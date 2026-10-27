В испанском Бильбао задержали почти 20 человек во время уличных беспорядков

RTVE: В испанском Бильбао за участие в беспорядках задержали 19 человек

Tекст: Мария Иванова

Уличные беспорядки в автономном сообществе Страна Басков вспыхнули после митинга нескольких тысяч человек у одного из местных университетов, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию RTVE.

Протестующие выступили против запланированного мероприятия с участием крайне правого активиста Вито Килеса. Примерно за полчаса до начала было объявлено об отмене его выступления.

После этого несколько сотен радикалов переместились на близлежащий проспект. Участники беспорядков бросали камни в сотрудников правоохранительных органов и здание полицейского участка, поджигали мусорные контейнеры и автомобили, а также нанесли ущерб городскому имуществу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция Испании задержала свыше 100 человек во время массовых молодежных протестов в центре Барселоны.

На прошлой неделе в Мадриде правоохранителям пришлось оттеснять участников протестной акции преподавателей.

В середине месяца глава МИД Белоруссии Максим Рыженков назвал акции протеста в Испании и Франции следствием политики европейских элит.