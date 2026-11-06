Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.0 комментариев
Британка Мартин Роуз стала креативным директором Balenciaga
Мартин Роуз назначена новым креативным директором дома моды Balenciaga
Британский модельер Мартин Роуз назначена новым креативным директором французского дома моды Balenciaga, сменив на этом посту итальянского модельера Пьерпаоло Пиччоли.
Об этом решении говорится в заявлении группы компаний Kering, в которую входит бренд, передает ТАСС.
Пьерпаоло Пиччоли был назначен креативным директором дома моды в 2025 году.
«Kering и Balenciaga рады объявить о назначении Мартин Роуз креативным директором, что знаменует собой новую главу в творческой эволюции дома моды», – заявили в компании.
В Kering отметили, что Роуз обладает «самобытным творческим языком, основанным на субкультуре, музыке, идентичности и социальных кодах одежды».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг наследники итальянского модельера Джорджио Армани решили сохранить контроль над одноименным домом моды.