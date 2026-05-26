Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.
Греческие рыбаки нашли украинскую мину у Крита
Греческие рыбаки обнаружили на северном побережье Крита морскую мину, которая, возможно, является украинской, сообщает местный портал новостей ekriti.
Морскую мину на северном побережье Крита обнаружили греческие рыбаки утром во вторник между деревнями Милатос и Элунда, передает РИА «Новости».
Местные жители, отправившиеся на рыбалку, нашли в скалистой местности Айос-Андониос подозрительный металлический предмет. По информации портала ekriti, береговая охрана, прибывшая на место, сообщила рыбакам, что найденный объект является украинской миной.
Власти сейчас выясняют происхождение боеприпаса и его возможную связь с перемещениями военных грузов в регионе Восточного Средиземноморья. В качестве альтернативной версии рассматривается возможность, что мина относится к старым военным запасам, которые случайно были вынесены на берег. Отмечается, что аналогичная мина уже находилась ранее на острове Родос в 2025 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции подтвердили украинское происхождение найденного у своих берегов катера-беспилотника.
Афины выразили протест из-за появления украинского морского беспилотника в территориальных водах страны.
Правительство Греции потребовало от Киева отозвать подобные дроны.