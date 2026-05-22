    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»
    В Госдуме заявили о скором ответе Украине на удар по общежитию в ЛНР
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас
    Львова-Белова: Под завалами колледжа в Старобельске могут оставаться 18 детей
    Лавров заявил о стремлении Запада втянуть Украину в НАТО
    Кремль пообещал наказание Киеву за чудовищный удар по колледжу в ЛНР
    Американист объяснил решение США направить 5 тыс. солдат в Польшу
    Кремль опроверг слухи о дедлайне окончания спецоперации
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    22 мая 2026, 14:51 • Новости дня

    В США возобновили испытания дрона будущего после крушения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания General Atomics возобновила летные испытания ударного аппарата YFQ-42A «Темный Мерлин» после апрельской аварии.

    Компания США General Atomics продолжила тестирование новейшего беспилотного летательного аппарата «Темный Мерлин». Полеты возобновились после крушения одного из прототипов в начале апреля, передает РИА «Новости».

    «Ведомый ударный летательный аппарат YFQ-42A вернулся к испытательным полетам по итогам серии проверок и модернизации программного обеспечения нового беспилотного истребителя», – говорится в официальном релизе разработчика.

    Представители корпорации подтвердили полную утрату дрона, разбившегося 6 апреля в Калифорнии. Эксперты установили, что причиной инцидента стала ошибка автопилота при расчете веса и центра тяжести машины.

    В конце 2025 года американское военное ведомство высоко оценило тестирование YFQ-42A. Чиновники назвали этот проект одним из главных достижений года и окрестили его «полетом будущего».

    Напомним, прототип беспилотника YFQ-42A разбился при тестовом полете на западе США. Ранее в августе прошлого года ВВС США провели первые испытательные запуски этого аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство планирует закупить около тысячи подобных беспилотных истребителей.

    21 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»

    Для защиты от дронов в зоне СВО начали применять пушечный комплекс «Цитадель»

    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский зенитный пушечный комплекс «Цитадель» начали применять против украинских беспилотников в зоне спецоперации, сообщают СМИ.

    Российские военные задействовали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне проведения спецоперации. Соответствующие кадры боевой работы опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне». На записи отчетливо виден интерфейс управления орудием.

    Система способна функционировать в полуавтоматическом режиме, самостоятельно поражая воздушные цели противника. Опубликованные материалы демонстрируют визуализацию захвата объектов, что свидетельствует об интеграции элементов искусственного интеллекта в бортовой вычислитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казанские разработчики представили систему малой ПВО на базе искусственного интеллекта. Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» оснастила зенитный комплекс «Панцирь-С» новыми мини-ракетами для поражения беспилотников.

    21 мая 2026, 22:10 • Новости дня
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Самым главным и стратегическим ресурсом России является ее народ, многонациональный генетический код которого обеспечивает стране непобедимость, заявила народная артистка России Надежда Бабкина в Кремле во время церемонии вручения Владимиром Путиным государственных наград Российской Федерации. Бабкина была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    «Столько национальностей, вероисповеданий разных, сословий, и все это сплачивается вокруг русскости. Так собиралось государство много веков, ни вчера, ни позавчера», – сказала народная артистка России, ее слова приводит сайт Кремля.

    По мнению Бабкиной, народная культура и традиции остаются источником внутренней силы общества. «Тот дух, который существует в народном жанре, он распространяется на нас сегодня, мы с этим рождаемся. Крепость духа, вера, мужество [стоять] за свое Отечество, любовь, доброта – все это есть в каждом из нас. Не надо стесняться это проявлять, особенно в трудную годину, в сложные времена», – сказала певица, добавив, что «как никогда народ в эти дни сплачивается».

    Отдельно Бабкина призналась в любви к стране. «Я очень сильно люблю Россию», – подчеркнула она. По словам артистки, главной ценностью государства остается «наш многонациональный, удивительный народ, который является самым главным, стратегическим ресурсом нашего государства».

    Обращаясь к военнослужащим, она подчеркнула, что они продолжают подвиг «наших отцов, наших родителей».

    «Мы не можем не победить, потому что мы продолжатели подвига своих родителей. И Россия никогда не сдастся по причине нашего удивительного, многонационального генетического кода, который создал такой сплав, который нас всех держит. А кому не нравится – пускай отравится», – подчеркнула Бабкина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам в Екатерининском зале Кремля, в том числе наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО

    ФРГ заявила о готовности стать лидером в НАТО и тратить 5% ВВП на оборону

    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в Североатлантическом альянсе.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что Берлин готов взять на себя большую ответственность за лидерство в НАТО, передает ТАСС.

