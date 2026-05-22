В Лондоне отработали сценарий конфликта НАТО и России в 2030 году

Tекст: Вера Басилая

Согласно сценарию, действия разворачиваются в 2030 году, когда силы под командованием Великобритании в составе НАТО экстренно развертываются в Эстонии после предполагаемого нападения на страны Балтии. Моделирование предусматривает риск дальнейшей эскалации конфликта вплоть до глобального противостояния., передают «Вести».

«При помощи искусственного интеллекта и новой системы боевого взаимодействия под названием ASGARD они следили за симулированным конфликтом в Эстонии на гигантских интерактивных картах», – говорится в публикации. Участники маневров использовали дроны и роботов для отражения атаки.

В ходе учений станции лондонского метро, включая Charing Cross, использовались как имитация подземного штаба в Таллине. Военные Великобритании и США отрабатывали управление операцией с применением цифровых систем, аналитических платформ и технологий искусственного интеллекта для выявления и поражения условных целей.

В рамках сценария также моделировалось массированное применение беспилотников, ракетных систем и средств радиоэлектронной борьбы. При этом отмечается, что часть используемых технологий пока находится на стадии разработки или планирования закупок.

Отдельно подчеркивается, что реализация подобной концепции ведения боевых действий требует значительного финансирования, при этом перспективы его обеспечения остаются неопределенными. В условиях моделируемого конфликта ежедневно предполагается применение более пяти тысяч беспилотников для разведки и ударных задач.

