Конгрессмены США пожаловались на всплеск антисемитизма
Axios сообщило б угрозах убийством конгрессменам США еврейского происхождения
Американские политики еврейского происхождения столкнулись с беспрецедентной агрессией, ежедневно получая от радикально настроенных граждан прямые пожелания смерти и расистские оскорбления, пишет издание Axios.
Агрессивная риторика стала частью повседневной жизни политиков еврейского происхождения, передает портал Axios. Около двух десятков кандидатов и членов Конгресса сообщили изданию, что ненависть приобрела прямой и обыденный характер.
«Мы перешли Рубикон», – заявил конгрессмен от штата Флорида Джаред Московиц, оценивая масштаб происходящего. Законодатели регулярно получают письма, звонки и комментарии с угрозами убийством и восхвалением нацистской идеологии.
За последние две недели в американских политических кругах произошло несколько громких инцидентов. В частности, сын сенатора Рэнда Пола позволил себе антисемитские высказывания в баре в адрес конгрессмена Майка Лоулера. Позже виновник скандала принес извинения, сославшись на проблемы с алкоголем.
Аналогичные настроения наблюдаются и на левом фланге. Кандидат в Конгресс от Техаса Морин Галиндо публиковала посты о евреях, якобы владеющих Голливудом. Резюмируя ситуацию, американские политики отмечают, что радикальные взгляды и неприкрытая ненависть теперь исходят от крайних представителей обеих партий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен от штата Огайо Макс Миллер обратился в полицию из-за дорожного конфликта с пропалестинским активистом.
В 2024 году сообщалось, что на тот момент кандидат в президенты США Камала Харрис отказалась от кандидатуры Джоша Шапиро на пост вице-президента из-за его еврейского происхождения.
Предприниматель Илон Маск назвал Демократическую партию США открытыми антисемитами.