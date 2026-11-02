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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    2 ноября 2026, 16:26 • Новости дня

    Французские студенты объявили о новых крупных протестах

    Национальный союз студентов Франции анонсировал новые протесты 3 и 5 ноября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты 3 ноября и выйти на массовые уличные акции 5 ноября.

    «Правительство не хочет нас слушать? 3 ноября объявляем черный день в университетах: приходите на общие собрания и блокируйте свои вузы. 5 ноября – давайте массово выйдем на улицы!» – приводит РИА «Новости» обращение организации.

    Ранее в понедельник французские старшеклассники начали новую блокаду лицеев в ряде городов страны. Акции затронули учебные заведения в Париже, Марселе и Лионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники протестов против роста стоимости жизни на юго-востоке Франции сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

    Французские правоохранительные органы задержали более 770 человек во время масштабных субботних акций.

    В субботу студенческие профсоюзы Франции призвали учащихся блокировать работу учебных заведений.

    1 ноября 2026, 23:31 • Новости дня
    Протесты и беспорядки в выходные прошли в семи странах Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Акции протеста, прошедшие в выходные в семи европейских странах, сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией, сообщают информационные агентства.

    Демонстрации во Франции, Германии, Нидерландах, Австрии, Британии, Швейцарии и Албании переросли в столкновения с полицией: протестующие громили витрины магазинов, строили и поджигали баррикады, бросали в силовиков камни, бутылки и пиротехнику, полиция отвечала водометами, слезоточивым газом и в ряде стран резиновыми пулями, передает ТАСС.

    Во Франции в субботу на улицы вышли не менее 320 тыс. человек, по всей стране произошли погромы и случаи мародерства, полиция задержала около 560 демонстрантов, сообщил телеканал TF1.

    В Германии более 100 тыс. человек участвовали в акциях более чем в 30 крупных городах, поджигались баррикады и грабились магазины, в Берлине, по данным полиции, задержали более 60 человек, пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов.

    В Цюрихе протестующие возводили и поджигали баррикады на дорогах, атаковали службы экстренной помощи с использованием пиротехники, в ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

    В Гааге во время стихийной акции молодежи полиция столкнулась с протестующими и задержала 34 человека, сообщило издание Hart van Nederland.

    В Австрии на протесты вышло порядка 100 тыс. человек, по данным Der Standart, митингующие водрузили у здания парламента флаг Палестины и двинулись к Венскому университету, скандируя: «Молодежь, будущее, социализм!».

    В Лондоне у посольства США прошел митинг в поддержку движения Palestine Action, число задержанных превысило 300 человек.

    В Тиране полиция применила водометы и слезоточивый газ у здания кабинета министров, где демонстранты забрасывали силовиков бутылками с зажигательной смесью и камнями, сообщает ATA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Станислав Ткаченко объяснил молодежные беспорядки в Германии накопившимся недовольством политикой центральных властей и влиянием протестов во Франции.

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран.

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    1 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне «хаосом Мерца»

    Глава РФПИ Дмитриев назвал беспорядки в Германии «хаосом Мерца»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал беспорядки в немецком Франкфурте-на-Майне результатом неспособности канцлера Фридриха Мерца принимать и исправлять ошибки.

    «Вот хаос, вызванный неспособностью Мерца признавать ошибки и исправлять их», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал беспорядки во Франкфурте-на-Майне, видеозапись которых добавил к посту, позаимствовав у предпринимателя Марио Навфаля. На видео спецназ полиции «бегает наперегонки» с подростками, которые бросаются в полицейских бутылками и разбегаются по улицам города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне и Берлине правоохранительные органы задержали около 180 человек. В субботу немецкая полиция применила перцовый газ и начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.

    Масштабные демонстрации и протестные акции молодежи начались более чем в 30 городах Германии по призыву инициативы «Поколение Z решает».

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    1 ноября 2026, 06:58 • Новости дня
    Швейцарская полиция применила водометы при разгоне беспорядков в Цюрихе

    Леворадикалы устроили массовые беспорядки в швейцарском Цюрихе

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция швейцарского Цюриха применила водометы и слезоточивый газ для разгона акции леворадикалов, которая переросла в массовые беспорядки с поджогами.

    В Цюрихе демонстрация в честь Хеллоуина переросла в уличные беспорядки, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарскую газету 20 Minuten.

    Поводом для протестов, организованных крайне левыми группировками, стало недовольство действиями полиции, война в секторе Газа и подъем фашизма. Организаторы акции заранее призывали участников приходить замаскированными и в защитных очках.

    Протестующие начали забрасывать правоохранителей бутылками и поджигать возведенные баррикады на улицах города. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Оттесненные демонстранты продолжили строить новые заграждения и вступать в стычки с силовиками.

