выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», которые, как отмечается, могли бы стать основой долгосрочного урегулирования конфликта.

    Стороны также обменялись оценками дипломатических инициатив по ситуациям в Ормузском проливе и вокруг Кубы. При этом, как подчеркнули в МИД РФ, Лавров и Рубио подтвердили готовность, несмотря на разногласия, «активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга».

    Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    25 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендуется как можно скорее покинуть Киев, заявил МИД России.

    Жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    В министерстве подчеркнули, что указанные объекты рассредоточены по всему городу.

    Ранее МИД анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    26 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    ФСБ предотвратила масштабные теракты в Москве и регионах России
    ФСБ предотвратила масштабные теракты в Москве и регионах России
    Tекст: Мария Иванова

    При поддержке коллег из стран СНГ российские силовики сорвали серию вооруженных нападений и перехватили партию из 500 украинских взрывных устройств, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

    Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников раскрыл детали масштабной работы по защите страны, передает РИА «Новости».

    «В начале этого года ФСБ России совместно с таджикистанскими коллегами выявлена и обезврежена терячейка, планировавшая резонансные теракты. Кроме того, во взаимодействии с СГБ Узбекистана на стадии подготовки пресечены пять нападений террористов в разных регионах Российской Федерации, в том числе в Москве», – заявил он.

    Руководитель ведомства отметил, что предотвращенные преступления подчеркивают важность тесного сотрудничества стран СНГ. На территории содружества продолжают формироваться законспирированные сети и каналы снабжения боевиков.

    Также сотрудники государственной безопасности сорвали планы Киева по организации диверсий. Совместно с белорусским КГБ пресечен ввоз в страну более 500 взрывных устройств. Подобные действия свидетельствуют о серьезных масштабах угроз с украинского направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года спецслужбы предотвратили в России 78 терактов.

    Несколькими днями ранее силовики сорвали диверсию на железной дороге в Краснодарском крае.

    В марте Александр Бортников рассказал о пресечении попытки подрыва многоквартирного жилого дома.

    25 мая 2026, 21:10 • Новости дня
    Единственный парусник Украины получил повреждения после взрыва в Одессе
    Единственный парусник Украины получил повреждения после взрыва в Одессе
    Tекст: Дарья Григоренко

    Фрегат «Дружба» получил повреждения в порту Одессы после детонации взрывного устройства днем 25 мая, сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Плетенчука.

    Учебный трехмачтовый корабль, приписанный к местному порту, является единственным парусником страны, уточняет издание «Страна», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая в Одессе после серии взрывов пострадал важный инфраструктурный объект.

    В начале месяца после удара российских сил в районе местного порта исчезли двое французских водолазов.

    Несколькими днями ранее в этом же городе получило повреждения другое судно.

    26 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    ВСУ заявили о подготовке к круговой обороне Одессы

    ВСУ начали подготовку Одессы к круговой обороне

    ВСУ заявили о подготовке к круговой обороне Одессы
    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области активно возводят оборонительные сооружения, включая блиндажи и противотанковые рвы, для подготовки города к масштабной защите, сообщили в региональном управлении ВСУ.

    Украинские военные завершают масштабные работы по укреплению Одессы, передает РИА «Новости».

    «Одессу готовят к круговой обороне», – говорится в официальном заявлении управления сил территориальной обороны ВСУ «Юг».

    В регионе активно строятся многокилометровые противотанковые рвы и блиндажи. Кроме того, военные устанавливают колючую проволоку, «зубы дракона» и другие защитные сооружения.

    Ранее, в феврале, глава оперативно-тактической группировки украинских войск «Одесса» Денис Носиков уже сообщал о планах по подготовке областного центра и прилегающих территорий к круговой обороне.

    Несколькими днями ранее власти Киевской области получили указание об организации круговой обороны местных населенных пунктов.

    Также украинские власти начали подготовку к круговой обороне в Волынской области.

    26 мая 2026, 08:20 • Новости дня
    Госсекретарь США Рубио не исключил эскалации украинского конфликта

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил дальнейшую эскалацию конфликта на Украине

    Госсекретарь США Рубио не исключил эскалации украинского конфликта
    Tекст: Мария Иванова

    Затяжной конфликт на Украине сохраняет угрозу перехода в новую фазу эскалации из-за непрерывного обмена все более мощными ударами, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о вероятности эскалации боевых действий в ходе украинского конфликта, передает ТАСС.

    «Опасность во всех войнах состоит в том, что по мере их продолжения всегда есть угроза эскалации, того, что они распространятся на что-то новое», – отметил американский дипломат. Политик пояснил, что подобная динамика характерна для любых вооруженных столкновений.

    Глава внешнеполитического ведомства США, находящийся с визитом в Индии, подчеркнул, что стороны обмениваются все более мощными ударами, что ведет к дальнейшему развитию кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске перехода украинского кризиса в фазу дальнейшей эскалации.

    Летом на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым он услышал новые предложения по урегулированию ситуации. До этого Вашингтон заявлял, то ожидал от Москвы и Киева реалистичных шагов для достижения прогресса в переговорах.

