Зачем Европа срывает антироссийскую комбинацию США

Tекст: Геворг Мирзаян

На фоне агрессивной политики Соединенных Штатов по отношению к некоторым их соперникам – Ирану, Кубе, Венесуэле – удивительным выглядит их подход к Минску. Вот уже около года администрация Дональда Трампа пытается нормализовать отношения с белорусским руководством.

Речь идет не просто о каких-то пустых визитах и встречах – с сентября 2025 года Вашингтон уже четыре раза смягчал санкции против Минска. В частности, вывел из-под санкцию авиакомпанию «Белавиа». А в начале весны 2026 года снял санкции против производителей калийных удобрений.

Формально все это делалось в обмен на освобождение из белорусских тюрем преступников, которых на Западе считают политическими заключенными. Однако на деле западные СМИ уверены в том, что целью Вашингтона является банальное оттягивание Белоруссии от России.

«В Вашингтоне считают, что снятие ограничений может помочь увеличить дистанцию между Белоруссией и Россией», – пишет Bloomberg. Как минимум – вернуть к тому политико-экономическому статус-кво, которое выстраивала белорусская власть до начала СВО или, если брать шире, до предвыборного кризиса 2020 года.

«Тогда белорусскую экономику местные власти пытались развивать по формуле 30 на 30 на 30. Где 30% экспорта шло в Россию, 30% на Украину, а остальное – в страны дальнего зарубежья. Однако после начала СВО европейская часть окончательно отвалилась, а вместе с ней отвалилась и Украина, которая была для Белоруссии вторым по важности торговым партнером. Причем партнером, с которой у Минска был торговый профицит», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

Сейчас же Белоруссия критически зависит от российского рынка. Поэтому с точки зрения Вашингтона вполне логично, что Минск должен добиваться снятия санкций и переподключения к мировой экономике.

Однако чтобы ограничения были сняты, Штатам недостаточно снять санкции самим. Нужно, чтобы их же сняла Европа с Украиной. Причиной тому элементарная география. Например, чтобы белорусские калийные удобрения (которые являются одним из основных направлений белорусской внешней торговли и источником поступления валюты) могли снова идти на экспорт не через российские, а через европейские порты. Прежде всего литовскую Клайпеду, через которую до СВО и шла львиная доля калийных удобрений из Минска.

Однако проблема в том, что американцам в этом препятствуют их же партнеры по коллективному Западу. Европейские политики заявляют, что санкции в отношении Минска нужно лишь ужесточать. Литва категорически против возобновления транзита белорусских удобрений через свои порты – несмотря на то, что при таком запрете теряет прибыль.

У Европы есть три причины отказа. Во-первых, ее политика в отношении России и Белоруссии куда более идеологизирована и радикальна, чем американская.

«Европа хочет продолжать игру на истощение с Россией.

Она рассчитывает на то, что Россия выдохнется – в экономическом, военном, морально-психологическом, гуманитарном и иных планах. Также Брюссель уверен в том, что у него достаточный запас прочности для того, чтобы игнорировать волю американцев и следовать собственной политике на российском направлении», – говорит Иван Лизан.

Во-вторых, Европа не верит, что американская стратегия сработает. «Прежде всего, потому, что экономики Белоруссии и России органически связаны и давно проросли друг в друга. Наши экономики настолько взаимосвязаны, что оттянуть две страны друг от друга не получится. Разве что силой ампутировать», – объясняет газете ВЗГЛЯД руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Да и Минск вряд ли верит в американские посылы и обещания. Одно дело заключать тактические сделки в виде размена сидящих в тюрьме людей на снятие санкций, а другое – совершать стратегический разворот, даже к ранее проводимой политике диверсификации.

«Лукашенко хорошо помнит прецеденты нормализации отношений других лидеров с Западом. Например, того же Муаммара Каддафи. Он пил кофе в шатре с британским премьером Тони Блэром, а потом его просто прирезали»,

– говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. А саму Ливию просто погрузили в гражданскую войну. И белорусский лидер такой судьбы не желает – ни для себя, ни для страны, которую он лелеет более 30 лет.

Тем более что Евросоюз, за счет которого Белоруссия диверсифицировала свои отношения с Россией, уже не тот, каким был до 2022 года. «Тогда он позиционировался как экономический блок с щепоткой идеологии, а сейчас это жестко идеологизированное наднациональное объединение, которое дрейфует в сторону создания военно-политического союза», – говорит Иван Лизан. Одно дело налаживать диалог с Соединенными Штатами – так же, как это делает Москва, и совсем другое – бросаться в объятия сегодняшних лидеров ЕС.

В-третьих, Европа подозревает, что у американцев может быть иная цель – этакий план Б. Если не получится оттянуть Белоруссию от России, то может получиться притянуть Россию через Белоруссию. «В теории можно не снимать с России санкции и оставить их в силе, но при этом снять их с Белоруссии и сделать из Минска этакую форточку для торгово-экономического взаимодействия между Вашингтоном и Москвой», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Отсюда и европейский саботаж американских планов налаживания отношений с Минском. Который – если американцы не смогут продавить свою позицию – еще больше обесценит переговорную позицию Вашингтона в глазах Белоруссии, России и других государств.

«Американцы в очередной раз пообещали то, что не могут выполнить.

В 2022 году не смогли уговорить Европу поддержать зерновую сделку с Россией через снятие европейских санкций – и сейчас не могут уговорить Европу поддержать калийную сделку с Белоруссией», – говорит Иван Лизан. Но если в итоге США не могут говорить от имени всего коллективного Запада, то есть не могут навести порядок даже в собственных рядах – тем меньше шансов на то, что и Минск захочет договариваться с Вашингтоном о чем-то большем, чем просто возобновление экспорта удобрений через порты Прибалтики.