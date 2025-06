В Нью-Йорке начали расследования угроз мусульманскому кандидату в мэры и депутату-еврею

Tекст: Дарья Григоренко

Расследование угроз в отношении кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани ведет специальное подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Как передает The New York Times, по данным полиции, Мамдани сообщил о получении четырех голосовых сообщений с угрозами и антимусульманскими высказываниями от неизвестного лица. Издание New York Daily News отметило, что мужчине угрожали взорвать машину. Кампания Мамдани подтвердила его участие в работе с полицией, пишет Reuters.

Задержания по делу пока не было, расследование продолжается, сообщили в NYPD.

В отдельном инциденте, конгрессмен от Огайо Макс Миллер сообщил на платформе Х (бывший Twitter, заблокирована в России), что был вынужден съехать с дороги после того, как его и его семью угрожал водитель с палестинским флагом. Миллер заявил: «Сегодня меня вынудили съехать с дороги в Роки-Ривер, и мне угрожал человек, который затем показал палестинский флаг и скрылся». Политик обратился в полицию с заявлением, а инцидент был осужден лидерами обеих партий Конгресса как проявление антисемитизма.

На фоне конфликта в секторе Газа полиция фиксирует рост преступлений на почве ненависти по отношению к мусульманам, арабам, евреям, израильтянам и палестинцам в США. К последним резонансным случаям относят нападение с летальными последствиями на сотрудника израильского посольства в Вашингтоне и атаку с зажигательными снарядами по произраильской толпе в Колорадо.

Параллельно с этим произошли и антимусульманские инциденты – в Иллинойсе был смертельно ранен шестилетний палестинский ребенок, в Техасе пытались утопить трехлетнюю палестинскую девочку, а в Калифорнии напали на участников про-палестинской акции. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил о задержании подозреваемого в нападении на мусульманку в метро, которому предъявлены обвинения в избиении и домогательствах, квалифицированных как преступление на почве ненависти.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ненависть к евреям в США выплеснулась за пределы университетов.