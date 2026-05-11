Минобороны Литвы решило привлечь украинских экспертов по борьбе с БПЛА

Tекст: Елизавета Шишкова

Литва намерена воспользоваться рекомендациями экспертов с Украины для совершенствования методов борьбы с дронами, передает ТАСС. Об этом сообщил министр обороны республики Робертас Каунас после переговоров с главой офиса украинского президента Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который прибыл с визитом в Вильнюс.

«Мы пригласим украинских военных специалистов для оценки проведенной нами работы по защите от беспилотников, намеченных направлений дальнейших усилий, чтобы избежать возможных ошибок», – заявил глава литовского оборонного ведомства журналистам.

По словам Каунаса, Буданов выразил сожаление в связи с падением украинских дронов на территории стран Балтии. Министр пояснил, что этот вопрос носит военно-технический характер и уже обсуждался представителями вооруженных сил. Он добавил, что проблема заключается в специальном воздействии, которое сбивает аппараты с курса, из-за чего они могут упасть где угодно. В настоящее время также ведутся переговоры о процедуре возмещения ущерба от упавших беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Литвы признал факт падения украинского беспилотника на территории страны. Позже аналогичный аппарат разбился на нефтебазе в латвийском городе Резекне. Власти Финляндии и Эстонии потребовали от Киева немедленно прекратить полеты дронов над своими землями.