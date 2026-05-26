  • Новость часаПредставлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лавров на примере заправки самолета рассказал о продолжении колонизации Африки Западом
    Единственный парусник Украины получил повреждения после взрыва в Одессе
    Из-за ИИ в моду вошли опечатки и орфографические ошибки
    Путин подписал закон о защите исторической правды
    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян
    Сотрудники атакованного колледжа в Старобельске попали в базу «Миротворца»
    Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай
    Во Франции вандалы осквернили мемориал Второй мировой войны с танком США
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делают это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    10 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    2 комментария
    26 мая 2026, 08:44 • В мире

    Зачем Европа и Киев втягивают Белоруссию в войну

    Зачем Европа и Киев втягивают Белоруссию в войну
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Олег Исайченко

    «Украина намеренно создает взрывоопасную ситуацию», «Минск и Москва не поддаются на пустые провокации» – так опрошенные эксперты оценивают резкое обострение ситуации вокруг Белоруссии. Пока Эммануэль Макрон проводит первый за четыре года телефонный разговор с Александром Лукашенко, Украина, Польша и Прибалтика наращивают военную активность у границ республики. В чем причины и цели этого давления?

    По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона. Об этом сообщил приближенный к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

    Елисейский дворец от официальных комментариев пока воздерживается. Однако телеканал TF1 со ссылкой на источник в окружении Макрона сообщил, что тот провел «хорошую беседу» с Лукашенко. По словам собеседника СМИ, французский лидер попросил белорусского коллегу «предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Белоруссией и Европой», а также заявил о рисках для Минска в случае вмешательства в конфликт на Украине. Напомним, в предыдущий раз Лукашенко и Макрон говорили по телефону 26 февраля 2022 года. Таким образом, нынешняя беседа стала первой за более чем за четыре года.

    Этот звонок прозвучал в контексте резкой активизации антибелорусской риторики Киева. Как отмечает украинское издание «Страна», телефонный разговор состоялся на фоне заявлений Владимира Зеленского о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии. На минувшей неделе глава киевского режима заявлял, что Киев «знает» о «дополнительных контактах между россиянами и Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться» к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО».

    В Минске отвергли утверждения о планируемой операции. Лукашенко подчеркивал, что республика может быть втянута в военные действия, только если на ее территорию будет совершена агрессия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского попыткой подстрекательства. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Украина готовит провокацию на границе с Белоруссией.

    Обратил на себя внимание и еще один факт: сразу после звонка Макрона в Киев приехала Светлана Тихановская. В ходе своего первого визита в украинскую столицу она немедленно выступила с громкими заявлениями – в частности, о намерении открыть «миссию белорусской оппозиции» прямо на территории Украины. Также в список ее задач входит «ужесточение международной координации» против Москвы и Минска.

    Тем временем Зеленский, который, кажется, сам поверил в собственные заявления, отправился в турне по регионам Полесья. Так, в конце минувшей недели он посетил Ровенскую область, где говорил о необходимости «защиты северного направления». Аналогичные речи прозвучали и в ряде других регионов.

    Слова подкрепляются действиями. СБУ объявила о введении так называемых «усиленных мер безопасности» в северных регионах страны. Они призваны якобы «не допустить проникновение врага» в приграничные районы и обеспечить профилактику диверсионной деятельности. Для реализации поставленных целей планируется проводить «усиленные проверки местных жителей», а также осматривать автомобили, любые помещения и территории.

    На этом фоне Минск вынужден реагировать. В частности, Лукашенко заявил о «точечной мобилизации». «Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», – цитирует его «БелТА». Президент РБ также обратил внимание на итоги недавней масштабной проверки армии. Он выразил надежду, что руководство войск и лично министр обороны не прекратят работу над ошибками и уделят серьезное внимание исправлению всех выявленных недостатков.

    До этого Лукашенко подчеркнул, что армия страны совершенствует боеготовность на фоне напряженной геополитической обстановки у белорусских границ. Также с 24 по 26 мая проводятся командно-штабные учения по вопросам теробороны в Гродненской области, а в Лидском районе проходит ежегодный сбор «Военная безопасность и оборона Белоруссии», им руководит министр обороны. Схожие мероприятия проходят и в других регионах республики.

    Многое, что сейчас делается Киевом, Европой и Прибалтикой в отношении Минска, выглядит как намеренная попытка втянуть республику в войну, считает журналист Василий Малашенков. «Так,

    в Литве уже принято решение о строительстве большого полигона рядом с Гродненской областью. Но мы все знаем, что полигон – это не только объект для учений и тренировок, но и инфраструктура, позволяющая концентрировать войска вблизи белорусской границы»,

    – объясняет собеседник. Однако, по его словам, речь идет не столько о размещении литовских военных, сколько о «старших братьях по НАТО, которые и в Польше успевают поиграть мускулами». Не менее тревожным фактором собеседник называет риторику Киева: Зеленский неоднократно поднимал тему якобы возможного участия Белоруссии в спецоперации. «Но с ним уже сложно понять, где реальные заявления и желания, а где – пустой пиар», – посетовал эксперт.

    На этом фоне, рассуждает Малашенков, Белоруссия не может игнорировать действия, которые длятся уже достаточно давно. Именно поэтому в республике появилось тактическое ядерное оружие, а недавно был размещен «Орешник». «Это не что иное, как шаги по сдерживанию возможного противника», – поясняет спикер.

    Что касается мобилизации и учений – их, по его словам, периодически приходится проводить с момента начала СВО. «Раньше это все тоже было, но сейчас страна вынуждена проводить такие маневры чаще», – уточнил он.