    «Приняв в прошлом году исторические решения на саммите в Гааге, союзники по НАТО убедительно подтвердили свою приверженность трансатлантическому альянсу и наметили курс на создание «НАТО 3.0»», – отметил Вадефуль перед встречей глав МИД стран альянса в Швеции и форумом GLOBSEC в Праге.

    Политик подчеркнул стремление укрепить НАТО и усилить роль Европы, объединив потенциалы промышленных секторов для более тесного сотрудничества в сфере вооружений. Он добавил, что Германия намерена в кратчайшие сроки достичь цели в 5% ВВП на оборону.

    По мнению главы МИД, рост европейского потенциала требует перераспределения задач внутри альянса. Новое разделение бремени должно соответствовать экономическим и военным возможностям Германии и Европы.

    Кроме того, на встрече в Швеции обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Берлин вместе с более чем 30 государствами готов участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе для беспрепятственного прохода судов, резюмировал министр.

    Ранее Вадефуль поддержал американскую инициативу о повышении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Канцлер Фридрих Мерц также подтвердил планы направить 3,5% ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Борис Писториус назвал ожидаемым решение США о выводе пяти тысяч военнослужащих с немецкой территории.

    21 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Герой России Берестовский: У настоящего воина три матери

    Герой России Берестовский: Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух

    @ kremlin.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Кремле вручил «Золотую Звезду» Героя России подполковнику Ивану Берестовскому. Получив награду, военный рассказал, какие ценности защищают российские бойцы в зоне СВО и каких целей намерены добиться в ходе спецоперации.

    «Как учило нас старшее поколение, у настоящего воина три матери: Родина-мать, мать, которая родила его, и мать, которая родила ему детей. Именно эти ценности мы сейчас и защищаем. Мы никому не позволим сломить самое главное – наш дух», – заявил Берестовский на церемонии награждения, передает официальный сайт Кремля.

    «Во что бы это ни стало мы добьемся устранения первопричин данного конфликта и формирования нового многополярного мира. Победа будет за нами», – добавил Герой России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля Владимир Путин также наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.

    21 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Отмечена высокая активность санавиации НАТО в Жешуве после удара ВС России по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту польского города Жешув зафиксирована аномально высокая активность медицинских самолетов НАТО, что может свидетельствовать о масштабной эвакуации раненых с Украины, отмечают СМИ.

    В польском Жешуве наблюдается необычно большое количество санитарных бортов блока НАТО, пишут «Вести» со ссылкой на данные канала «Военная хроника» в Мах. Эксперты издания предполагают, что идет срочная эвакуация значительного числа пострадавших с украинской территории.

    Среди прибывших воздушных судов зафиксированы немецкий самолет Learjet 35A медицинской службы DRF Luftrettung, польский реанимационный борт Learjet 75 и летающий госпиталь Boeing 737-783, принадлежащий скандинавской авиакомпании SAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 мая российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ранее в Жешув после атак по управлениям СБУ экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания.

    До этого в феврале также сообщалось о прибытии в этот аэропорт медицинского борта Boeing 737 для эвакуации иностранных наемников.

    22 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране

    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране

    @ Tech. Sgt. Tristan D. Viglianco/U.S. Air National Guard/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Иранские военные постоянно повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США, а также совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, Тегеран мог улучшить систему противоракетной обороны методом обратного инжиниринга, закупив китайские РЛС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что США потеряли пятую часть БПЛА MQ-9 Reaper в Иране.

    «Уязвимость БПЛА MQ-9 Reaper состоит в том, что он летает по определенной траектории и не может совершать противоракетные маневры. Но он частично изготовлен из композитных материалов, делающих машину менее заметной для локаторов. Еще один защитный фактор – высокая скорость, позволяющая беспилотнику иногда прорываться через ПВО и ПРО», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Иран научился купировать защитные факторы Reaper. Они набираются опыта в ходе военной кампании и повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США. Также иранцы постоянно совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, судя по всему, Тегеран сотрудничал с Пекином, закупая РЛС и компоненты для них, и методом обратного инжиниринга улучшал свои системы противоракетной обороны», – продолжил спикер.

    «В итоге американская сторона понесла в Иране весьма ощутимые потери – как экономические, так и репутационные», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что, согласно отчету Конгресса США, Пентагон в ходе иранской кампании потерял также три истребителя F-15E, один F-35A, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS.

    «Я бы назвал это комплексным репутационным ударом по американской военной технике. Конечно, Вашингтон давлением вынудит своих союзников продолжать покупать вооружение. Но уверен, что произошедшее заставит ряд стран внимательнее присматриваться к другим поставщикам, в том числе к России», – спрогнозировал аналитик.

