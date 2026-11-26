Tекст: Геворг Мирзаян

Сепаратизм становится настоящей головной болью для носителей британской короны. Причем речь идет не только о самом Соединенном Королевстве, где в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии сильные позиции занимают партии, выступающие за отмежевание от Лондона, но и о, пожалуй, самом лояльном члене Британского Содружества – Канаде. Там депутаты нового созыва парламента Квебека – второй по значимости провинции страны – отказались приносить присягу королю Карлу III.

Формально по общеканадским законам они обязаны это сделать. Канада – не республика, а конституционная монархия, главой которой является Карл III (официально он носит титул короля Канады). Статья 128 Конституционного акта 1867 года прямо требует от членов федеральных и провинциальных законодательных собраний приносить присягу на верность монарху до того, как они приступят к своим обязанностям.

Однако власти франкоязычного Квебека, где к британской короне традиционно относятся прохладно, установили собственные правила. После выборов 2022 года трое прошедших в парламент депутатов сепаратистской «Партии Квебека» во главе с Полем Сент-Пьером Пламондоном отказались клясться в верности королю. Специально ради этого в декабре 2022 года парламент провинции принял закон, разрешающий депутатам Национального собрания присягать только народу Квебека.

Тогда в Оттаве и Лондоне не придали особого значения демаршу «трех маргиналов». Но на выборах в октябре 2026 года «Партия Квебека» совершила рывок, увеличив представительство до 60 мандатов, а Поль Сент-Пьер Пламондон стал премьер-министром провинции.

Более того, на этот раз присягу королю не принес ни один из 127 избранных депутатов – включая консерваторов, либералов и представителей левой партии «Солидарность Квебека». «Как члены Национального собрания, мы прежде всего преданы народу Квебека. И точка», – заявил лидер Консервативной партии Квебека Эрик Дюэм.

Примечательно, что квебекские власти подводят под свой демарш юридическую базу. Премьер Пламондон напоминает, что Квебек так и не подписал Конституцию Канады 1982 года – тогдашнее правительство Рене Левека отказалось ее визировать, и ни один последующий премьер не поставил под ней подпись.

Формально это не мешало документу действовать (согласия всех провинций не требовалось), но сегодня позволяет квебекцам оспаривать легитимность Основного закона. Что же до Конституционного акта 1867 года, то его премьер называет документом, навязанным франкоязычным жителям после британского завоевания 1763 года.

«Конституция, которая никогда не была принята населением и возникла в результате военных завоеваний и колониализма, – это ничто с точки зрения демократии»,

– утверждает Поль Сент-Пьер Пламондон.

Однако судебная власть провинции с такой трактовкой не согласилась. Увидев угрозу тяжелого конституционного кризиса, Высший суд Квебека постановил, что провинция превысила свои полномочия, отменив королевскую присягу в 2022 году без согласия Оттавы и остальных провинций. Судья временно приостановил действие квебекского закона до рассмотрения иска по существу и предупредил: любые законы, принятые депутатами без присяги монарху, могут быть признаны недействительными.

Некоторых политиков вердикт заставил задуматься. Либералы и консерваторы уже дали понять, что ради нормальной работы парламента готовы «скрестив пальцы» произнести требуемую клятву.

Но представители «Солидарности Квебека» считают ситуацию абсурдной. «В течение четырех лет в Национальном собрании принимались законы депутатами, часть из которых не присягала королю. Так что зубную пасту из тюбика уже выдавили», – заявил депутат Сол Занетти. Его соратница Руба Газаль добавила, что парламент вполне способен начать работу 1 декабря и без клятвы монарху.

Сам премьер Пламондон уже подал апелляцию. «Я рассмотрю все юридические и политические варианты для обеспечения уважения демократии», – пообещал он.

На этом фоне возникает новая правовая коллизия.

На время рассмотрения апелляции решение Высшего суда остается в силе. Если парламент откроется 1 декабря без присяги, а апелляционный суд встанет на сторону истцов, все принятые законы окажутся под угрозой отмены – даже если 39 либералов и 19 консерваторов решат уступить, у не присягнувшего большинства останется перевес.

Но даже проиграв в суде, Пламондон рискует выиграть политически. Скандал вокруг присяги – лишь первый акт в большой игре, конечная цель которой – вывести Квебек из-под власти не только Карла III, но и Оттавы. И в этом смысле британский монарх невольно играет на руку сепаратистам.

Прямо сейчас идеи независимости в Квебеке не пользуются прежней популярностью. Провинция уже пережила два референдума о суверенитете – в 1980 и 1995 годах (во второй раз сепаратистам не хватило меньше процента голосов), но сегодня отделение поддерживают лишь около 30% жителей. К тому же в 1998 году Верховный суд Канады постановил, что Квебек не имеет права выйти из состава страны в одностороннем порядке – даже после успешного референдума потребуются переговоры и согласие федеральных властей.

Именно здесь присяга Карлу III превращается в удобный политический рычаг. Если за выход из состава Канады выступает меньшинство, то отказ от монархии поддерживают около 80% квебекцев. Раздувая кризис вокруг клятвы королю, Пламондон сознательно ставит знак равенства между Оттавой и Букингемским дворцом: мол, именно федеральный центр мешает провинции избавиться от «колониального пережитка».

А раз так, то для прощания с короной придется попрощаться и с Канадой. На новом референдуме, который премьер обещает провести в ближайшие годы, рассчитывая, что возмущение избирателей перевесит любые вердикты судов.