    25 мая 2026, 22:34 • Новости дня
    Сотрудники атакованного колледжа в Старобельске попали в базу «Миротворца»

    Tекст: Вера Басилая

    Персональные данные девяти сотрудников старобельского колледжа ЛГПУ внесены в украинскую базу «Миротворец».

    Девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости». Данные преподавателей появились на ресурсе в понедельник.

    В список попали заместители директора Наталья Цыганок, Ольга Хохуля и Ирина Рынкова, советник Вадим Какаций, методист Виктория Головина. Также на сайте оказались начальник штаба ГО Роман Куличенко, инженер по охране труда Людмила Гладчук, педагоги Денис Диденко и Ирина Несмешная. Позднее в базу добавили педагога-психолога Елизавету Щербакову.

    «Миротворец» обвиняет их в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

    В результате атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске погиб 21 человек.

    Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о целенаправленных ударах дронов по зданию во время эвакуации студентов.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    25 мая 2026, 23:22 • Новости дня
    Полянский назвал ответ ОБСЕ по Старобельску провокационным и лицемерным

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона получила ответ швейцарского председательства ОБСЕ на требование осудить удар ВСУ по Старобельску, который не содержит намека на осуждение, но включает провокационные формулировки, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «В ответ на наше письмо с требованием осудить теракт ВСУ в Старобельске, направленное незамедлительно после удара по общежитию, только сегодня мы получили ответ швейцарского действующего председательства в ОБСЕ. Английские слова подобраны очень тщательно, но и намека на осуждение там нет», – заявил Полянский в Telegram.

    Он добавил, что в ответе подчеркивается, будто место, по которому «по сообщениям» нанесен удар, находится на «временно оккупированной территории Украины».

    Кроме того, швейцарская сторона созывает специальное заседание для обсуждения «ударов с воздуха», что, по словам постпреда, произошло после реакции России и с подачи западных стран. Заседание созвано по пункту повестки дня о «пресловутой «российской агрессии».

    «Вот такие лицемеры сегодня «правят бал» в ОБСЕ!» – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на трагедию в Старобельске.

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    25 мая 2026, 19:38 • Новости дня
    Чешское правительство одобрило ужесточение условий пребывания беженцев с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Для получения гуманитарного пособия мигрантам их Украины в Чехии придется устроиться на работу и находиться на территории республики не менее 16 дней в месяц. Такие нормы содержит законопроект, одобренный правительством Чехии.

    Власти Чехии направят на утверждение в парламент документ, который значительно усложнит жизнь переселенцам, передает ТАСС.

    Запрашивающие государственную помощь люди будут обязаны трудоустроиться, открыть бизнес или встать на учет в службу занятости. Данные требования не затронут детей, студентов и пенсионеров.

    Статус временной защиты аннулируют при выезде за пределы Шенгенской зоны более чем на 30 дней. Аналогичная мера предусмотрена в случае депортации из-за уголовных или административных правонарушений. Кроме того, пересматриваются нормы оплаты медицинского страхования и усложняется выдача специальных видов на жительство.

    Документ обязывает регистрировать машины с украинскими номерами в чешском реестре и проходить техосмотр. Сейчас в стране на учете состоят 28 тыс. таких автомобилей, однако эксперты оценивают реальное количество вдвое выше. Всего в республике зарегистрировано более 386 тыс. беженцев, из которых около 90 тыс. получают пособия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года президент Чехии Петр Павел подписал закон об ужесточении правил приема мигрантов.

    В январе текущего года власти республики сняли украинский флаг со здания правительства.

    Весной прошлого года работу по бессрочным трудовым соглашениям в стране нашли 155 тыс. граждан Украины со статусом временной защиты.

    26 мая 2026, 10:19 • Новости дня
    Politico: Прибалтика начала переговоры о закупке украинских бомбоубежищ

    Tекст: Мария Иванова

    Прибалтийские государства заинтересовались опытом Киева в возведении защитных сооружений на фоне участившихся случаев появления беспилотников в их воздушном пространстве.

    Европейские компании начали переговоры с украинскими оборонными предприятиями о покупке укрытий, передает Politico.

    Глава профильного совета Украины Игорь Федирко подтвердил эту информацию. «Да, это правда. Небольшие страны пытаются найти лучшие решения на случай спецоперации, чтобы сохранить в безопасности своих людей», – заявил он.

    На прошлой неделе руководство Литвы было вынуждено спуститься в бункеры из-за нарушения воздушного пространства беспилотником. Инцидент вызвал серьезную тревогу на восточном фланге НАТО. Во вторник в республику для обсуждения ситуации прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    Генеральный директор украинской металлургической компании Metinvest Юрий Рыженков сообщил о ведении предварительных переговоров с балтийскими правительствами. По его словам, ценность представляет именно тактический опыт возведения защитных сооружений.

    Растущая тревога уже отразилась на рынке недвижимости Вильнюса, где подвалы начали рекламировать как потенциальные убежища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Вильнюса впервые укрывались в подземных парковках из-за предупреждений о неопознанных дронах.

    Министерство обороны Литвы решило привлечь украинских специалистов для оценки защиты от беспилотников.