    «При этом не думаю, что Пентагон изменит тактику авианалетов. Вероятно, США лишь станут использовать более современные беспилотники с еще меньшей отражающей поверхностью. Отправка же пилотируемых самолетов вместо БПЛА и соответствующая потенциальная потеря пилотов может ударить уже по политическим рейтингам администрации Трампа», – считает Кнутов.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с начала войны Иран уничтожил 20% беспилотников MQ-9 Reaper, находившихся на вооружении американских войск. Это значительная потеря, оцениваемая почти в 1 млрд долларов. Большинство БПЛА было сбито в полете, другие были потеряны на земле в результате ракетных ударов или несчастных случаев.

    MQ-9 Reaper предназначен в первую очередь для уничтожения критически важных целей. Также БПЛА может выполнять тактические разведывательные задачи, используя многоспектральную систему наведения-B (MTS-B), модернизированную систему РЛС с синтезированной апертурой Lynx и систему широкомасштабного наблюдения Gorgon Stare. Беспилотник может нести ракеты AGM-114 Hellfire, авиабомбы GBU-12/49 Paveway II и GBU-38 JDAM, сообщает Air&Space Forces.

    В прошлом месяце иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов. Всего в ходе военной кампании против Ирана американская казна потеряла более 55 млрд долларов на содержание переброшенных сил и другие расходы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что США поставили многоточие в конфликте с Тегераном.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    21 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин исключил втягивание России в новую гонку вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие отечественной ядерной триады продолжится в строгом соответствии с намеченными десятилетия назад планами для поддержания сил на уровне необходимой достаточности, заявил президент Владимир Путин.

    Российский лидер прокомментировал стратегию развития оборонного потенциала страны в ходе совместной с Белоруссией тренировки, передает ТАСС. Президент обратил внимание на то, что государство не намерено искусственно наращивать военную мощь.

    «Как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого», – подчеркнул он.

    По словам главы государства, страна считает важным и дальше повышать уровень подготовки соответствующих подразделений, а также комплексно развивать все их составляющие. «Работаем в плановом режиме, четко, слаженно – и слава Богу, у нас все получается», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные совместные учения.

    Российские военные отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    Вооруженные силы России перебросили специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на белорусской территории.

    21 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин анонсировал пуски баллистических и крылатых ракет на ядерных учениях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские и белорусские военные отработают задачи по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия в рамках совместной тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.

    Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоятся в ходе сегодняшних учений, передает ТАСС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.

    «В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь», – отметил глава государства. Он добавил, что сегодня также будут проведены практические пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о начале масштабных маневров ядерных сил.

    Военнослужащие привели ядерные силы в высшую степень боевой готовности.

    Российская армия перебросила специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.

    21 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Трамп заявил о планах уничтожить полученный от Ирана уран

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Соединенных Штатов планируют уничтожить запасы высокообогащенного урана в случае их передачи Тегераном.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, уничтожат высокообогащенный уран, если Иран согласится передать свои запасы ядерного топлива, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о том, согласится ли администрация оставить ядерное топливо у Тегерана, глава государства ответил отрицательно.

    «Нет, это мы его получим. Нам это не нужно, мы этого не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им владеть им», – сказал американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил экспорт высокообогащенного урана.

    Ранее власти Исламской республики отказались передавать этот стратегический материал Вашингтону.

    При отсутствии сделки американский президент Дональд Трамп допустил повторные удары по иранским ядерным объектам.

    21 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Россия провела пуски ракет в рамках учений стратегических ядерных сил

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках масштабных маневров состоялись успешные испытательные пуски баллистических и крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно завершили тренировку ядерных сил. С космодрома Плесецк по камчатскому полигону Кура была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Морская часть учений прошла в акватории Баренцева моря. Экипаж фрегата поразил цель на полигоне Чижа ракетой «Циркон», а атомный подводный крейсер выполнил пуск ракеты «Синева». Кроме того, на полигоне Капустин Яр боевой расчет из Белоруссии провел практический запуск ракеты комплекса «Искандер-М».

    К воздушным маневрам привлекли самолеты дальней авиации Ту-95МС и перехватчики МиГ-31И, которые применили гиперзвуковые комплексы «Кинжал». Все поставленные задачи решены в полном объеме, ракеты успешно достигли назначенных целей и подтвердили свои характеристики, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения РВСН и экипажи атомных подлодок выполнили задачи по подготовке к применению баллистического и гиперзвукового оружия.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил. До этого глава ведомства Андрей Белоусов доложил президенту об успешной отработке задач массированного ядерного удара.

    21 мая 2026, 18:12 • Новости дня
    Песков: США пока не приняли идею России хранить иранский уран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон пока не согласился на российское предложение о вывозе обогащенного ядерного топлива из Исламской республики для последующего хранения на территории РФ, сообщили в Кремле.

