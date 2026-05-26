Зачем Европа и Киев втягивают Белоруссию в войну

Tекст: Олег Исайченко

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона. Об этом сообщил приближенный к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Елисейский дворец от официальных комментариев пока воздерживается. Однако телеканал TF1 со ссылкой на источник в окружении Макрона сообщил, что тот провел «хорошую беседу» с Лукашенко. По словам собеседника СМИ, французский лидер попросил белорусского коллегу «предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Белоруссией и Европой», а также заявил о рисках для Минска в случае вмешательства в конфликт на Украине. Напомним, в предыдущий раз Лукашенко и Макрон говорили по телефону 26 февраля 2022 года. Таким образом, нынешняя беседа стала первой за более чем за четыре года.

Этот звонок прозвучал в контексте резкой активизации антибелорусской риторики Киева. Как отмечает украинское издание «Страна», телефонный разговор состоялся на фоне заявлений Владимира Зеленского о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии. На минувшей неделе глава киевского режима заявлял, что Киев «знает» о «дополнительных контактах между россиянами и Лукашенко, которые призваны убедить его присоединиться» к конфликту на Украине либо «против одной из стран НАТО».

В Минске отвергли утверждения о планируемой операции. Лукашенко подчеркивал, что республика может быть втянута в военные действия, только если на ее территорию будет совершена агрессия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения Зеленского попыткой подстрекательства. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что Украина готовит провокацию на границе с Белоруссией.

Обратил на себя внимание и еще один факт: сразу после звонка Макрона в Киев приехала Светлана Тихановская. В ходе своего первого визита в украинскую столицу она немедленно выступила с громкими заявлениями – в частности, о намерении открыть «миссию белорусской оппозиции» прямо на территории Украины. Также в список ее задач входит «ужесточение международной координации» против Москвы и Минска.

Тем временем Зеленский, который, кажется, сам поверил в собственные заявления, отправился в турне по регионам Полесья. Так, в конце минувшей недели он посетил Ровенскую область, где говорил о необходимости «защиты северного направления». Аналогичные речи прозвучали и в ряде других регионов.

Слова подкрепляются действиями. СБУ объявила о введении так называемых «усиленных мер безопасности» в северных регионах страны. Они призваны якобы «не допустить проникновение врага» в приграничные районы и обеспечить профилактику диверсионной деятельности. Для реализации поставленных целей планируется проводить «усиленные проверки местных жителей», а также осматривать автомобили, любые помещения и территории.

На этом фоне Минск вынужден реагировать. В частности, Лукашенко заявил о «точечной мобилизации». «Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», – цитирует его «БелТА». Президент РБ также обратил внимание на итоги недавней масштабной проверки армии. Он выразил надежду, что руководство войск и лично министр обороны не прекратят работу над ошибками и уделят серьезное внимание исправлению всех выявленных недостатков.

До этого Лукашенко подчеркнул, что армия страны совершенствует боеготовность на фоне напряженной геополитической обстановки у белорусских границ. Также с 24 по 26 мая проводятся командно-штабные учения по вопросам теробороны в Гродненской области, а в Лидском районе проходит ежегодный сбор «Военная безопасность и оборона Белоруссии», им руководит министр обороны. Схожие мероприятия проходят и в других регионах республики.

Многое, что сейчас делается Киевом, Европой и Прибалтикой в отношении Минска, выглядит как намеренная попытка втянуть республику в войну, считает журналист Василий Малашенков. «Так,

в Литве уже принято решение о строительстве большого полигона рядом с Гродненской областью. Но мы все знаем, что полигон – это не только объект для учений и тренировок, но и инфраструктура, позволяющая концентрировать войска вблизи белорусской границы»,

– объясняет собеседник. Однако, по его словам, речь идет не столько о размещении литовских военных, сколько о «старших братьях по НАТО, которые и в Польше успевают поиграть мускулами». Не менее тревожным фактором собеседник называет риторику Киева: Зеленский неоднократно поднимал тему якобы возможного участия Белоруссии в спецоперации. «Но с ним уже сложно понять, где реальные заявления и желания, а где – пустой пиар», – посетовал эксперт.

На этом фоне, рассуждает Малашенков, Белоруссия не может игнорировать действия, которые длятся уже достаточно давно. Именно поэтому в республике появилось тактическое ядерное оружие, а недавно был размещен «Орешник». «Это не что иное, как шаги по сдерживанию возможного противника», – поясняет спикер.

Что касается мобилизации и учений – их, по его словам, периодически приходится проводить с момента начала СВО. «Раньше это все тоже было, но сейчас страна вынуждена проводить такие маневры чаще», – уточнил он.

