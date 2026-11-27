В нашем моральном языке произошла катастрофа, и при этом осталась совершенно незамеченной. В результате мы живем в мире на руинах, где все слова из морального словаря нам знакомы, но их глубинное содержание совершенно не понятно.0 комментариев
Отца и двух сыновей осудили за нападение на инспектора заповедника в Забайкалье
Отец и два сына получили сроки за наезд на инспектора Сохондинского заповедника
В Забайкальском крае суд приговорил мужчину и двух его сыновей к лишению свободы за применение насилия в отношении заместителя директора Сохондинского заповедника, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.
Глава семьи приговорен к трем годам колонии общего режима, один сын получил два года и три месяца колонии-поселения, второй – два года колонии-поселения, сообщается на сайте инстанции.
С отца взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей, а его автомобиль УАЗ конфискован.
Инцидент произошел в мае 2025 года на территории национального парка «Кодар» у озера Большое Леприндо. Инспектор потребовал у нарушителей документы для составления протокола. В ответ мужчины попытались скрыться.
Отец направил автомобиль УАЗ на инспектора. В это время один из сыновей повалил представителя власти на землю и удерживал, угрожая ему. Второй сын также прижал инспектора к земле, требуя удалить видеозапись происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Пермском крае признал несовершеннолетнюю виновной в покушении на убийство.
В августе в Забайкальском крае автомобиль с подростками съехал с дороги в реку Чара.
В прошлом году жительница Улан-Удэ получила штраф в 10 тыс. рублей за оскорбительные сообщения в общедомовом чате.