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    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    14 комментариев
    27 октября 2026, 09:28 • Новости дня

    В испанском Бильбао задержали почти 20 человек во время уличных беспорядков

    RTVE: В испанском Бильбао за участие в беспорядках задержали 19 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы Испании задержали не менее 19 человек, в том числе семерых несовершеннолетних, в ходе уличных беспорядков в городе Бильбао.

    Уличные беспорядки в автономном сообществе Страна Басков вспыхнули после митинга нескольких тысяч человек у одного из местных университетов, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию RTVE.

    Протестующие выступили против запланированного мероприятия с участием крайне правого активиста Вито Килеса. Примерно за полчаса до начала было объявлено об отмене его выступления.

    После этого несколько сотен радикалов переместились на близлежащий проспект. Участники беспорядков бросали камни в сотрудников правоохранительных органов и здание полицейского участка, поджигали мусорные контейнеры и автомобили, а также нанесли ущерб городскому имуществу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция Испании задержала свыше 100 человек во время массовых молодежных протестов в центре Барселоны.

    На прошлой неделе в Мадриде правоохранителям пришлось оттеснять участников протестной акции преподавателей.

    В середине месяца глава МИД Белоруссии Максим Рыженков назвал акции протеста в Испании и Франции следствием политики европейских элит.

    24 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано

    Захарова призвала Рим прислушаться к словам Аль Бано об отмене санкций

    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

    Известный итальянский эстрадный певец Аль Бано обратился к председателю Совета министров Италии Джордже Мелони с призывом отменить антироссийские санкции и начать работу над достижением мира на Украине, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» – задалась вопросом дипломат.

    По ее словам, у итальянских властей возникли серьезные сложности с восприятием мнений, не вписывающихся в привычную политическую повестку.

    Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал недавние молодежные беспорядки в Милане результатом гибридной войны. После этого Мелони поручила спецслужбам проверить возможный иностранный след в протестах, а в местных средствах массовой информации появились публикации о якобы причастности Москвы к погромам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало гражданам избегать мест беспорядков.

    В пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В четверг итальянский певец Аль Бано призвал отменить антироссийские санкции.

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    26 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы Австрии устроили демонстрацию у собора Святого Стефана с требованиями сохранить постоянный нейтралитет страны и отменить антироссийские ограничения.

    Митингующие развернули плакаты с лозунгами против подстрекательства к войне со стороны Евросоюза и НАТО, а также призвали к миру с Россией. Помимо этого, участники акции потребовали прекратить сделки по поставкам вооружений Израилю и выразили протест против присоединения Вены к проекту европейской системы противовоздушной обороны Skyshield, передает РИА «Новости».

    «Нет подготовке к войне, нет санкциям Европейского союза, да постоянному нейтралитету!» – заявил со сцены один из организаторов митинга активист Андреас Виммер.

    Виммер добавил, что Австрия утратила самостоятельность во внешней политике. По его мнению, разрешение на транзит оружия и пролеты военной авиации делает государство соучастником конфликтов.

    Выступивший на митинге историк и издатель Ханнес Хофбауэр подверг критике отход Вены от принципов нейтралитета после вступления в ЕС в 1995 году. Он осудил участие страны в санкционной политике против России и безоговорочную поддержку Украины.

    Акция протеста была приурочена к национальному празднику Австрии – годовщине принятия декларации о постоянном нейтралитете в 1955 году. Согласно последним опросам, внеблоковый статус государства поддерживают 73% населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в европейских городах.

    В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны протестов в Евросоюзе предстоящей зимой.

    В четверг министерство иностранных дел Таиланда посоветовало гражданам страны воздержаться от посещения охваченных демонстрациями европейских государств.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    25 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов

    Премьер-министр Франции Лекорню попросил временно заблокировать соцсети

    Власти Франции призвали заблокировать соцсети на фоне протестов
    @ Mattia David Rinaldi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил телекоммуникационные компании временно заблокировать ряд социальных сетей на фоне беспорядков в стране.

    Лекорню попросил при необходимости заблокировать Snapchat, TikTok и Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), сообщают «Вести» со ссылкой на Blast.

    По словам премьер-министра, некоторые соцсети сыграли решающую роль в распространении призывов к насилию.

    Он добавил, что мера носит предварительный характер, и в случае повторения подобных событий он хотел бы иметь возможность временно приостанавливать доступ к этим сервисам при возобновлении городских беспорядков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности ввести режим чрезвычайного положения на фоне массовых беспорядков. Премьер-министр Франции объявил о начале масштабной операции по расследованию массовых беспорядков в стране. Себастьен Лекорню поручил ввести комендантский час в ряде районов на фоне беспорядков.