    По оценкам швейцарского издания, материальный ущерб от погромов может исчисляться десятками тысяч евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу политолог Камкин спрогнозировал превращение ФРГ в идеальную площадку для ультралевых активистов.

    Independent назвала недовольство коррупцией и рост стоимости жизни причиной масштабных студенческих протестов в европейских странах.

    Газета Politico спрогнозировала волны беспорядков в ЕС зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности.

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    31 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Во Франции одобрили налог для IT-гигантов за передачу интернет-трафика

    Le Figaro: Во Франции одобрили налог для IT-гигантов за интернет-трафик

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты во Франции приняли поправку к налоговому кодексу, обязывающую технологические компании платить 5,5 цента за каждый гигабайт переданного пользователям интернет-трафика.

    Французские парламентарии одобрили введение дополнительного сбора для «цифровых производителей данных», обязав их перечислять в бюджет 5,5 цента за каждый доставленный пользователям гигабайт интернет-трафика, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Новая норма коснется таких корпораций, как Google, Meta и Netflix. Отслеживать объемы потребляемого трафика и направлять эти сведения в налоговую службу должны будут местные провайдеры.

    Инициативу поддержали лишь 11 депутатов, против выступили 10 человек, при этом всего в Национальном собрании Франции насчитывается 577 мест. Ожидается, что налог принесет казне 10 млрд евро, так как ежегодный объем передаваемого абонентам страны трафика оценивается местным телекоммуникационным регулятором примерно в 200 млрд гигабайт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Еврокомиссия запланировала ввести налог на американские технологические компании под видом общего сбора с крупных корпораций для избежания негативной реакции Вашингтона.

    Летом президент США Дональд Трамп выразил недовольство Эммануэлю Макрону в связи с французскими налогами на американские IT-корпорации.

    В прошлом году США намеревались заключить с ЕС соглашение о решениях по цифровым налогам.

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    30 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    Названо число участников масштабной протестной акции против правительства Италии

    В Риме 100 тыс. человек вышли на шествие против правительства Италии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Риме в рамках всеобщей забастовки состоялось масштабное протестное шествие против политики итальянского правительства, организаторы которого заявили об участии в акции 100 тыс. человек.

    В пятницу массовая манифестация против правительства Италии, роста стоимости жизни и военных расходов стартовала от центрального вокзала Термини и дошла до улицы Императорских форумов, передает РИА «Новости».

    «Нас 100 тыс., и борьба не заканчивается сегодня. Мы разобьем палатки у Колизея на три дня, до воскресенья», – заявили организаторы с возглавляющего колонну грузовика. Инициативу с палатками намерен провести участвующий в шествии комитет движения за право на жилье Lotta per la casa.

    К протестному шествию присоединились студенты, сторонники Палестины, левые активисты и представители различных общественных движений. Акция проходит в рамках всеобщей забастовки, объявленной профсоюзом USB. Участники выступили против роста стоимости жизни и бюджетной политики правительства, скандируя: «Опустите оружие, поднимите зарплаты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники многотысячного шествия против правительства Италии закидали файерами здание министерства инфраструктуры и транспорта в Риме.

    Ранее итальянская полиция применила водометы на акции протеста в центре столицы.

    Посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о якобы причастности Москвы к протестным акциям в итальянских городах.

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    1 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Участники протестов на юго-востоке Франции сожгли чучело Макрона
    Участники протестов на юго-востоке Франции сожгли чучело Макрона
    @ Auvergne-Rhone-Alpes

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время манифестации против роста стоимости жизни в коммуне Гап на юго-востоке Франции участники протестов сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

    В коммуне Гап протестующие прикрепили чучело главы государства к тележке из продуктового магазина с плакатом «Не покойся с миром», подожгли его и начали водить хоровод, передает РИА «Новости» со ссылкой на французское издание Marseillaise.

    По данным газеты Dauphine Libere, на сожжение чучела собрались около 100 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали 565 участников масштабных манифестаций против повышения стоимости жизни во Франции.

    В субботу участники акции протеста во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.

    В прошлый понедельник министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании 1435 человек в ходе массовых акций.

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    1 ноября 2026, 04:59 • Новости дня
    Полиция задержала более 100 участников беспорядков во Франкфурта-на-Майне

    В ходе протестов в Германии задержали около 180 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне и Берлине правоохранительные органы задержали около 180 человек и задействовали спецназ для восстановления порядка на улицах.

    В центре Франкфурта-на-Майне более тысячи полицейских были дислоцированы для подавления ночных беспорядков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hessenschau.

    Участники акций разбили витрину оружейного магазина, на улицах города зажгли костры. Полки магазинов после их набегов опустели.

    «На данный момент до выяснения обстоятельств задержаны более 30 человек. Полицейские мероприятия продолжаются. В настоящее время нас поддерживают силы других полицейских управлений земли Гессен, в том числе спецотряд полиции (SEK)», – заявили в правоохранительных органах Франкфурта-на-Майне.

