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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов. Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

    13 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

    12 комментариев
    30 января 2025, 14:21 • Новости дня

    Трамп пригрозил выдворением участникам пропалестинских протестов

    Трамп распорядился высылать иностранных студентов за участие в пропалестинских акциях

    Tекст: Вера Басилая

    США намерены депортировать иностранных студентов и лиц без американского гражданства, участвовавших в пропалестинских протестах, следует из исполнительного приказа президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ, предусматривающий выдворение иностранных студентов и других лиц без американского гражданства, участвовавших в протестах в поддержку Палестины, передает ТАСС.

    В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится о намерении США активно бороться с антисемитизмом, применяя все доступные и уместные правовые инструменты для преследования, выдворения или привлечения к ответственности лиц, виновных в незаконном притеснении или насилии на почве антисемитизма.

    Агентство Reuters поясняет, что новый приказ позволяет «быстро аннулировать» студенческие визы тех, кто поддерживает ХАМАС. Таким образом, участники пропалестинских акций, не имеющие американского гражданства, могут оказаться под угрозой выдворения из страны.

    Ранее более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.

    Позже Дональд Трамп предложил расселить палестинцев из сектора Газа в арабских странах, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Также правительство США отменило временный статус защиты для венесуэльских мигрантов, ранее защищавший их от депортации, что коснется около 600 тыс. человек, проживающих в стране.

    Кроме того, Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тыс. нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.

    29 января 2025, 02:30 • Новости дня
    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам

    Вашингтон прокомментировал приостановку помощи иностранным государствам на 90 дней образом про пьяных матросов

    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам
    @ Chris Kleponis/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что и вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение Дональда Трампа приостановить финансирование программ помощи иностранным государствам на 90 дней.

    По словам Ливитт, это решение было принято для пересмотра программ и проверки их соответствия современным целям американской политики. Новый указ стал одним из первых шагов Трампа после вступления в должность президента США.

    Напомним, 21 января  Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. «Никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», – заявил он.

    Позднее издание Politico сообщило, что Госдеп распространил директиву, в которой предписывалось сотрудникам прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь, включая помощь Украине. Исключение было сделано только для Израиля и Египта.

    Одновременно с этим, в Киеве предприняли попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.


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    29 января 2025, 10:15 • Новости дня
    Жители Гренландии высказались о присоединении к США

    Подавляющее большинство гренландцев высказались против вхождения в состав США

    Жители Гренландии высказались о присоединении к США
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможной поддержке идеи со стороны острова, следует из опроса компании Verian по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.

    Согласно опросу, 85% населения Гренландии не желают присоединения к Соединенным Штатам. Всего 6% гренландцев отдали бы предпочтение США перед Данией, а 9% остаются неопределившимися, передает Bloomberg.

    Лидеры Гренландии, включая премьер-министра Муте Б. Эгеде, стремятся к независимости.

    «Мы не хотим быть ни датчанами, ни американцами, мы, конечно, хотим быть гренландцами», – заявил премьер-министр.

    Между тем Дания стремится поддерживать единство с европейскими союзниками, избегая конфликта с Трампом. Премьер-министр Мэтте Фредериксен проводит встречи в Берлине и Париже для укрепления поддержки.

    Опрос, включавший 497 интервью, был проведен в интернете с 22 по 26 января и включал выборку гренландских граждан старше восемнадцати лет. Статистическая погрешность составляет около 3,1 процентного пункта.

    Ранее сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. В воскресенье бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова.

    Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США, заявив, что остров останется независимой территорией.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

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    28 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Москва и Дамаск сохранили статус-кво по вопросу военных баз в Сирии

    МИД сообщил о продолжении консультаций по российским военным базам в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные базы в Сирии останутся без изменений на фоне продолжающихся консультаций между Россией и Сирией о будущем военного присутствия.

    Как заявил замглавы российского МИД Михаилом Богдановым, вопрос о дальнейшем будущем российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций, сообщает РИА «Новости». На данный момент в российском военном присутствии в Сирии изменений не происходит.

    Во вторник межведомственная делегация из России посетила Дамаск, где провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа. «Мы выразили признательность за то, что наши граждане и объекты не пострадали в результате событий последних недель. И выразили надежду, что такая линия будет сохраняться, что наши интересы не пострадают в Сирии», – отметил Богданов.

