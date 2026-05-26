Жители Киева сообщили о побеге Зеленского перед ударом «Орешника»
Жители Киева рассказали, что в ночь перед ударами «Орешника» по столице страны глава Украины Владимир Зеленский заранее покинул столицу.
О пережитом в киевскую ночь ударов «Орешника» и настроениях горожан пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на дневник киевлянки, давно переехавшей в Россию и общающейся с жителями Украины по соцсетям.
Собеседники автора считают, что удары стали ответом Киеву «за Старобельск, за девочек» и называют происходящее бумерангом, который «по-серьезному долетел до Киева».
Сотрудница киевского приюта для животных писала, что волонтерам «чудом удалось спасти 16 животных» и все чувствуют себя заложниками, потому что власти, по ее мнению, не намерены останавливаться и продолжают говорить о новых ударах по России.
На украинских телемарафонах, по словам киевлян, удар «Орешника» подают расплывчато, а трагедию в Старобельском колледже объясняют тем, что погибшие девушки якобы были наводчицами дронов и разведчицами. Собеседница подчеркивает, что многие зрители верят этой версии и не испытывают сострадания, хотя, по ее словам, эти погибшие «такие же украинки», мечтавшие об учебе, замужестве и детях.
В соцсетях, отмечает автор дневника, усиливается критика Владимира Зеленского. Пользователи возмущаются, что героями объявляют «кровавых упырей и нацистов», а также обсуждают слухи, что во время удара по Киеву Зеленского в городе не было и он якобы выехал в Германию, поскольку был предупреждён об ударе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам.
Позже российский МИД после удара по Старобельскому колледжу в Старобельске заявил о переходе к последовательным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.
Эксперты рассматривают системные удары российской армии по военным объектам в Киеве как переход конфликта в новую фазу, грозящую разрушением Украины как единого военно-политического образования.