    Позднее франкфуртская полиция сообщила о задержании еще 100 человек для проверки личностей, а также четверых несовершеннолетних, которые пытались вывезти украденные вещи.

    В Берлине также прошли задержания более 50 участников демонстраций, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции города Йорна Иффлендера.

    В субботу молодежные протестные акции охватили 34 города Германии, для участия в них зарегистрировались 184,4 тыс. человек. Демонстранты потребовали провести реформу образования, принять меры против роста стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкая полиция начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге с применением перцового газа.

    Тысячи человек присоединились к акциям молодежного движения «Поколение Z решает» в нескольких городах страны.

    В центре Берлина объединенный протест обернулся массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранителями.

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    30 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Люксовые магазины Берлина закрыли витрины щитами перед молодежными протестами

    DPA: Люксовые магазины Берлина закрыли витрины щитами перед протестами

    Tекст: Денис Тельманов

    В преддверии крупной молодежной демонстрации люксовые магазины на одной из главных торговых улиц Берлина начали закрывать витрины деревянными щитами.

    Владельцы бутиков на берлинской улице Курфюрстендамм защищают витрины и планируют закрыться раньше времени из-за намеченных на субботу массовых протестов инициативы «Поколение Z решает» (Gen Z regelt), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Акции пройдут более чем в 20 городах Германии. В Берлине демонстрация начнется у Бранденбургских ворот, в ней готовы принять участие свыше 10 тыс. человек. Среди основных требований заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения обязательной военной службы в стране.

    Организаторы указали на исключительно мирный характер мероприятия и решительно отвергли любое насилие. Немецкая полиция также не ожидает актов мародерства и не фиксирует призывов к беспорядкам. Однако правоохранительные органы видят определенный конфликтный потенциал из-за совпадения протестов с празднованием Хеллоуина. Для обеспечения общественного порядка берлинская полиция задействует более 1,5 тыс. сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в Берлине.

    На прошлой неделе эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке масштабных протестов молодежи в 21 городе Германии.

    В прошлом месяце в стране стартовало обязательное медицинское освидетельствование юношей для определения годности к военной службе.

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    31 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    Протестующие в Бордо разбили пиньяту в виде головы Макрона

    Le Figaro: В Бордо протестующие разбили пиньяту в виде головы Макрона

    Tекст: Вера Басилая

    Участники акции протеста против роста стоимости жизни во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.

    Инцидент произошел в субботу на площади Виктуар в центре французского города. Участники манифестации, выражающие недовольство ухудшением экономической ситуации, уничтожили фигуру с поддельными банкнотами внутри ударами меча и сковороды, передает Le Figaro.

    В это же время массовые акции недовольства проходят и в других городах государства.

    Сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о ранениях 1193 сотрудников правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции.

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    30 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    При антиправительственных протестах в Венеции пострадали семь полицейских

    ANSA: Семь полицейских пострадали при антиправительственных протестах в Венеции

    Tекст: Денис Тельманов

    В материковой части Венеции Местре по меньшей мере семь полицейских пострадали в ходе столкновений с участниками антиправительственного митинга.

    Сотрудники правоохранительных органов получили незначительные травмы, ушибы и порезы, когда теснили протестующих, попытавшихся прорваться через оцепление по пути шествия, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

    Манифестации проходят одновременно в десятках итальянских городов. В Турине организаторы сообщают о 50 тыс. участников, в Неаполе – 20 тыс., в Милане – 10 тыс.

    К забастовке в Италии присоединились не менее 1,5 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Италии началась всеобщая забастовка в знак протеста против милитаризации, роста цен и перевооружения.

    В Риме в рамках всеобщей забастовки состоялось масштабное протестное шествие против политики итальянского правительства.

    В прошлую субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

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    30 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    Радикалы перекрыли мусорными баками улицу у Колизея в Риме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Рима участники массовой антиправительственной манифестации заблокировали улицу у Колизея баррикадами из мусорных баков и подожгли их.

    Группа радикально настроенной молодежи отделилась от основного шествия на улице Клаудия. Протестующие перекрыли движение мусорными контейнерами, после чего подожгли их и начали бросать в полицию различные предметы, передает РИА «Новости».

    Часть баков потушили работники коммунальных служб.

    Напомним, в пятницу в Риме в рамках всеобщей забастовки 100 тыс. человек вышли на протестное шествие против политики итальянского правительства. Участники акции закидали файерами здание министерства инфраструктуры и транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всеобщую забастовку против милитаризации и роста цен объявил Союз базовых профсоюзов (USB) Италии.

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    31 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Полиция в Париже разогнала участников акции протеста слезоточивым газом

    Полиция в Париже применила слезоточивый газ против манифестантов

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    Полиция во французской столице применила слезоточивый газ и шумовые гранаты на акции протеста против снижения покупательной способности населения, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в конце маршрута манифестации у Порт-де-Шарантон на востоке Парижа, где радикально настроенные участники стали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками.