    Переходя к политическим сюжетам, Малашенков отмечает: визит Тихановской в Киев лишь подтверждает, что она давно превратилась в марионетку. «Сама она уже ничего из себя не представляет, – говорит журналист. – Да и о реальном политическом весе Макрона говорить не приходится, особенно в контексте его амбиций вклиниться в переговорные процессы». Звонок французского лидера Лукашенко, допускает эксперт, был попыткой сохранить лицо и показать, что Франция еще на что-то способна.

    Итогом всех этих процессов, считает спикер, становится неизбежный вывод: из-за длительного давления со стороны Украины, Прибалтики и Европы у российских и белорусских военных уже есть план на случай, если противник решит перейти к конкретным шагам.

    «Сейчас, к счастью, у Киева хватает рассудка не нападать напрямую, хотя провокации разного рода все же происходят. А у Минска и России достаточно мудрости, чтобы не поддаваться на пустые провокации»,

    – убежден Малашенков. «Украина имеет с Белоруссией одну из самых протяженных границ, почти сопоставимую с российской. И в силу не очень понятных мне причин воспринимается Киевом не как нейтральная страна, а как база для проведения военных операций», – говорит военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Такое позиционирование республики, по его словам, открывает «крайне неприятное» окно для провокаций и неверной трактовки оборонительных устремлений Белоруссии. «Украина таким образом намеренно создает взрывоопасную ситуацию: она не только не купирует риски, но и позволяет себе политические заявления, вынуждающие Минск размышлять об адекватности собственной обороны», – продолжает аналитик.

    При этом, обращает внимание эксперт, заявления Зеленского о том, что от белорусской границы до Киева чуть больше 100 км, имеют и обратную сторону: от украинской границы до ключевых белорусских городов расстояние еще меньше. Поэтому Белоруссия, естественно, очень болезненно воспринимает любые резкие заявления со стороны Украины – а их в последнее время последовало немало.

    В частности, Зеленский прямо говорил, что ожидает агрессии со стороны республики. Не последнюю роль играют и угрозы со стороны Прибалтики (особенно Литвы), а также Польши. «Более того, это не просто какие-то высказывания, а постоянные маневры, которые ведутся непосредственно у белорусских границ», – подчеркивает спикер. Все это, по мнению Анпилогова, раскручивает спираль эскалации. Однако он считает совершенно нереалистичными опасения относительно наступления с белорусской стороны.

    «Слова Зеленского о том, что войска могут пойти из Бреста в Волынскую область, чтобы отсечь Украину от Польши, – бред.

    Я бывал в тех местах. Это знаменитые Полесские болота, которые даже во время Второй мировой войны гитлеровские механизированные части просто обходили стороной, потому что не могли там организовать ни снабжение, ни движение крупных соединений», – делится наблюдением специалист.

    По его словам, с тех пор там мало что изменилось: кругом болота, сеть шоссейных дорог разрезана, а железнодорожного полотна и вовсе нет. Гораздо более реализуемыми и оттого опасными, предупреждает Анпилогов, выглядят обратные планы – удар со стороны Польши. «В той части местности мы наблюдаем Русскую равнину, по которой в свое время шли и Наполеон, и Гитлер», – сравнивает он.

    Таким образом, складывается впечатление, что Украина и ее союзники вознамерились втянуть Белоруссию в конфликт, создав для России еще один крайне чувствительный фронт. Разумеется, Москва, как и Минск, не может допустить такого развития событий. Как следствие, на этом фоне задействуется фактор ядерного сдерживания, призванный исключить любую конвенциональную операцию против Белоруссии.

    «И конечно, Россия сейчас подходит крайне осторожно к использованию территории Белоруссии, подчеркнуто размещая там только оборонительные вооружения, несмотря на военный союз. Кроме того, мы не используем воздушное пространство республики, в то время как Украина пользуется небом Польши и стран Балтии», – обратил внимание аналитик.

    В целом, оторвать Белоруссию от России – это «голубая мечта Евросоюза»,

    иронизирует Анпилогов. Именно на этот сценарий ставили европейские политики во время «майданных» событий в Белоруссии. «И в этом смысле европейцы неспроста вспомнили Тихановскую – фрукт именно той эпохи. Фрукт, правда, уже подвял и мумифицировался, однако его все равно достают и предлагают погрызть», – сыронизировал он.

    По мнению эксперта, если Европе и Киеву не удастся втянуть Белоруссию в войну, они попытаются создать в стране экономическую нестабильность и спровоцировать социальные взрывы. Однако у Минска есть Москва, хорошие связи со странами Глобального Юга и с Китаем (в том числе военное сотрудничество).

    «Также имеются взаимоотношения с США, которые сейчас во многом смягчают санкции в отношении республики и рассматривают Белоруссию как важный мостик по направлению к России», – перечислил Анпилогов. Он подчеркнул: и у Москвы, и у Минска хватит мудрости распределить силы таким образом, чтобы не позволить оппонентам добиться желаемого.

    Главное
    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    Россия и Азербайджан договорились укрепить союзническое взаимодействие
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    Чешское правительство одобрило ужесточение условий пребывания беженцев с Украины
    СК назвал оставшиеся версии пропажи семьи Усольцевых
    Техноблогер объяснил опасность вздувшегося пауэрбанка
    В России предложили оплачивать проезд в общественном транспорте на остановках

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Перейти в раздел

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Европа и Киев втягивают Белоруссию в войну

    «Украина намеренно создает взрывоопасную ситуацию», «Минск и Москва не поддаются на пустые провокации» – так опрошенные эксперты оценивают резкое обострение ситуации вокруг Белоруссии. Пока Эммануэль Макрон проводит первый за четыре года телефонный разговор с Александром Лукашенко, Украина, Польша и Прибалтика наращивают военную активность у границ республики. В чем причины и цели этого давления? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации