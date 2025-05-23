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    23 мая 2025, 11:50 • В мире

    Ненависть к евреям в США выплеснулась за пределы университетов

    Ненависть к евреям в США выплеснулась за пределы университетов
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Невиданный случай в истории США: одному из самых знаменитых университетов – Гарварду – запрещено принимать иностранных студентов. Судя по всему, это стало прямой реакцией на убийство в центре Вашингтона двух евреев, сотрудников израильского посольства. Почему американские власти связывают всплеск антисемитизма в Америке с лучшими университетами страны?

    Их имена теперь знает весь мир. 30-летний Ярон Лищинский и 26-летняя Сара Линн Мильгрим работали в израильском посольстве. Они были парой и собирались пожениться. Через три дня Сара должна была лететь с женихом в Израиль, где он хотел познакомить ее со своими родителями. Ярон уже купил Саре кольцо, чтобы сыграть помолвку, и молодые люди наверняка строили самые романтические планы.

    Однако теперь ничего этого уже не будет. Их застрелили в центре Вашингтона, прямо возле Еврейского музея. Подозреваемый, выкрикивавший лозунг «Свободу Палестине», был схвачен. Им оказался 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес, ранее ничем не привлекавший к себе внимание.

    Отец Сары, живущий в США, как и мать девушки, с горечью отметил, что семья беспокоилась за безопасность дочери в Израиле, но случилось так, что она была убита на американской территории. «После 7 октября проявлений антисемитизма стало гораздо больше, а также после избрания президента Трампа, – добавил убитый горем отец. – Оправдываются мои худшие ожидания».

    На первый взгляд его слова могут показаться преувеличением человека, который столкнулся с самым страшным – с гибелью своего ребенка. Но, к сожалению, это правда. Долгое время действительно считалось, что в стране, которая ставит во главу угла мультикультурализм и свободу слова, антисемитизму не место.

    Однако отчет за 2024 год показывает 9354 антисемитских инцидента, что на 344% больше, чем за предыдущие пять лет, вместе взятых. Причем количество таких происшествий в университетских кампусах возросло более чем где-либо еще: по сравнению с 2023 годом их число возросло на 84% и составило 18% всех случаев.

    Выходит, когда Дональд Трамп и его администрация обвиняют университеты в «антисемитской дискриминации», за этим стоит реальная обеспокоенность происходящим – хотя недруги президента и уверяют, что Белый дом просто пытается взять под контроль сферу образования, а может быть, и сэкономить, срезав федеральное финансирование под предлогом нарушений. Тем не менее факты, как говорил классик, упрямая вещь: в американских университетах угрозы в адрес евреев стали чуть ли не нормой.

    Причем речь идет не только о студентах, но и о профессорах и исследователях. Профессор Лариса Гескин, которая возглавляет Центр рака кожи при Колумбийском университете, рассказала, что постоянно сталкивается с ненавистью к ней, как к еврейке. Другому профессору его начальство рекомендовало не появляться, потому что «мы не можем обеспечить еврею безопасность на территории нашего кампуса».

    Колумбийский университет, как и многие другие, после 7 октября 2023-го стал ареной ожесточенного раскола. Одни студенты требовали освобождения израильских заложников, которых захватили хамасовцы, другие протестовали против действий израильских военных на территории сектора Газа. После того как акции в поддержку Палестины в Колумбийском университете переросли в беспорядки, власти решили вмешаться и прежде всего арестовали пропалестинского активиста Махмуда Халила, который играл в протестах чрезмерно выдающуюся роль.

    30-летний аспирант Халил был женат на американке, имел «зеленую карту» и проживал в квартире, предоставленной университетом. Иными словами, был защищен практически со всех сторон – точнее, так казалось до того момента, когда его арестовали и отправили в тюрьму в штате Луизиана. Почему так далеко – потому что считается, что в этом штате судьи предпочитают не перечить нынешней администрации. Заодно внезапно выяснилось, что и «зеленой карты» можно лишиться – да, такой вариант тоже в законах имеется, просто он редко претворяется в действительность.

    Стоит отметить, что энергичные действия Трампа в отношении Халила вызвали раскол даже среди евреев.

