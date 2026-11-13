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Сбой в работе сервисов Microsoft затронул три министерства в Чехии
ЧТК: В Чехии три министерства затронуты массовым сбоем в работе Microsoft
Последствия массового сбоя в работе сервисов Microsoft затронули три чешских министерства – финансов, транспорта и образования, сообщило агентство ЧТК.
Сбои в работе сервисов чешского подразделения Microsoft подтвердила сама корпорация, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЧТК. По словам пресс-секретаря чешского подразделения Microsoft Каролины Кржиженецкой, нет никаких признаков того, что произошла кибератака или преднамеренное стремление нанести ущерб указанным ведомствам.
Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft по всему миру наблюдался 12 ноября. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Всемирная организация здравоохранения рекомендовала интернет-пользователям отдохнуть от компьютеров на фоне масштабного сбоя в работе сервисов Microsoft.
Корпорация сообщила о постепенном восстановлении работы сервисов Microsoft 365.
В Японии правительственные ведомства и частные компании столкнулись с серьезными перебоями в работе из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.