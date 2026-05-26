    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    26 мая 2026, 11:36 • Экономика

    Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую

    Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую
    @ vk.com/minpromtorgrus

    Tекст: Ольга Самофалова

    У России уже в следующем году появится долгожданная замена самых массовых самолетов Ан-2. История создания «Байкала» была непроста, однако все невзгоды позади. Теперь у него есть собственный отечественный двигатель, и разработчики готовы начать сертификационные испытания. Это серьезный шаг к первым поставкам серийных самолетов.

    «Байкал» успешно прошел контрольный полет с измерительным оборудованием и готов начать сертификационные испытания, сообщил Минпромторг. Это делает вполне реальными планы старта поставок первых самолетов с отечественным двигателем в 2027 году. О таких планах «Ведомостям» рассказал генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев.

    «Байкал» – это одномоторный самолет на девять пассажиров для местных воздушных авиалиний, который может взлетать и садиться на аэродромах низкой категории – грунтовых, ледовых, а также при экстремально низких температурах.

    «Полет проходил на высоте 300 м, время полета – 15 минут. Силовая установка работоспособна. Замечаний нет, все прошло согласно полетному заданию», – сказал летчик-испытатель АО «УЗГА» Алексей Язынин.

    «Успешное проведение контрольных испытаний самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 – значимое событие для всей авиационной отрасли России. Мы видим, что все системы работают в штатном режиме, а отечественная силовая установка демонстрирует высокую надежность. Это позволяет нам уверенно двигаться к сертификации и серийному производству, что особенно важно для развития региональных перевозок и повышения транспортной доступности в стране», – заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Геннадий Абраменков.

    «Переход к сертификационным испытаниям – это официальный этап, когда самолет готов к доказательству соответствия государственным нормам летной годности и получению сертификата типа. После успешной сертификации воздушного судна происходит получение сертификата типа, то есть юридическое право выпускать их серийно», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

    План по первым поставкам в 2027 году выглядит реальным, так как самолет уже летает с российским двигателем, завершены критические доработки, сертификация идет по графику, то есть план может быть выполнен, если не возникнут новые технические проблемы, говорит эксперт.

    «Байкал» призван заменить Ан-2 – самый популярный в истории гражданской авиации самолет, который выпускается с 1949 года. Хотя он морально устарел за эти 75 лет, он по-прежнему остается базовым для местной авиации.

    «Ан-2 – это самый массовый самолет советской эпохи. Ни один другой самолет не выпускался в таких количествах. Вместе с иностранными производителями было произведено более 18 тыс. таких самолетов. Это рекорд в гражданской авиации. А это говорит о его востребованности как для народного хозяйства, так и для перевозки пассажиров», – говорит глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    Однако процесс создания современной замены Ан-2 – самолета «Байкал» – шел небыстро, сроки поставок приходилось не раз переносить.

    Главная проблема была в двигателе, которого для такого самолета у России не было. Изначально планировалось ставить на самолет американский двигатель, и в январе 2022 года даже состоялся первый полет «Байкала» именно с американским двигателем. Однако санкции заставили отказаться от этого силового агрегата и создать отечественный двигатель ВК-800.

    «Это долгое ожидание самолета связано с разработкой отечественного двигателя. Надежность двигателя – это 80% успеха этого однодвигательного самолета. Насколько будет хорош двигатель, настолько будет хорош и самолет»,

    – говорит Гусаров.

    По его словам, и до 2022 года было понятно, что нужен отечественный двигатель, просто хотели разработать его без спешки, но без спешки не получилось, так как иностранный двигатель отпал сам собой из-за санкций.

    «История самолета сложная из-за необходимости замены импортного двигателя на отечественный после внешних ограничений, необходимости технических доработок после испытаний, а также непростого положения дел в отечественной малой авиации», – говорит Баранов.

    Сама задача заменить Ан-2 – тоже не из простых из-за уникальных качеств этого самолета. Это способность садиться на неподготовленные площадки, устойчивость на сверхмалых скоростях, наличие поршневого двигателя воздушного охлаждения (АШ-62), который можно чинить в любых условиях, добавляет эксперт.

    «С одной стороны, "Байкал", как Ан-2, должен уметь взлетать с любой поляны, небольшого пятачка, иметь большую грузоподъемность – до полутора тонн, большую дальность, быть надежным, дешевым, неприхотливым, храниться без ангара, то есть запускаться даже при минус 50, обеспечивать выживаемость в тяжелых условиях нашей Сибири и северов.

    При этом, в отличие от Ан-2, он должен быть быстрее, экономичнее, эргономичнее, тише, комфортнее, с теплым салоном и так далее. То есть быть более современным и комфортным»,

    – говорит Гусаров.

    Востребованность такого малого самолета высока в сельском хозяйстве, в нефтегазе и многих отраслях. «"Байкал" необходим для лесоавиационных и авиационно-химических работ, аэрофотосъемки, пассажирских и грузовых перевозок. Он важен для посадки на неподготовленные площадки, для нужд Севера и Дальнего Востока, где нет инфраструктуры, и может работать с коротких взлетно-посадочных полос», – говорит Баранов.

    «"Байкал" призван также выполнять социальную функцию – перевозить людей, как маршрутная "Газель". Например, в Якутии территория большая, а живет меньше миллиона человек. Маленькие поселки с сотнями жителей раскиданы по всему региону, и в каждом поселке аэродром, так как до ближайшего города может быть 500 километров. Магистраль, как от Москвы до Питера, не построишь через вечную мерзлоту, связь с Большой землей остается через авиацию», – заключает Гусаров.

