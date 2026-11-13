Uber сообщила об утечке персональных данных пользователей

Tекст: Валерия Городецкая

Неизвестные злоумышленники получили несанкционированный доступ к персональной информации пользователей американского сервиса такси Uber. Уведомление об инциденте было опубликовано на сайте генерального прокурора Калифорнии, передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что 9 октября 2026 года один из подрядчиков сообщил Uber о компрометации своих внутренних учетных данных. Третья сторона воспользовалась ими для проникновения в аккаунт такси-сервиса, связанный с этим партнером. Узнав о произошедшем, компания немедленно прекратила обмен данными с подрядчиком и инициировала внутреннее расследование.

В официальном заявлении не раскрывается название компании-партнера и точный перечень украденных сведений. При этом, по информации издания TechCrunch, утечка связана с компанией Fireworks AI, а в руки хакеров попали данные водительских удостоверений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце южнокорейские финансовые компании сообщили об утечке персональных данных клиентов в результате кибератак.

Японская компания по разработке облачных сервисов Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей из-за кибератаки на системы бронирования билетов.

В сентябре киберпреступники из группировки ShinyHunters получили несанкционированный доступ к базам данных ФБР.