    Глава военного ведомства Эстонии Ханно Певкур призвал Киев держать свои аппараты подальше от эстонской территории.

    26 мая 2026, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Запселье и Рясное в Сумской области
    Российские войска освободили Запселье и Рясное в Сумской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны около Писаревки, Иволжанского и Ободов в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Бугаевкой, Терновой, Белым Колодезем, Грановым и Избицким.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны возле Егоровки, Новониколаевки, Дружелюбовки, Великой Шапковки, Подлимана Харьковской области, Красного Лимана, Святогорска и Пришиба Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, американские бронетранспортер М113 и две бронемашины HMMWV. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Куртовки, Рай-Александровки, Дружковки, Тихоновки, Артема, Николаевки, Краматорска и Константиновки ДНР.

    Противник потерял более 85 военнослужащих, два американских бронетранспортера Stryker, три бронемашины, два артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град».

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Кутузовки, Доброполья, Новониколаевки, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Белицкого, Василевки ДНР, Ивановки, Водолажского и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, три броемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области.

    Ранее они освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области, а до этого взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области.

    26 мая 2026, 00:59 • Новости дня
    Фицо назвал условие получения Украиной статуса ассоциированного члена Евросоюза

    Фицо: Украина должна сделала шаги к миру для статуса ассоциированного члена ЕС

    Фицо назвал условие получения Украиной статуса ассоциированного члена Евросоюза
    Tекст: Антон Антонов

    Для получения статуса «ассоциированного члена Евросоюза» киевским властям необходимо продемонстрировать стремление к мирному урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Если Украине должен быть дан такой статус, то мы должны что-то ожидать в обмен на это от Украины. Нужно ожидать, чтобы Украина сделала какие-то шаги к миру», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Полноправными членами европейского сообщества раньше Киева должны стать Сербия, Албания и Черногория, добавил он.

    Инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении украинской стороне специального статуса без права голоса в Братиславе восприняли сдержанно.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини согласился с недопустимостью ускоренного продвижения украинских интересов без выполнения определенных условий. Глава государства пояснил, что преждевременное присоединение Киева пошлет крайне негативный сигнал странам западной части Балкан, которые продвинулись в евроинтеграции значительно дальше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса. Европейские дипломаты встретили идею Берлина с большим скепсисом.

    Украинский лидер Владимир Зеленский отверг данную инициативу.

    26 мая 2026, 15:55 • Новости дня
    Жители Киева сообщили о побеге Зеленского перед ударом «Орешника»

    Киевляне рассказали о побеге Зеленского перед ударом «Орешника»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Киева рассказали, что в ночь перед ударами «Орешника» по столице страны глава Украины Владимир Зеленский заранее покинул столицу. 

    О пережитом в киевскую ночь ударов «Орешника» и настроениях горожан пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на дневник киевлянки, давно переехавшей в Россию и общающейся с жителями Украины по соцсетям.

    Собеседники автора считают, что удары стали ответом Киеву «за Старобельск, за девочек» и называют происходящее бумерангом, который «по-серьезному долетел до Киева».

    Сотрудница киевского приюта для животных писала, что волонтерам «чудом удалось спасти 16 животных» и все чувствуют себя заложниками, потому что власти, по ее мнению, не намерены останавливаться и продолжают говорить о новых ударах по России.

    На украинских телемарафонах, по словам киевлян, удар «Орешника» подают расплывчато, а трагедию в Старобельском колледже объясняют тем, что погибшие девушки якобы были наводчицами дронов и разведчицами. Собеседница подчеркивает, что многие зрители верят этой версии и не испытывают сострадания, хотя, по ее словам, эти погибшие «такие же украинки», мечтавшие об учебе, замужестве и детях.

    В соцсетях, отмечает автор дневника, усиливается критика Владимира Зеленского. Пользователи возмущаются, что героями объявляют «кровавых упырей и нацистов», а также обсуждают слухи, что во время удара по Киеву Зеленского в городе не было и он якобы выехал в Германию, поскольку был предупреждён об ударе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам.

    Позже российский МИД после удара по Старобельскому колледжу в Старобельске заявил о переходе к последовательным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Эксперты рассматривают системные удары российской армии по военным объектам в Киеве как переход конфликта в новую фазу, грозящую разрушением Украины как единого военно-политического образования.

    26 мая 2026, 08:38 • Новости дня
    Минобороны Украины пригрозило России мощными ударами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник министра обороны Украины с позывным «Флэш» заявил, что в случае, если Россия «продолжит терроризировать Киев, предприятия и центры принятия решений», украинская сторона будет наносить очень сильные удары.

    Советник главы украинского оборонного ведомства с позывным «Флэш» сделал громкое заявление о возможных действиях армии, передает Lenta.RU. По его словам, военные готовы жестко реагировать на удары по инфраструктуре.

    «Если РФ будет терроризировать Киев, предприятия, «центры принятия решений» – мы будем очень сильно бить в ответ», – подчеркнул чиновник. Его слова привело УНИАН в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины.

    После теракта в Старобельске российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о подготовке специального предупреждения для зарубежного дипломатического корпуса.

