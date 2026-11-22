Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.2 комментария
Опрос выявил резкий рост антисемитизма в Румынии
Около 40% жителей Румынии обвинили евреев в попытках подорвать общество
Президент Федерации еврейских общин Румынии Силвиу Векслер заявил о глобальной вспышке антисемитизма после публикации опроса об отношении граждан к евреям.
В Румынии 40% респондентов согласились с утверждением, что евреи стремятся разрушить общество, в котором живут, пишет Israel National News со ссылкой на отчет издания Ynet. В 2021 году этот показатель составлял 22%. Опрос, в котором приняли участие около тысячи человек, также показал, что 35% опрошенных поддерживают ограничение на трудоустройство евреев в определенных профессиях и считают, что им следует переехать в другую страну.
При этом 30% участников исследования согласились с обвинением в том, что еврейская община использует память о Холокосте для оказания давления на Бухарест. Несмотря на эти данные, 70% респондентов назвали еврейское население важным меньшинством в румынском обществе.
Президент Федерации еврейских общин Румынии, депутат парламента Силвиу Векслер предупредил, что антисемитизм в стране становится нормой. «Мы проснулись в мире, где антисемитизм вспыхнул в глобальных масштабах, в обществе, где ненависть и экстремизм стали обычным явлением», – заявил Векслер. Он добавил, что давние стереотипы все чаще сливаются с враждебностью к Израилю после нападения ХАМАС в октябре прошлого года.
Бывший израильский министр Миха Хариш сравнил текущую ситуацию с антисемитским климатом в Европе перед Второй мировой войной. По его словам, дипломатическая дружба Румынии с Израилем и законы против антисемитизма не смогли искоренить предубеждения против евреев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель израильской организации Ofek Israeli Ицхак Лакс призвал европейских евреев готовиться к переезду в Израиль на фоне всплеска антисемитизма во Франции. Весной американские политики еврейского происхождения столкнулись с беспрецедентной агрессией и расистскими оскорблениями. В прошлом году израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил Австралию в недостаточной защите местной еврейской общины.