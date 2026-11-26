Минобороны Кувейта: При перехвате иранских БПЛА пострадали четыре человека

Tекст: Валерия Городецкая

«Вооруженные силы обнаружили сегодня в воздушном пространстве Кувейта несколько враждебных беспилотных летательных аппаратов, приняты меры по их нейтрализации. Эта иранская агрессия была направлена против жизненно важного объекта», – цитирует аль-Атвана РИА «Новости».

Какой именно объект стал целью атаки, представитель ведомства не уточнил.

При падении обломков дронов пострадали четыре человека: подданный Кувейта, двое граждан Италии и гражданин Пакистана. Все они госпитализированы. Кроме того, нанесен материальный ущерб.

Иран пока не комментировал информацию об атаке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в небе над Кувейтом раздавались взрывы из-за работы зенитных комплексов, перехватывающих запущенные со стороны Ирана ударные беспилотники.

В июле военнослужащие армии США обвинили военное руководство в игнорировании предупреждений об угрозе после атаки иранского беспилотника на объект в Кувейте.

Летом пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта повредили в результате атаки беспилотников.