    Американская сторона пока не поддерживает инициативу Москвы по перемещению обогащенного урана из Ирана в Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров лидеров Китая и России Владимира Путина и Си Цзиньпина, передает РИА «Новости».

    «Это же тема, которую должны принять в Иране и в Америке, если это востребованное предложение. Вашингтон этого пока не принимает», – отметил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Ранее в мае глава Белого дома Дональд Трамп говорил о готовности согласиться на 20-летнюю заморозку иранской ядерной программы. В ответ внешнеполитическое ведомство в Тегеране подчеркнуло нежелание отказываться от законных прав в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о намерении Москвы содействовать решению урановой проблемы. Однако верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи вообще запретил экспорт высокообогащенного ядерного материала из страны.

    21 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    На Украине похитили миллионы долларов на закупках питания для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель департамента госзакупок оборонного ведомства организовал масштабную коррупционную схему, заработав на поставках некачественных продуктов питания для солдат ВСУ более 71 млн гривен (1,6 млн долларов), сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

    Служба безопасности Украины выявила незаконную деятельность высокопоставленного сотрудника министерства обороны. Злоумышленник занимал руководящий пост в ведомстве и целенаправленно заключал контракты с аффилированными коммерческими структурами, передает РИА «Новости».

    «Разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств на госзакупках для ВСУ. По материалам дела, речь идет о хищении более 71 млн гривен на поставке оптовых партий продовольственных товаров для украинской армии в период 2022-2024 годов», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    После поступления бюджетных средств подрядчики отгружали заказчикам продукцию, которая совершенно не соответствовала стандартам качества. Таким образом участники сговора искусственно снижали стоимость товаров, а полученную разницу в размере 1,6 млн долларов распределяли между собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце украинское военное ведомство признало перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад.

    Ранее бывшему руководителю департамента Минобороны Украины предъявили обвинение в растрате одного миллиарда гривен при закупке продуктов для ВСУ. А позже стало известно, что поставщик некачественных баллистических очков для армии похитил более трех с половиной миллионов долларов.

    21 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин анонсировал совместные тактические учения России и Белоруссии в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и Белоруссия проведут масштабные маневры «Щит Союза» в следующем году для укрепления обороноспособности и защиты от потенциальных угроз, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства Владимир Путин рассказал о планах провести совместные тактические учения «Щит Союза – 2027», передает «Интерфакс». Мероприятие запланировано на следующий год.

    «Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений», – подчеркнул российский лидер во время видеоконференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Президент добавил, что обе страны продолжат повышать боеготовность войск с учетом опыта специальной военной операции. В текущем году отработка задач пройдет на маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в России и миротворческих учениях «Нерушимое братство – 2026» на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о полном выполнении задач совместной тренировки ядерных сил с Белоруссией.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о доставке ядерных боеприпасов в части боевого применения.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал данные маневры сигналом для европейских государств.

    21 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин объявил о полном выполнении задач ядерных учений

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский лидер подвел итоги совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил и отметил успешное выполнение поставленных задач военными двух стран.

    Подводя итоги совместных учений России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами, президент Владимир Путин заявил о полном выполнении всех поставленных задач, передает ТАСС. После окончания тренировки он подчеркнул: «Задачи выполнены полностью».

    Глава государства отдельно выразил признательность белорусскому коллеге Александру Лукашенко и участникам маневров. Путин отметил хорошую организацию тренировки, а также грамотную и слаженную работу военнослужащих обеих армий.

    Президент поблагодарил российских и белорусских военных за четкие действия в ходе учений и подчеркнул значимость проведенной совместной подготовки для взаимодействия двух государств в сфере стратегической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и Белоруссии начались масштабные маневры ядерных сил с участием более 64 тыс. военнослужащих. Вооруженные силы двух стран завершили подготовку ко второму этапу совместных учений по применению нестратегического ядерного оружия.

    Перед началом совместной тренировки Путин сообщил о задачах по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия и о проведении практических пусков баллистических и крылатых ракет.

    Россельхознадзор увидел проблемы с поставками фруктов из Армении
    Центробанк призвал включить все российские банки в белые списки
    Россия объявила экс-главу Минобороны Британии Уоллеса в международный розыск
    Зеленский признал попытку удара беспилотниками по ярославскому НПЗ
    В Москве после массовой драки на свадьбе задержали 33 иностранцев
    Ученую Института философии РАН обвинили в махинациях с проектом об Аристотеле
    Сихарулидзе пожелал сыну Плющенко реализовать себя в сборной Азербайджана

    Казахстан оказался в ловушке «Нафтогаза»

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