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    24 октября 2026, 23:18 • Новости дня
    Захарова высмеяла ноту Франции о вмешательстве России во внутренние дела

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство Франции направило в Москву ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, опровергнув вмешательство.

    «Буквально недавно посольство Франции в Москве разослало ноту. Нам она пришла. <…> Грозно нам тыкая пальчиком и как-то помахивая кулачком, представители Макрона потребовали, вот прямо потребовали, чтобы Россия – видимо, и другие страны, которые стали реципиентами этой всей писанины – не вмешивалась в их внутренние дела», – заявила дипломат в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что французским дипломатам следовало бы сначала ознакомиться с заявлениями российского внешнеполитического ведомства, которое на протяжении многих лет последовательно отвергает вмешательство во внутренние дела других стран как элемент российской международной политики, передает ТАСС.

    При этом, отметила она, западных дипломатов не раз «ловили за руку», когда те «раздавали печеньки и булочки, участвовали в протестных движениях, разливали чаек». «Мы все это видели буквально в прямом эфире. Распространяли листовки, раздавали от сувенирной продукции до денег именно внутри тех процессов, которые не предполагают зарубежного участия», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Захарова заявила о доведении французскими властями своей страны до безумия на фоне протестов.

    В субботу по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

    В ходе подавления беспорядков во Франции, вспыхнувших во время акций протеста против роста цен, задержаны около тысячи человек.

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    25 октября 2026, 03:28 • Новости дня
    Митинг в Барселоне перерос в погромы и поджоги

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Каталонии Барселоне акция протеста переросла в столкновения с полицией и погромы, пишет El Mundo.

    В центре Барселоны манифестации переросли в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, участники начали громить улицы и поджигать мусорные баки и контейнеры, передает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

    Из-за роста напряженности в городе местные магазины были вынуждены закрыться. По данным издания, молодые люди в капюшонах возвели баррикады из контейнеров для мусора и припаркованных мотоциклов и затем подожгли их. Прибывшая полиция попыталась разогнать толпу, но митингующие забросали правоохранителей камнями.

    Газета охарактеризовала участников как молодых, часто несовершеннолетних лиц, которые в субботу вышли на несанкционированный митинг по неустановленной причине. Силам правопорядка удалось разогнать массовое скопление, однако небольшие группы протестующих рассредоточились по центру Барселоны и продолжили устраивать погромы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стычки с полицией прошли и в других европейских городах: во Франции, Италии, Португалии, Бельгии и Албании.

    Политолог Вадим Трухачев объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

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    24 октября 2026, 23:51 • Новости дня
    Захарова отвергла заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе, напомнив, что в натовских странах он не работает.

    «Вой сирен на улицах или взрывпакеты заглушили последний тоненький голос разума. Я просто напомню, что в натовских странах мессенджер «Макс» не работает, потому что с их телефонов в нем невозможно зарегистрироваться», – заявила Захарова в эфире программы «Право знать».

    Она отметила, что обвинения в адрес России являются очередной информационно-политической кампанией, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По меньшей мере два человека получили тяжелые ранения.

    Итальянская полиция применила водометы и начала задержания на акции протеста в центре Рима.

    Стычки с полицией прошли и в других европейских городах. В центре Тираны участники протестов забросали коктейлями Молотова здания министерства сельского хозяйства Албании. Сотрудники правоохранительных органов Португалии задержали десятки активистов во время ликвидации палаточного лагеря протестующих. Магазины в центре Брюсселя забаррикадировали витрины из-за угрозы погромов.

    Политолог Вадим Трухачев объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    25 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Путин удивился обвинениям в адрес США в связи с протестами в Европе

    Путин удивился обвинениям в адрес США со стороны Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил удивление в связи с тем, что европейские лидеры изначально обвинили США в организации протестов в Европе.

    Владимир Путин признался, что не ожидал нападок европейцев на своего основного военного союзника, сообщает «Вести».

    «Что меня удивило? Первая реакция была совсем не антироссийская, она была антиамериканская. Если вы обратили внимание, начались сразу вбросы, что события, происходящие в Европе, – это результат деятельности сегодняшней американской администрации, их поддержки правых партий, правого движения и т. д.», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    По его словам, это было «несколько странно, неожиданно совершенно», так как он не предполагал, что европейские лидеры «будут нападать на своего основного союзника и на защитника, так скажем, в военном смысле этого слова, за океаном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах.

    Президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах.

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    25 октября 2026, 00:39 • Новости дня
    Ульянов высмеял обвинения Европы в «российском следе» миграционного хаоса

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией отреагировал на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «российском следе» в миграционном хаосе в Европе.

