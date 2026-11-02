Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.5 комментариев
Французские студенты объявили о новых крупных протестах
Национальный союз студентов Франции анонсировал новые протесты 3 и 5 ноября
Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты 3 ноября и выйти на массовые уличные акции 5 ноября.
«Правительство не хочет нас слушать? 3 ноября объявляем черный день в университетах: приходите на общие собрания и блокируйте свои вузы. 5 ноября – давайте массово выйдем на улицы!» – приводит РИА «Новости» обращение организации.
Ранее в понедельник французские старшеклассники начали новую блокаду лицеев в ряде городов страны. Акции затронули учебные заведения в Париже, Марселе и Лионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье участники протестов против роста стоимости жизни на юго-востоке Франции сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.
Французские правоохранительные органы задержали более 770 человек во время масштабных субботних акций.
В субботу студенческие профсоюзы Франции призвали учащихся блокировать работу учебных заведений.