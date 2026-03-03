ФСБ сорвала попытку убийства главы предприятия ОПК в Екатеринбурге

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемым оказался россиянин 1985 года рождения, он действовал по заданию украинских спецслужб, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Уголовное дело завели по статье «Приготовление к теракту».

По версии следствия, мужчина получил поддельный паспорт для конспирации, данные о жертве, включая его адрес, а также две самодельных бомбы.

Он, действуя по указке украинских спецслужб, арендовал квартиру на поддельный паспорт, достал самодельную бомбу из схрона.

При задержании диверсанта украинский куратор убил своего исполнителя, он дистанционно привел в действие устройство в момент задержания.

Сотрудники органов безопасности не пострадали.

При осмотре происшествия было найдено второе самодельное взрывное устройство, которое замаскировали под пауэрбанк. В нем было 300 грамм пластичного взрывчатого вещества, электродетонатор иностранного производства и исполнительный механизм с активацией по радиоканалу.

Также был найден телефон с перепиской с куратором, и поддельный паспорт.

Ранее ФСБ в Петербурге сорвала попытку убийства высокопоставленного военного, были задержаны двое россиян, работавших на украинские спецслужбы.

До этого в Тюменской области предотвратили покушение на российского военнослужащего, злоумышленника нейтрализовали преступника ответным огнем.