    Он также добавил, что «пока ничего не меняется в отношении российских баз». Обе стороны договорились о необходимости продолжения более углубленных консультаций для укрепления каждого направления сотрудничества между Россией и Сирией.

    Богданов подчеркнул, что вопрос о договоре об управлении портом в сирийском Тартусе, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, является чисто техническим. Стороны отдельно обсудят эту ситуацию.

    Ранее директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди заявил, что новые власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус, которое было заключено с российской компанией в 2019 году.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от Сирии закрыть базы России. До этого сирийские власти начали переговоры с Москвой о будущем этих баз. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    28 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег

    Политолог Скачко: Зеленский перед аудитом США перекладывает на Умерова вину за распилы и коррупцию

    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение внимания к Киеву со стороны Белого дома и будущий аудит финансовых поступлений от США вынуждают Владимира Зеленского зачищать политическое поле и «назначать» виновных в распилах и коррупции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова.

    «Аресты, обвинения и уголовные дела в адрес высокопоставленных чиновников активизировались на Украине на фоне ожиданий сокращения поступлений средств из США. Потенциальные конкуренты банально зачищают друг друга», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Кроме того, на Украине грядет внешний аудит освоения денег. Зеленскому обязательно надо предъявить Вашингтону виноватых, одним из которых он и «назначил» Умерова. На Банковой предчувствуют, что глава Белого дома Дональд Трамп не будет потакать внутриукраинским распилам», – заметил он.

    «Перетряска ждет и Пентагон, некоторые высокопоставленные сотрудники которого вполне могли участвовать в воровстве. Создается ситуация, когда каждый сам за себя, и Зеленский уже не выбирает методы борьбы», – спрогнозировал собеседник.

    «При администрации Трампа востребованность Украины как прокси-силы против России, скорее всего, снизится. Зеленского уже не будут пестовать в Вашингтоне. Поэтому он зачищает потенциальных политических конкурентов на внутренней арене. А известно, что Умеров – это ставленник той части американского истеблишмента, которая сегодня настроена не в пользу Зеленского», – подчеркнул эксперт.

    Ранее на Украине завели уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «Центр противодействия коррупции». Проверяется законность увольнения Умеровым членов наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигира, и отказ продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

    Минобороны назначило Безрукову на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года, а теперь ее саму подозревают в закупках вооружения для ВСУ по завышенным ценам. Кроме того, до 14 марта арестован экс-замглавы Минобороны Александр Лиев, обвиняемый в поставках бракованных пулеметов ДШК.

    Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала Умерова уйти в отставку и указала, что департамент военно-технической политики не обеспечил выполнение более половины договоров по поставкам оружия.

    Это происходит на фоне сообщений о приостановке американской помощи другим странам, в результате чего может быть заморожено и финансирование, выделяемое Украине на закупки вооружений, пишет The Wall Street Journal.

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    28 января 2025, 17:32 • Новости дня
    Страны ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа увеличить добычу нефти
    Страны ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа увеличить добычу нефти
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, не изменили план увеличения добычи нефти, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, не отреагировали на призыв президента США Дональда Трампа о немедленном увеличении добычи нефти, передает «Московский комсомолец». На заседании министры стран картеля решили придерживаться ранее принятого плана, предполагающего постепенное увеличение добычи с апреля.

    Трамп ранее заявлял, что высокие цены на нефть затрудняют мирные переговоры по Украине, и предложил снизить их, чтобы уменьшить финансовую поддержку России для ведения конфликта. Однако министры ОПЕК+ решили, что изменение плана добычи нефти в настоящий момент нецелесообразно.

    Министр экономики Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим отметил, что долгосрочная стабильность на нефтяном рынке должна быть приоритетом.

    Ранее Трамп выразил намерение добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    28 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист Дудаков: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Команда Дональда Трампа вряд ли представит факты, которые доказывали бы попытку администрации Джо Байдена устранить президента России. Обвинения в адрес демократов, скорее, являются элементом политического противостояния внутри США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, о попытке бывшей администрации США убить Владимира Путина сообщил Такер Карлсон.

    «Заявление Такера Карлсона о попытке администрации Джо Байдена убить Владимира Путина – это элемент внутриполитической борьбы в США, где одна сторона поливает грязью другую и получает взаимные обвинения», – считает американист Малек Дудаков. Он напомнил, что журналист – неофициальный близкий союзник Дональда Трампа. Поэтому обвинение в адрес демократов укладывается в общую риторику нынешнего главы Белого дома.

