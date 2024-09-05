Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.17 комментариев
Нидерланды решили дополнительно закупить шесть истребителей F-35
Нидерланды приняли решение о закупке шести дополнительных истребителей F-35 для укрепления своих военно-воздушных сил, сообщил министр обороны Рубен Брекелманс, представляя оборонный меморандум.
По словам Брекелманса, расширение парка истребителей F-35 позволит Нидерландам повысить свою боеспособность и быть готовыми к различным видам угроз. «Мы расширяем существующие три эскадрильи F-35 шестью дополнительными истребителями», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Кроме того, он уточнил, что Нидерланды планируют приобрести два противолодочных фрегата, вертолеты NH-90 и беспилотные корабли. Такое значительное укрепление вооруженных сил стало возможным благодаря увеличению оборонного бюджета более чем на 10%.
Ранее ультраправая партия «Форум за демократию» в свете визита премьер-министра Нидерландов Дика Схофса на Украину и объявления о новом пакете военной помощи призвала правительство немедленно прекратить любую поддержку Киева.