За время молодежных протестов в Барселоне задержали более 100 человек

Vanguardia: В Барселоне задержали свыше 100 человек во время погромов

Tекст: Вера Басилая

Акция началась в субботу вечером на площади Пласа-де-Каталунья в центре города, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Vanguardia.

В протестах приняли участие более 600 молодых людей. Во время столкновений с полицией участники бросали в правоохранителей петарды и камни, поджигали мусорные баки. От действий вандалов пострадали 14 магазинов.

Крупные торговые центры в районе волнений были вынуждены закрыть двери, в результате чего сотни покупателей на некоторое время оказались заперты внутри зданий.

Протесты были организованы через социальные сети и не имели официального лидера, отмечает испанская газета Periodico. По информации издания, выступления не связаны с конкретной проблемой, а участники стремились последовать примеру массовых акций в других европейских странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье акция протеста в Барселоне переросла в столкновения с полицией и погромы.

В начале месяца протест из-за жилищного кризиса в Барселоне привел к травмам 28 сотрудников правоохранительных органов.

В начале октября в столице Испании прошла акция протеста с участием около 70 тыс. человек.