    «Ее суть заключается в том, что Байден подвел мир к черте третьей мировой войны и ядерного столкновения с Россией. Трамп же пытается оттащить мир от этого обрыва», – уточнил собеседник. Однако, как заметил политолог, нынешней администрации пока не удалось выполнить обещание и быстро разрешить кризисы. На этом фоне республиканцы начинают оправдываться.

    «Отсюда и обвинения в адрес администрации Байдена в мировой нестабильности, подготовке чудовищных провокаций, таких как попытка убийства президента России. Причем, я думаю, реальных фактов и доказательств последнего мы не увидим. Но, вероятно, команда Трампа продолжит настаивать: выбраться из этой ямы будет сложно, и для разрешения всех проблем потребуется более длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    28 января 2025, 23:07 • Новости дня
    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов

    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов

    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов
    @ Kay Nietfeld/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Власти США отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, которые ранее находились в Израиле, сообщило Axion со ссылкой на собственные источники.

    По информации издания, на этой неделе США отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Эти ракеты ранее хранились в Израиле и были выведены из эксплуатации израильскими ВВС в 2024 году как устаревшие, передает РИА «Новости».

    Ракеты доставили в Польшу, откуда их планируется передать Украине. Источники портала Axios уточняют, что это стало крупнейшей поставкой вооружений из Израиля Киеву с начала конфликта в 2022 году.

    Как отметили обозреватели портала, Украина не раз просила Израиль передать ей устаревшие ракеты Patriot. Однако правительство Нетаньяху медлило с принятием решения из-за опасений относительно возможной реакции России. Лишь в сентябре премьер дал согласие на передачу. Израиль также проинформировал Москву о том, что эти действия касаются возвращения американского вооружения, а не прямых поставок Украине.

    Ранее МИД Израиля официально заявил, что Тель-Авив остается верен своей политике отказа от поставок оружия Киеву.

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    28 января 2025, 03:33 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах добычи нефти в заповедниках Аляски

    Трамп сообщил о планах начать добычу нефти в заповедных землях Аляски посредством исполнительного указа

    Трамп сообщил о планах добычи нефти в заповедниках Аляски
    @ Al Drago/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Правительство США планирует начать добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска, чтобы удовлетворить потребности азиатского рынка, сообщил президент Дональд Трамп.

    По словам Трампа, запасы, находящиеся в Национальном Арктическом заповеднике, способны удовлетворить энергетический спрос всей Азии, сообщило ТАСС.

    «И мы сделаем это очень быстро», – приводит агентство слова Трампа на ежегодном собрании Республиканской партии в Майами. Он подчеркнул, что эти ресурсы могут стать важным источником для азиатского региона благодаря своему географическому положению.

    Трамп отметил, что процесс может быть ускорен благодаря использованию исполнительного указа, поскольку предыдущие инициативы не проходили через Конгресс. Решение может оказать значительное влияние на энергетическую политику США и международные рынки, сказал президент США.

    Ранее Трамп сообщил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть.

    В Кремле отреагировали на заявления Трампа, отметив, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они никак не связаны между собой.

    Эксперт Игорь Юшков назвал планы Трампа обрушить цены на нефть непродуманной импровизацией.

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    28 января 2025, 07:54 • Новости дня
    Помилованного Трампом участника штурма Капитолия застрелил полицейский

    Tекст: Александра Юдина

    В Индиане полицейский застрелил Мэтью Шаттла, которого помиловал президент США Дональд Трамп после штурма Капитолия, при попытке его ареста за правонарушение, сообщает телеканал ABC7.

    В штате Индиана произошел инцидент, в ходе которого полицейский застрелил 42-летнего Мэтью Шаттла. Шаттл был остановлен шерифом за правонарушение, однако в результате попытки его ареста оказал сопротивление, передает RT.

    По данным телеканала, во время возникшей ссоры заместитель шерифа применил оружие и застрелил подозреваемого.

    Полицейские продолжают расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении помиловать осужденных за штурм Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. 21 января первые осужденные участники штурма Капитолия в январе 2021 года братья Эндрю и Мэттью Валентин вышли на свободу.

