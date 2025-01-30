Трамп пригрозил выдворением участникам пропалестинских протестов

Трамп распорядился высылать иностранных студентов за участие в пропалестинских акциях

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ, предусматривающий выдворение иностранных студентов и других лиц без американского гражданства, участвовавших в протестах в поддержку Палестины, передает ТАСС.

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится о намерении США активно бороться с антисемитизмом, применяя все доступные и уместные правовые инструменты для преследования, выдворения или привлечения к ответственности лиц, виновных в незаконном притеснении или насилии на почве антисемитизма.

Агентство Reuters поясняет, что новый приказ позволяет «быстро аннулировать» студенческие визы тех, кто поддерживает ХАМАС. Таким образом, участники пропалестинских акций, не имеющие американского гражданства, могут оказаться под угрозой выдворения из страны.

Ранее более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.

Позже Дональд Трамп предложил расселить палестинцев из сектора Газа в арабских странах, предложив построить для них жилье за пределами региона.

Также правительство США отменило временный статус защиты для венесуэльских мигрантов, ранее защищавший их от депортации, что коснется около 600 тыс. человек, проживающих в стране.

Кроме того, Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тыс. нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.