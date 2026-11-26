При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
При перехвате БПЛА в Кувейте пострадали четыре человека
Минобороны Кувейта: При перехвате иранских БПЛА пострадали четыре человека
В Кувейте при перехвате нескольких беспилотников, направленных против жизненно важного объекта, пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщил официальный представитель министерства обороны эмирата Сауд аль-Атван.
«Вооруженные силы обнаружили сегодня в воздушном пространстве Кувейта несколько враждебных беспилотных летательных аппаратов, приняты меры по их нейтрализации. Эта иранская агрессия была направлена против жизненно важного объекта», – цитирует аль-Атвана РИА «Новости».
Какой именно объект стал целью атаки, представитель ведомства не уточнил.
При падении обломков дронов пострадали четыре человека: подданный Кувейта, двое граждан Италии и гражданин Пакистана. Все они госпитализированы. Кроме того, нанесен материальный ущерб.
Иран пока не комментировал информацию об атаке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в небе над Кувейтом раздавались взрывы из-за работы зенитных комплексов, перехватывающих запущенные со стороны Ирана ударные беспилотники.
В июле военнослужащие армии США обвинили военное руководство в игнорировании предупреждений об угрозе после атаки иранского беспилотника на объект в Кувейте.
Летом пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта повредили в результате атаки беспилотников.