    Фон дер Ляйен в Европарламенте безосновательно обвинила Россию и Белоруссию в организации протестов в Европе, передает РИА «Новости».

    «Русские здесь, русские там, могучие русские повсюду. И у нее нет ни малейших сомнений в том, что миграционный хаос в Европе вызван Россией. Браво! Без комментариев», – заявил Ульянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о попытках европейских стран сделать из Москвы пугало и безосновательно обвинить Россию в собственных трудностях.

    Захарова прокомментировала заявления о роли мессенджера «Макс» в протестах на Западе, напомнив, что в натовских странах он не работает.

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    25 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Путин назвал перебором обвинения России в провоцировании протестов в Европе

    Путин: Обвинения в провоцировании протестов в Европе являются явным перебором

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал явным перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в крупных европейских городах.

    Российский лидер выразил удивление в связи с попытками связать протестные выступления в европейских странах с действиями Москвы, сообщают «Вести».

    «Первая реакция, когда я это увидел, – удивление. Потому что ну уж чего-чего, а говорить, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – заявил Путин.

    Массовые акции во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшить состояние школ. Впоследствии к ним присоединились недовольные ростом цен, а протесты охватили другие регионы и страны.

    В середине октября беспорядки с мародерством вспыхнули в Италии, где в ходе погромов в Милане задержали более 300 человек. В Албании протестующие потребовали отставки премьера Эди Рамы, который осудил насилие на улицах и отказался покидать пост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сыронизировал над привычкой Евросоюза искать российский след во внутренних конфликтах. В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны беспорядков в регионе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию. В понедельник политолог Вадим Трухачев назвал заявления об иностранном вмешательстве удобным способом скрыть собственные проблемы европейских стран.

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    25 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин: МИД будет реагировать на обвинения в адрес России из-за беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Министерство иностранных дел ответит на голословные обвинения европейских политиков в причастности Москвы к организации массовых беспорядков в странах ЕС.

    Российское внешнеполитическое ведомство отреагирует на заявления представителей стран Евросоюза о якобы причастности Москвы к организации массовых протестов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, сообщают «Вести».

    «Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать. Но Министерство иностранных дел, я думаю, соответствующим образом на это аккуратненько реагировать будет. Но повторю то, с чего начал. Самое главное в том, что не анализируя причин происходящих событий и не внося коррективов в свою экономическую, внешнюю и внутреннюю политику, они не устранят этих причин», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что европейским властям необходимо заняться решением собственных проблем, а не «валить на кого-то за рубежом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки западных стран обвинить Москву в организации массовых беспорядков.

    Путин выразил удивление первоначальными обвинениями европейских лидеров в адрес США из-за протестов в странах Евросоюза.

    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам.

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    24 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Полиция применила водометы против участников протестной акции в Риме

    Участники протестной акции в Риме попытались прорвать оцепление полиции

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянская полиция применила водометы и начала задержания на акции протеста в центре Рима после попытки манифестантов прорвать оцепление.

    Итальянские силы правопорядка применили водомет против участников протестного шествия в Риме, после чего начались задержания, передает РИА «Новости».

    В результате действий полиции среди прохожих появились пострадавшие, в частности, пожилой мужчина получил травму ноги. Находящихся на месте событий журналистов попросили отойти с проезжей части.

    Ранее толпа манифестантов прошла мимо центрального вокзала Термини и приблизилась к полицейскому кордону из бронеавтомобилей. Протестующие скандировали лозунги против властей и бросили в ряды силовиков бутылку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу итальянские правоохранители перекрыли доступ к Колизею в Риме для остановки несанкционированного шествия молодежи.

    В центре столицы началась масштабная протестная акция против военных конфликтов.

    Во вторник власти Италии заявили о намерении принять более жесткие меры в отношении участников беспорядков в Милане.

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    24 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Магазины в центре Брюсселя забаррикадировали витрины из-за угрозы погромов

    Магазины Брюсселя закрыли витрины щитами из-за угрозы погромов

    Tекст: Мария Иванова

    Владельцы магазинов и бутиков в Брюсселе закрыли витрины деревянными щитами и приостановили работу в преддверии новых акций протеста.

    В кварталах люксовых магазинов в центре бельгийской столицы более половины витрин закрыты панелями из древесно-стружечных плит. Ряд салонов и центральный бутик Apple приостановили работу, передает ТАСС.

