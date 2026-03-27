Politico: Все страны НАТО довели военные расходы до 2% от ВВП

Tекст: Алексей Дегтярёв

Общий объем военных расходов достиг 1,4 трлн долларов, причем значительную роль в этом сыграло давление со стороны президента США Дональда Трампа, пишет Politico.

Американский президент, тем не менее, вновь обрушился на союзников за отказ участвовать в войне против Ирана. «Мы очень разочарованы НАТО, потому что НАТО не сделало абсолютно ничего», – заявил Трамп, назвав блок «бумажным тигром» и пригрозив, что США «запомнят» отказ от помощи.

По данным доклада, самыми дисциплинированными стали Польша с показателем 4,3% ВВП и Литва с 4%. За ними следуют Латвия с 3,7%, Эстония с 3,4%, Дания с 3,3% и Норвегия с 3,2%. США получили лишь четвертое место, потратив 3,2% ВВП против 3,3% в 2024 году.

Чуть выше базовой планки оказались Финляндия с 2,9%, Греция с 2,8%, Нидерланды с 2,6%, Швеция с 2,5%, Германия с 2,4% и Турция с 2,3%. Британия, Румыния, Северная Македония, Люксембург, Болгария, Хорватия, Франция, Словакия и Черногория уложились в диапазон 2,1–2,3%.

На минимальных 2% остановились Словения, Италия, Албания, Бельгия, Канада, Португалия и Испания, причем именно Люксембург, Бельгия и Словения показали самые резкие годовые приросты. Формально к целевому уровню дотянули и Венгрия с 2,1% и Чехия с 2%, однако их реальные расходы снизились: Будапешт сократил бюджет на 6%, Прага – на 0,3%.

Чешские планы по дальнейшему сокращению уже вызвали критику со стороны ряда союзников, включая США. Венгрия, руководство которой близко к Трампу, пока подобных нареканий избежала, но в НАТО подчеркивают, что вопрос справедливого распределения нагрузки остается нерешенным, и у Будапешта с Прагой еще есть время изменить курс к 2035 году.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предсказывал крах НАТО из-за роста оборонных затрат.

Напомним, Литва с 2014 по 2025 год увеличила военные расходы на 537,4%, дойдя до 2,9 млрд долларов в год.