    Одни одобряют действия администрации, полностью или с оговорками, другие считают, что власть стала позволять себе слишком много и это уже граничит с произволом, третьи – что арест и намечаемая депортация Халила могут только усугубить ситуацию. Отсюда и слова отца жертвы, что с возвращением к власти Трампа все только обострилось.

    Когда после Колумбийского университета администрация обрушилась на Гарвард и заморозила гранты на сумму 2,2 млрд долларов, заявив, что «преследование еврейских студентов недопустимо», вновь прозвучали обвинения, что Трамп использует борьбу с антисемитизмом в политических целях. Однако в реальности настоятельная необходимость бороться с этим явлением уже приводит к тому, что на уровне штатов готовятся законы против антисемитизма, а в Нью-Йорке впервые в истории США при мэрии было создано специальное Бюро по борьбе с антисемитизмом.

    Новое подразделение будет заниматься «борьбой с антисемитизмом во всех его формах, в том числе путем мониторинга судебных дел и результатов на всех уровнях системы правосудия… консультированием по вопросам издания указов и законопроектов, направленных на борьбу с антисемитизмом, а также взаимодействием с различными агентствами для защиты жителей Нью-Йорка от антисемитизма».

    Если назрела потребность в такой организации – значит, рост антисемитизма внушает серьезную тревогу. Стоит отметить, что появление Бюро по борьбе с антисемитизмом именно в Нью-Йорке не случайно – по статистике, подавляющее большинство антисемитских инцидентов приходятся на три штата: Нью-Йорк, Калифорнию и Нью-Джерси.

    В подробном материале «Вашингтон Пост» его автор Клайв Джиллинсон, сам еврей, задается вопросом о причинах растущего антисемитизма.

    «Я читал множество объяснений. Католическая церковь долгое время изображала евреев как убийц Христа; нацисты считали их осквернителями расы; коммунисты осуждали как капиталистов; капиталисты – как коммунистов; их поносили как колониальных угнетателей и безродных космополитов. Некоторые думают, что причиной ненависти к евреям является их успешность. Однако ни одна из этих теорий не объясняет устойчивость антисемитизма… Сегодня… антисемитизм возродился с особенной силой после варварских действий ХАМАС 7 октября 2023 года».

    Автор заключает: «Вскоре после этого во всем мире ожили антиеврейские и антиизраильские настроения – они уже были и просто ждали повода, чтобы проявиться».

    Когда агенты ФБР проникли в чикагскую квартиру, которую занимал Элиас Родригес, оставшиеся снаружи репортеры отметили пропалестинские лозунги в окнах. Как стало известно, стрелявший окончил Чикагский университет штата Иллинойс по специальности «английский язык» и еще в 2023 году публиковал в соцсетях видео с пропалестинской демонстрации. Он работал в Американской ассоциации информации об остеопатии, жил в районе, населенном мигрантами, и вряд ли шиковал, но это не объясняет, почему в конечном итоге он где-то раздобыл оружие и пошел убивать людей, которых видел впервые в жизни.

    Опять же, речь идет не о каком-то бандите – это человек, окончивший университет и приложивший определенные усилия для того, чтобы получить высшее образование. Поэтому возникает большой вопрос: чему и как на самом деле учат в американских университетах.

    «Нельзя провести прямую линию от кампуса к оружию, – заметил раввин Дэвид Вольпе, преподававший в Гарвардской школе богословия. – Но кампусы сделали ненависть к евреям нормой». Свою роль сыграло и освещение конфликта в Газе – так, Вальтер Райх, профессор из университета Джорджа Вашингтона, полагает, что этот конфликт обнажил историческую ненависть к евреям, «которая часто маскируется под антисионизм».

    В итоге один 30-летний аспирант невозбранно распространяет хамасовские листовки (в чем обвиняют Махмуда Халила), а другой 30-летний бывший студент попросту берет в руки оружие и идет убивать. И этими случаями дело вряд ли ограничится. Поэтому полиция Нью-Йорка уже озаботилась взять под усиленную охрану еврейские культурные учреждения и синагоги, чтобы свести на нет возможность повторения трагического вашингтонского происшествия. Ну а администрация Белого дома попросту запретила Гарварду принимать иностранных студентов, и именно по причине того, что вуз стал де-факто гнездом антисемитизма.

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