Переходя к политическим сюжетам, Малашенков отмечает: визит Тихановской в Киев лишь подтверждает, что она давно превратилась в марионетку. «Сама она уже ничего из себя не представляет, – говорит журналист. – Да и о реальном политическом весе Макрона говорить не приходится, особенно в контексте его амбиций вклиниться в переговорные процессы». Звонок французского лидера Лукашенко, допускает эксперт, был попыткой сохранить лицо и показать, что Франция еще на что-то способна.

Итогом всех этих процессов, считает спикер, становится неизбежный вывод: из-за длительного давления со стороны Украины, Прибалтики и Европы у российских и белорусских военных уже есть план на случай, если противник решит перейти к конкретным шагам.

«Сейчас, к счастью, у Киева хватает рассудка не нападать напрямую, хотя провокации разного рода все же происходят. А у Минска и России достаточно мудрости, чтобы не поддаваться на пустые провокации»,

– убежден Малашенков. «Украина имеет с Белоруссией одну из самых протяженных границ, почти сопоставимую с российской. И в силу не очень понятных мне причин воспринимается Киевом не как нейтральная страна, а как база для проведения военных операций», – говорит военный эксперт Алексей Анпилогов.

Такое позиционирование республики, по его словам, открывает «крайне неприятное» окно для провокаций и неверной трактовки оборонительных устремлений Белоруссии. «Украина таким образом намеренно создает взрывоопасную ситуацию: она не только не купирует риски, но и позволяет себе политические заявления, вынуждающие Минск размышлять об адекватности собственной обороны», – продолжает аналитик.

При этом, обращает внимание эксперт, заявления Зеленского о том, что от белорусской границы до Киева чуть больше 100 км, имеют и обратную сторону: от украинской границы до ключевых белорусских городов расстояние еще меньше. Поэтому Белоруссия, естественно, очень болезненно воспринимает любые резкие заявления со стороны Украины – а их в последнее время последовало немало.

В частности, Зеленский прямо говорил, что ожидает агрессии со стороны республики. Не последнюю роль играют и угрозы со стороны Прибалтики (особенно Литвы), а также Польши. «Более того, это не просто какие-то высказывания, а постоянные маневры, которые ведутся непосредственно у белорусских границ», – подчеркивает спикер. Все это, по мнению Анпилогова, раскручивает спираль эскалации. Однако он считает совершенно нереалистичными опасения относительно наступления с белорусской стороны.

«Слова Зеленского о том, что войска могут пойти из Бреста в Волынскую область, чтобы отсечь Украину от Польши, – бред.

Я бывал в тех местах. Это знаменитые Полесские болота, которые даже во время Второй мировой войны гитлеровские механизированные части просто обходили стороной, потому что не могли там организовать ни снабжение, ни движение крупных соединений», – делится наблюдением специалист.

По его словам, с тех пор там мало что изменилось: кругом болота, сеть шоссейных дорог разрезана, а железнодорожного полотна и вовсе нет. Гораздо более реализуемыми и оттого опасными, предупреждает Анпилогов, выглядят обратные планы – удар со стороны Польши. «В той части местности мы наблюдаем Русскую равнину, по которой в свое время шли и Наполеон, и Гитлер», – сравнивает он.

Таким образом, складывается впечатление, что Украина и ее союзники вознамерились втянуть Белоруссию в конфликт, создав для России еще один крайне чувствительный фронт. Разумеется, Москва, как и Минск, не может допустить такого развития событий. Как следствие, на этом фоне задействуется фактор ядерного сдерживания, призванный исключить любую конвенциональную операцию против Белоруссии.

«И конечно, Россия сейчас подходит крайне осторожно к использованию территории Белоруссии, подчеркнуто размещая там только оборонительные вооружения, несмотря на военный союз. Кроме того, мы не используем воздушное пространство республики, в то время как Украина пользуется небом Польши и стран Балтии», – обратил внимание аналитик.

В целом, оторвать Белоруссию от России – это «голубая мечта Евросоюза»,

иронизирует Анпилогов. Именно на этот сценарий ставили европейские политики во время «майданных» событий в Белоруссии. «И в этом смысле европейцы неспроста вспомнили Тихановскую – фрукт именно той эпохи. Фрукт, правда, уже подвял и мумифицировался, однако его все равно достают и предлагают погрызть», – сыронизировал он.

По мнению эксперта, если Европе и Киеву не удастся втянуть Белоруссию в войну, они попытаются создать в стране экономическую нестабильность и спровоцировать социальные взрывы. Однако у Минска есть Москва, хорошие связи со странами Глобального Юга и с Китаем (в том числе военное сотрудничество).

«Также имеются взаимоотношения с США, которые сейчас во многом смягчают санкции в отношении республики и рассматривают Белоруссию как важный мостик по направлению к России», – перечислил Анпилогов. Он подчеркнул: и у Москвы, и у Минска хватит мудрости распределить силы таким образом, чтобы не позволить оппонентам добиться желаемого.