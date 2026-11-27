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Глобальное производство Toyota упало четвертый месяц подряд
Производство на заводах японской корпорации Toyota Motor сокращается во всем мире четвертый месяц подряд, в октябре оно упало на 8,1%.
В октябре производство снизилось до уровня чуть больше 852 тыс. машин по сравнению с показателем год назад, говорится в сообщении компании, передает ТАСС.
Сокращение связывается с ростом цен на бензин из-за кризиса в зоне Персидского залива. Особенно резко, на 26,5%, уменьшилось производство на предприятиях Toyota Motor в Китае, где японские компании ведут тяжелую конкурентную борьбу с местными производителями. В то же время на 4,5% вырос сбыт у Toyota Motor в США, где заметен интерес к гибридным автомобилям.
Тем не менее корпорация по итогам первой половины 2026 года сохранила лидирующие позиции в мире по объему продаж. Вместе с компаниями своей группы Daihatsu и Hino Motors она реализовала более 5,39 млн машин. Продажи главного конкурента Toyota Motor – германской группы Volkswagen – в этот же период составили примерно 4,12 млн автомобилей. Японская корпорация удерживает первое место по глобальному сбыту седьмой год подряд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник продажи автомобилей южнокорейских компаний Hyundai и Kia на европейском рынке сократились на фоне усиления позиций китайских производителей.
Ранее японская Ассоциация автопроизводителей совместно с Ассоциацией производителей автокомпонентов заявила о намерении унифицировать ключевые материалы и детали.
Также японская корпорация Toyota Motor реализовала свыше 58 млн экземпляров модели Corolla по всему миру за 60 лет.