    Он также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    27 января 2025, 23:30 • Новости дня
    Daily Mail: ЦРУ планировало теракты в США для обвинения Кубы

    Daily Mail: ЦРУ в начале 60-х планировало теракты в США для обвинения Кубы

    Daily Mail: ЦРУ планировало теракты в США для обвинения Кубы
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    План ЦРУ по организации терактов в американских городах должен был убедить граждан в необходимости военных действий против Кубы, что подтвердили секретные документы Пентагона, сообщило Daily Mail.

    По информации издания, в начале 60-х годов прошлого века ЦРУ готовило секретную операцию «Нортвудс», в рамках которой планировалось организовать серию терактов в различных городах США. Целью операции было обвинение Кубы и вынуждение американцев поддержать военные действия против Фиделя Кастро, передает RT.

    Как отмечается в материале, ЦРУ намеревалось развернуть «кампанию террора коммунистической Кубы» в Майами, других городах Флориды, а также в Вашингтоне. Эти действия должны были происходить «под чужим флагом», чтобы создать ложное впечатление об угрозе со стороны Кубы.

    Авторы статьи подчеркнули, что «леденящие душу документы Пентагона» раскрывают мотивы, по которым в США опасались публикации документов об убийстве президента Джона Кеннеди.

    До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что планы Трампа обнародовать засекреченные документы станут мощнейшим ударом по «глубинному государству» в США.

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    27 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Рябков: Разговор Путина и Трампа не запланирован

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информации о том, когда может пройти телефонная беседа президента России Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, пока нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Он (разговор – прим. ВЗГЛЯД) не запланирован. Нет никакой договоренности, нет никакого понимания на этот счет», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что еще не начались контакты с новой американской администрацией, передает ТАСС. «Все то, что у нас происходит в плане диалога с Вашингтоном, осуществляется по линии посольств», – добавил Рябков.

    «Если под контактами понимать прямые выходы на членов новой администрации США, то этого нет. Я не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что, я еще раз подчеркиваю, никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне не было», – отметил замглавы МИД.

    Ранее Песков отмечал, что Путин и Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, но пока соответствующих запросов из Вашингтона не поступало.

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    29 января 2025, 18:44 • Новости дня
    Индейцы стали жертвами антииммигрантских рейдов Трампа

    Axios: Индейцы подверглись преследованиям во время антииммигрантских рейдов в США

    Индейцы стали жертвами антииммигрантских рейдов Трампа
    @ Miguel Juarez Lugo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Индейские племена сообщили о преследованиях их членов федеральными агентами во время рейдов, связанных с антииммигрантской политикой администрации президента США Дональда Трампа.

    Как пишет Axios, представители некоторых индейских племен заявили о случаях, когда члены их общин подвергались преследованиям со стороны федеральных агентов по иммиграции. Навахо, одно из крупнейших индейских племен США, заявило, что их члены подвергались допросам со стороны сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в Аризоне и Нью-Мексико. Президент навахо Буу Нигрен сообщил о множестве жалоб от граждан на действия федеральных агентов, которые целенаправленно искали нелегальных иммигрантов. Он призвал членов племени всегда иметь при себе удостоверения личности, выданные штатом, такие как водительские права или сертификат о принадлежности к коренному населению, чтобы избежать подобных ситуаций.

    Племя апачей мескалеро в Нью-Мексико также сообщило, что на прошлой неделе к одному из членов племени на испанском языке обратились агенты ICE и попросили предъявить удостоверение личности, хотя индеец свободно говорил по-английски. Племя сиссетон вахпетон ойате из резервации Лейк-Траверс в Южной Дакоте заявило, что временно отменяет все сборы за выдачу или замену удостоверений личности на фоне обеспокоенности членов племени столкновениями с ICE.

    Южное племя пайютов Сан-Хуан, земли которого находятся на границе Юты и Аризоны, рекомендовало своим гражданам регистрировать встречи с ICE, требовать значки агентов, держать двери закрытыми и требовать ордер, если агенты подошли к дому. Племя Монтаны тоже выпустило ряд инструкций, призывающих своих членов хранить молчание, иметь при себе удостоверение личности.

    При этом издание отмечает, что для федеральных агентов практика проведения операций по борьбе с наркотиками или нелегальной миграцией на индейских землях является обычным делом – еще со времен администрации Обамы американские агенты активно преследуют контрабандистов, использующих закрытые территории племен для преступной деятельности.

    Напомним, Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища. Также администрация приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в четырех странах Латинской Америки, способствовавших въезду мигрантов в США.