    Нынешняя акция стала продолжением масштабных выступлений 17 и 24 октября, которые в ряде французских городов сопровождались столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции с конца сентября.

    В прошлую субботу сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни в Париже.

    17 октября в ходе масштабных протестов во французском Сент-Этьене молодой человек лишился кисти руки в результате взрыва полицейской гранаты.

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    31 октября 2026, 23:31 • Новости дня
    Новые протесты во Франции собрали 320 тыс. человек

    МВД: В новых протестах во Франции участвовали 320 тыс. человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу по всей Франции прошла новая волна протестов, в которой, по оценкам властей, приняли участие 320 тыс. человек, в конце акций произошли столкновения с полицией.

    На фоне недавних городских беспорядков и грабежей во Франции прошла третья волна социальных протестов. По данным Министерства внутренних дел, число участников марша составило 320 тыс. человек, что ниже показателя прошлой недели, сообщил телеканал TF1.

    В свою очередь, организаторы из молодежной межсоюзной группы заявили о мобилизации «почти полмиллиона» манифестантов.

    В Париже, согласно информации префектуры полиции, собралось около 70 тыс. протестующих, тогда как организаторы оценили их число в 200 тыс. Шествие между воротами Баньоле и Шарантон было относительно мирным, однако в конце процессии начались столкновения. В полицейских полетели различные предметы, включая по меньшей мере один коктейль Молотова. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

    В Лионе, где собралось 19 тыс. участников, и в Ренне (13,5 тыс.) также зафиксированы столкновения враждебно настроенных групп с полицией при разгоне демонстраций.

    В Марселе марш около 10 тыс. человек прошел без происшествий до возникновения напряженности к вечеру. По данным МВД, по всей стране задержали 296 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже. В четверг министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе протестов с конца сентября. В понедельник, 26 октября, он заявил о задержании 1435 человек во время массовых протестов в выходные.

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    31 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    В Париже тысячи человек вышли на акцию против роста стоимости жизни

    На окраине Парижа прошла масштабная манифестация против повышения цен

    Tекст: Мария Иванова

    Очередная крупная демонстрация с требованием увеличить заработные платы и остановить рост цен состоялась на восточной окраине французской столицы.

    Во Франции третью неделю подряд проходят общенациональные протесты против повышения стоимости жизни, передает РИА «Новости».

    К акциям присоединились профсоюзы, представители движения «желтых жилетов» и учащиеся. Манифестация в Париже состоялась на восточной окраине города, поскольку суд запретил проводить ее ближе к центру. Демонстранты несли флаги и плакаты с призывами увеличить заработные платы и снизить цены в стране.

    «Необходимо, чтобы мы были здесь, даже если мы не согласны с маршрутом… Я думаю, что важно прийти сюда, чтобы осудить правительство, которое ни к чему не прислушивается и чье единственное желание – репрессии, репрессии и еще раз репрессии», – заявил представитель «желтых жилетов» Джон.

    Участница протестов Сабина добавила, что митингующие требуют обеспечить студентам хорошие условия для обучения, а также повысить покупательную способность граждан. Место проведения акции оцепило большое количество сотрудников правоохранительных органов в полной экипировке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье предупредил о приближении страны к грани финансового кризиса на фоне массовых протестов.

    На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов в Париже применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

    Ранее по всей Франции в ходе акций против роста цен зафиксировали случаи грабежей магазинов.

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    31 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Полиция Парижа применила силу к подростку при разгоне протестов

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники правоохранительных органов в Париже применили силу к подростку во время разгона манифестантов после демонстрации против роста стоимости жизни.

    Мальчик пытался поднять с земли картонку с лозунгами, но потерял равновесие и упал, когда полицейский намеренно встал на нее ногами. После этого четыре правоохранителя окружили подростка и начали силой поднимать его с асфальта, передает РИА «Новости».

    Когда подросток встал на ноги, один из полицейских сильно толкнул его, из-за чего тот отлетел на пару метров и снова упал. Окружающие возмутились жестоким обращением с ребенком и подошли помочь ему подняться.

    Во Франции третью субботу подряд проходят общенациональные протесты против повышения стоимости жизни. К ним присоединились профсоюзы, сторонники движения «желтых жилетов», а также студенты и школьники. По данным МВД, на манифестации по всей стране вышли 320 тыс. человек, из которых 70 тыс. в Париже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники акции протеста против роста стоимости жизни во французском Бордо разбили пиньяту в виде головы президента страны Эммануэля Макрона.

    В Париже тысячи человек вышли на очередную крупную демонстрацию с требованием увеличить заработные платы и остановить рост цен.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста во Франции с конца сентября.

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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