Бортников сообщил о предотвращении взрывов в транспорте и многоквартирном доме
В последние месяцы в России удалось предотвратить подрыв многоквартирного жилого дома и взрывы самодельных бомб в городском транспорте при большом скоплении пассажиров, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников.
В России за последнее время удалось предотвратить сразу несколько крупных террористических актов, заявил Бортников «Российской газете».
По его словам, в числе предотвращённых преступлений – подрыв самодельных бомб и стрельба в общественном транспорте во время плотного пассажиропотока, а также попытка взрыва многоквартирного жилого дома.
Бортников подчеркнул, что в 2025 году совместными усилиями силовых структур удалось предотвратить 308 террористических актов. Всего за этот период было раскрыто 423 преступления террористической направленности.
Он также сообщил, что в этом же году в России разгромили 79 законспирированных ячеек террористов, задержаны более 2,5 тыс. бандитов и их пособников, а при вооружённом сопротивлении ликвидированы 27 боевиков.
С 2006 года на Северном Кавказе уничтожено свыше 2,5 тыс. хорошо вооружённых террористов, многие из которых прошли подготовку за рубежом, а около 5 тыс. их подельников были задержаны. Бортников отметил, что подобных результатов удалось добиться благодаря скоординированной работе всего силового блока и Национального антитеррористического комитета.
ФСБ сорвала попытку убийства главы предприятия ОПК в Екатеринбурге. Сотрудники ФСБ в Петербурге предотвратили покушение на высокопоставленного военного. Спецслужба также пресекла теракт на военном аэродроме Краснодарского края.