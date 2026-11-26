При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Доля евро в расчетах через систему SWIFT достигла исторического минимума
Доля евро в платежах через систему SWIFT снизилась до рекордных 20,82%
По итогам октября использование европейской валюты в международной межбанковской системе SWIFT опустилось до рекордно низкой отметки.
Доля евро в расчетах через SWIFT сократилась на 0,87 процентного пункта с уровня сентября и составила 20,82%, передает РИА «Новости». Предыдущий минимум фиксировался в марте на отметке 21,3%.
Доля доллара США за месяц выросла на 1,67 процентного пункта, достигнув 51,3%. Третьим по популярности остался британский фунт стерлингов с показателем 7,02%.
Четвертое место заняла японская иена, ее использование увеличилось до 3,76%. На пятом месте оказался китайский юань, доля которого сократилась до 2,95%.
Альтернативы системе SWIFT начали активно развиваться после 2014 года на фоне угроз западных стран. В России появилась Система передачи финансовых сообщений, собственные аналоги также создали Китай и Индия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре доля европейской валюты в международных резервах выросла до 20,6%.
В начале осени востребованность евро в международных платежах КНР упала до 1,79%.
В январе доля доллара в мировой торговле через SWIFT снизилась до 79,53%.