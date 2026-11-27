Отец и два сына получили сроки за наезд на инспектора Сохондинского заповедника

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава семьи приговорен к трем годам колонии общего режима, один сын получил два года и три месяца колонии-поселения, второй – два года колонии-поселения, сообщается на сайте инстанции.

С отца взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей, а его автомобиль УАЗ конфискован.

Инцидент произошел в мае 2025 года на территории национального парка «Кодар» у озера Большое Леприндо. Инспектор потребовал у нарушителей документы для составления протокола. В ответ мужчины попытались скрыться.

Отец направил автомобиль УАЗ на инспектора. В это время один из сыновей повалил представителя власти на землю и удерживал, угрожая ему. Второй сын также прижал инспектора к земле, требуя удалить видеозапись происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Пермском крае признал несовершеннолетнюю виновной в покушении на убийство.

В августе в Забайкальском крае автомобиль с подростками съехал с дороги в реку Чара.

В прошлом году жительница Улан-Удэ получила штраф в 10 тыс. рублей за оскорбительные сообщения в общедомовом чате.