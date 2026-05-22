В США возобновили испытания дрона будущего после крушения

В США вернулись к испытаниям дрона будущего после крушения
Компания США General Atomics продолжила тестирование новейшего беспилотного летательного аппарата «Темный Мерлин». Полеты возобновились после крушения одного из прототипов в начале апреля, передает РИА «Новости».
«Ведомый ударный летательный аппарат YFQ-42A вернулся к испытательным полетам по итогам серии проверок и модернизации программного обеспечения нового беспилотного истребителя», – говорится в официальном релизе разработчика.
Представители корпорации подтвердили полную утрату дрона, разбившегося 6 апреля в Калифорнии. Эксперты установили, что причиной инцидента стала ошибка автопилота при расчете веса и центра тяжести машины.
В конце 2025 года американское военное ведомство высоко оценило тестирование YFQ-42A. Чиновники назвали этот проект одним из главных достижений года и окрестили его «полетом будущего».
Напомним, прототип беспилотника YFQ-42A разбился при тестовом полете на западе США. Ранее в августе прошлого года ВВС США провели первые испытательные запуски этого аппарата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство планирует закупить около тысячи подобных беспилотных истребителей.