    «Мы, конечно, надеемся, что полиция в этот раз сможет пресечь беспорядки. Но есть печальный опыт. Надежды не всегда оправдываются», – рассказал владелец магазина электроники Антуан. По его словам, установка защитных конструкций обходится коммерсантам в сумму до 2 тыс. евро и спасает лишь от случайных погромщиков.

    В бельгийских соцсетях ранее появились призывы выйти на улицы за социальную справедливость 24 октября. Предприниматели обсуждали возможность применения травматического оружия для защиты от мародеров, однако местные законы разрешают самооборону только для защиты жизни и здоровья, но не собственности.

    В связи с угрозой беспорядков на крупных перекрестках дежурят усиленные наряды полиции. Проблемные зоны у вокзалов взяты под особый контроль, к середине дня обстановка в городе оставалась спокойной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал резко повысить уровень применения силы при подавлении студенческих протестов.

    В середине месяца бельгийские полицейские задержали 20 участников уличных беспорядков в центре Брюсселя.

    В начале месяца массовые акции протеста учащихся распространились из Франции на Бельгию, Италию и Грецию.

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    25 октября 2026, 11:37 • Новости дня
    За время молодежных протестов в Барселоне задержали более 100 человек

    Vanguardia: В Барселоне задержали свыше 100 человек во время погромов

    Tекст: Вера Басилая

    Полиция Испании задержала свыше 100 человек, включая несовершеннолетних, во время массовых молодежных протестов в центре Барселоны, сообщила министр внутренних дел Каталонии Нурия Парлон.

    Акция началась в субботу вечером на площади Пласа-де-Каталунья в центре города, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Vanguardia.

    В протестах приняли участие более 600 молодых людей. Во время столкновений с полицией участники бросали в правоохранителей петарды и камни, поджигали мусорные баки. От действий вандалов пострадали 14 магазинов.

    Крупные торговые центры в районе волнений были вынуждены закрыть двери, в результате чего сотни покупателей на некоторое время оказались заперты внутри зданий.

    Протесты были организованы через социальные сети и не имели официального лидера, отмечает испанская газета Periodico. По информации издания, выступления не связаны с конкретной проблемой, а участники стремились последовать примеру массовых акций в других европейских странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье акция протеста в Барселоне переросла в столкновения с полицией и погромы.

    В начале месяца протест из-за жилищного кризиса в Барселоне привел к травмам 28 сотрудников правоохранительных органов.

    В начале октября в столице Испании прошла акция протеста с участием около 70 тыс. человек.

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    26 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Макрон признал неготовность властей Франции к масштабным протестам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французское руководство оказалось не готово к масштабным протестам, охватившим республику, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Правда в том, что как в Марселе, так и в других городах 17 октября не было достаточно сил правопорядка… потому что мы совершенно не ожидали того, что произойдет», – цитирует Макрона РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Франции призвали заблокировать социальные сети на фоне беспорядков.

    В субботу два человека получили тяжелые ранения при подавлении протестов.

    В тот же день правоохранительные органы задержали около тысячи участников манифестаций.

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    26 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    Ущерб от беспорядков в Барселоне оценили в 36 тыс. евро

    Мэр Барселоны Кольбони оценил в 36 тыс. евро ущерб от беспорядков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стоимость сожженного во время уличных беспорядков городского имущества в Барселоне оценивается в 36 тыс. евро, сообщил мэр испанского города Жауме Кольбони.

    «Есть первая цифра – 36 тыс. евро, сгоревшей городской мебели», – цитирует Кольбони ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

    Градоначальник осудил произошедшую в субботу акцию, назвав ее весьма подозрительной. Он уточнил, что в ходе беспорядков были задержаны 128 человек, из которых 56% – несовершеннолетние.

    Вечером в субботу несколько сотен молодых людей собрались в центре Барселоны на акцию, организованную через соцсети. Митинг перерос в погромы, сооружение баррикад, поджоги и столкновения с полицией. В результате беспорядков пострадали 15 стражей порядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция Испании задержала свыше 100 человек во время массовых молодежных протестов в центре Барселоны. Тогда же акция протеста в столице Каталонии переросла в столкновения с полицией и погромы. В начале месяца в результате протестов в Барселоне пострадали 28 сотрудников правоохранительных органов.

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    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Победа Лулы в Бразилии послужит становлению многополярного мира

    Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, опередив Флавио Болсонару вопреки всем прогнозам. Проигравший кандидат намерен оспорить результаты, однако эксперты считают такой исход маловероятным. По их мнению, победа Лулы стала ударом по стратегии США в Латинской Америке и позволит Бразилии продолжить сотрудничество с Россией в рамках БРИКС. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Грядки умеют ждать

      Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

      Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Как бороться с медвежьей напастью

      История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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