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    28 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена

    Дробницкий: В администрации Байдена каждая группировка делала то, что хотела

    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Джо Байдена продемонстрировала полный распад госуправления. В такой ситуации в Белом доме могли на самом деле вынашивать идею убийства президента России. Впрочем, Такер Карлсон, выступивший с обвинением в адрес демократов, мог таким образом предостеречь американцев от возможного возвращения либеральных элит из окружения Байдена, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «США организовывали покушения на многих своих оппонентов», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. Однако, как уточнил собеседник, в случае с Россией речь идет о великой ядерной державе, и убийство российского лидера стало бы casus belli.

    «Грозило ли посягательство на жизнь, скажем, Фиделя Кастро Вашингтону войной с Кубой? Белым домом проводилась негласная черта между манипулированием политической ситуацией внутри стран, которые не могут бросить вызов Штатам, и ведением такой же политики в отношении серьезных акторов», – пояснил собеседник.

    «Планы по убийству президента России – это очевидная игра на ядерную войну. США этого всегда остерегались», – считает эксперт. Впрочем, по его словам, бывшая администрация Байдена продемонстрировала полный распад госуправления, когда «каждая группировка делала то, что она хотела». На этом фоне Дробницкий допускает, что идея покушения могла так или иначе появиться у американских чиновников.

    «В любой другой администрации до Байдена такое сложно представить. Но при 46-м президенте правила внутренней игры, которые существовали десятилетиями, могли расшататься», – отметил спикер. Политолог также напомнил слова Карлсона о том, что для бывшего руководства Белого дома «хаос стал защитным экраном».

    В этой связи собеседник обратил внимание на фигуру Энтони Блинкена. «Он – главный «ястреб» в администрации Байдена. Сам экс-госсекретарь и его окружение стремились к максимальному обострению украинского кризиса с ползучим вхождением Соединенных Штатов в конфликт. На замечания, что эскалация может привести к серьезным последствиям, тот отвечал, что опасностей не видит», – напомнил Дробницкий.

    В то же время заявление американского журналиста могло быть сделано «для красного словца». «Карлсон не привел каких-либо доказательств и подробностей. Возможно, он исходил из соображений «лучше поддать больше жару» и обвинить разжигателей войны, нежели основывался на фактическом материале», – считает эксперт.

    По мнению собеседника, Карлсон также хотел предостеречь американцев, что «возможное возвращение этих либеральных интернационалистов из администрации Байдена во власть, по сути, будет означать катастрофу и может привести к третьей мировой войне». «В этом смысле журналист выступает за максимально жесткие репрессии против либеральных элит и всей либеральной бюрократии США. Стоит ожидать, что он будет продолжать в это «играть», – прогнозирует аналитик.

    «Однако если информация о попытке покушения на президента России подтвердится, то это бросит серьезную тень на все дальнейшее взаимодействие с Вашингтоном. Да, к власти пришла новая администрация, и риторика Трампа в отношении предшественника достаточно горячая. Но сменяемость власти в Америке становится очень опасной вещью, потому что если вернутся демократы, то все «табуном» побегут в обратную сторону. Это делает США крайне опасной державой», – заключил Дробницкий.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел. «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне, например, на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    Комментируя это заявление американского журналиста, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественные спецслужбы делают все необходимое для безопасности главы государства.

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    29 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам, несмотря на объявленную президентом США Дональдом Трампом приостановку помощи на три месяца, заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

    По его словам, Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным пакетам, передает РИА «Новости».

    Коваленко заверил, что распространенная в медиа информация об остановке военной помощи не соответствует действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине почти 90% СМИ зависели от западных грантов, что вызывало опасения по поводу возможной монополизации медиапространства на фоне заморозки американской помощи на три месяца, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

    Ранее США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство USAID приостановило выполнение всех проектов на Украине по указанию правительства.

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    30 января 2025, 08:37 • Новости дня
    Guardian: Украина потрясена приостановкой всех программ внешней помощи США

    Tекст: Александра Юдина

    Украина потрясена после решения президента США Дональда Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов, пишет Guardian.

    По данным британской газеты, решение Трампа о приостановке всех программ внешней помощи вызвало потрясение на Украине, передает РИА «Новости».

    Остановка финансирования в одночасье заморозила многие проекты, которые ранее реализовывались с поддержкой Соединенных Штатов.

    В публикации рассказывается о неудачных попытках киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых критически важных программ.

    «Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось», – пишет источник газеты.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    При этом администрация Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания. Кроме того, Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа.

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