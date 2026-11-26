Доля евро в платежах через систему SWIFT снизилась до рекордных 20,82%

Tекст: Денис Тельманов

Доля евро в расчетах через SWIFT сократилась на 0,87 процентного пункта с уровня сентября и составила 20,82%, передает РИА «Новости». Предыдущий минимум фиксировался в марте на отметке 21,3%.

Доля доллара США за месяц выросла на 1,67 процентного пункта, достигнув 51,3%. Третьим по популярности остался британский фунт стерлингов с показателем 7,02%.

Четвертое место заняла японская иена, ее использование увеличилось до 3,76%. На пятом месте оказался китайский юань, доля которого сократилась до 2,95%.

Альтернативы системе SWIFT начали активно развиваться после 2014 года на фоне угроз западных стран. В России появилась Система передачи финансовых сообщений, собственные аналоги также создали Китай и Индия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре доля европейской валюты в международных резервах выросла до 20,6%.

В начале осени востребованность евро в международных платежах КНР упала до 1,79%.

В январе доля доллара в мировой торговле через SWIFT снизилась до 79,53%.