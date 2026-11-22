Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.0 комментариев
Иранские военные сбили 20-й американский беспилотник над Ормузским проливом
КСИР: ПВО Ирана сбила 20-й беспилотник США MQ-1 над Ормузским проливом
Противовоздушная оборона воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сбила 20-й беспилотник MQ-1 армии США над восточной частью Ормузского пролива.
Силы противовоздушной обороны воздушно-космических войск Корпуса стражей исламской революции уничтожили американский дрон MQ-1 над восточной частью Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу военного формирования.
«Бойцы ПВО ВКС КСИР… точным и эффективным огнем новых передовых систем ПВО КСИР сумели перехватить и сбить двадцатый американский беспилотник MQ-1… в восточной части Ормузского пролива», – говорится в официальном заявлении, распространенном гостелерадиокомпанией Ирана.
Вооруженные силы Ирана регулярно информируют об успешных перехватах различных беспилотных аппаратов США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по двум американским военным базам в Бахрейне.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об отказе Вашингтона от инициативы Тегерана по нормализации обстановки в Ормузском проливе.
В четверг официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил о готовности Тегерана дать зеркальный ответ в случае нанесения Соединенными Штатами ударов по иранским плотинам.