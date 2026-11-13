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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    13 ноября 2026, 18:12 • Новости дня

    Сбой в работе сервисов Microsoft затронул три министерства в Чехии

    ЧТК: В Чехии три министерства затронуты массовым сбоем в работе Microsoft

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия массового сбоя в работе сервисов Microsoft затронули три чешских министерства – финансов, транспорта и образования, сообщило агентство ЧТК.

    Сбои в работе сервисов чешского подразделения Microsoft подтвердила сама корпорация, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЧТК. По словам пресс-секретаря чешского подразделения Microsoft Каролины Кржиженецкой, нет никаких признаков того, что произошла кибератака или преднамеренное стремление нанести ущерб указанным ведомствам.

    Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft по всему миру наблюдался 12 ноября. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Всемирная организация здравоохранения рекомендовала интернет-пользователям отдохнуть от компьютеров на фоне масштабного сбоя в работе сервисов Microsoft.

    Корпорация сообщила о постепенном восстановлении работы сервисов Microsoft 365.

    В Японии правительственные ведомства и частные компании столкнулись с серьезными перебоями в работе из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

    12 ноября 2026, 00:20 • Новости дня
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    Украина заявила о способности обходить ограничения Starshield
    @ GENE BLEVINS/Zuma/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех призвала компанию SpaceX расширить зону покрытия спутниковой сети Starshield на 200–300 км за пределы границ страны, так как запрет на применение сети они научились обходить.

    Производитель ракет на Украине Fire Point добивается расширения действия лицензий на военные спутники Starshield для поиска и поражения целей, пишет Breaking Defense.

    По словам Терех, Fire Point нашла обходное решение для противодействия американским ограничениям на использование Украиной системы Starshield. Оно обеспечивает лишь 15-20% возможностей Starshield.

    «В данный момент мы пытаемся выжать максимум из этого обходного решения… но оно не может заменить Starshield ни по цене, ни по масштабируемости в качестве полноценной альтернативы», – сказала она.

    Сейчас сеть Starshield ограничена территорией Украины. Срок действия контракта на использование спутниковой системы истекает в середине 2027 года.

    Fire Point заявила, что взлом Starlink помог ВСУ при ударах по объектам в Омске и Тольятти 24 октября. Также 18 октября были осуществлены удары по объектам в Петербурге, 14 октября – по центру обработки данных «Сбербанка» в Балаково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представители Демпартии США выразили намерение расследовать замедление работы Starshield на Украине. В октябре Пентагон отказался проводить проверку сбоев в работе системы. США отклонили запрос Киева на доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь российской территории.

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    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто не рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 09:24 • Новости дня
    Downdetector зафиксировал новые сбои в сервисах Microsoft по всему миру

    Downdetector: В работе сервисов Microsoft по всему миру произошел новый сбой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пользователи в ряде стран вновь сталкиваются с проблемами в работе сервисов Microsoft, следует из данных портала Downdetector.

    Сбои затрагивают работу электронной почты Outlook в Индии, Германии, Нидерландах, Франции и других странах, передает РИА «Новости» со ссылкой на платформу Downdetector.

    Также наблюдаются неполадки в работе Microsoft 365, Teams, Store и Copilot.

    Накануне масштабный сбой затронул 74 страны. В США на работу Outlook поступило более 130 тыс. жалоб, проблемы полностью не устранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глобальный сбой сервисов Microsoft затронул контрразведку ASIO и федеральную полицию Австралии.

    Во вторник злоумышленники начали рассылать сообщения с предложением получить компенсацию за сбои в популярных сервисах.

    Ранее клиенты «Ozon банка» столкнулись с трудностями при доступе к мобильному приложению.

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    11 ноября 2026, 23:44 • Новости дня
    Создатель нейросети Claude запретил доступ компаниям из России

    Anthropic запретила использовать нейросеть Claude компаниям из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская компания Anthropic ввела запрет на использование сервисов на базе нейросети Claude для компаний из России, Китая и ряда других государств, а также их команд.

    «Любая не указанная в списке страна или регион является неподдерживаемой», – говорится в тексте нового регламента предоставления услуг компании, который приводит РИА «Новости».

    Теперь Claude запрещено использовать любым организациям, которые зарегистрированы или имеют штаб-квартиру в юрисдикциях не из «белого списка» разработчика. Ограничение распространяется на всех их работников независимо от фактического местонахождения.

    Новые правила запрещают доступ к нейросети компаниям, мажоритарно принадлежащим или контролирующимся гражданами и юридическими лицами из неподдерживаемых государств. Сохраняется и территориальный запрет: пользоваться сервисом нельзя при физическом нахождении в юрисдикции вне списка.

    Под запрет попали пользовательские приложения, включая веб-интерфейс Claude.ai, консольный инструмент Claude Code и сервис Cowork, а также консоль разработчика с доступом по API и поставка моделей через партнерские облачные платформы и сторонних реселлеров.

    Наряду с Россией в список поддерживаемых регионов не входят Белоруссия, Китай, Иран, КНДР, Сирия, Куба, Венесуэла, Афганистан, Мьянма и Йемен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре  стартап бывших сотрудников Илона Маска менее чем за 12 часов получил доступ к внутренним данным Anthropic. В сентябре технологическая компания заблокировала аккаунты пользователей, якобы создававших контент для российских медиа. Тогда же Anthropic остановила пять попыток использования своих моделей для создания опасных вирусов.

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    12 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

    WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

    Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

    Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

    В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.

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    12 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    GlobalSign запланировал новую волну отзыва сертификатов у российских сайтов

    Tекст: Вера Басилая

    Международный удостоверяющий центр GlobalSign планирует провести новый массовый отзыв сертификатов безопасности у российских сайтов, сообщили в «Руцентре».

    «В ноябре «Руцентр» получил от удостоверяющего центра GlobalSign уведомление о плане провести новый массовый отзыв», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

    В компании пояснили, что риску подвергаются организации из санкционных списков Евросоюза и США, однако отсутствие компании в этих перечнях не является гарантией сохранности сертификата.

    С первой волны отзывов в июле были аннулированы около 11 тыс. SSL/TLS-сертификатов у 1,3 тыс. российских компаний. Больше всего сертификатов отозвали GlobalSign (4830) и греческий Harica (3456).

    «Руцентр» и «Технический центр Интернет» посоветовали российским компаниям провести аудит и составить карту защищенности доменов. Для критических систем рекомендуется рассмотреть замену адресов и выпустить российские TLS-сертификаты в качестве резервной меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японский центр сертификации GlobalSign приступил к принудительному отзыву выданных SSL-сертификатов у российских организаций.

    В конце прошлого года компания Google уведомила российских провайдеров о выводе из эксплуатации старых серверов системы Google Global Cache.

    В 2025 году американская корпорация отказалась от требований к телеканалам «Спас» и RT.

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    11 ноября 2026, 00:22 • Новости дня
    Жители Петербурга пожаловались на сбои в работе интернета

    Tекст: Антон Антонов

    Пользователи в Санкт-Петербурге массово сообщили о проблемах с доступом к интернету, следует из данных сервиса Downdetector.

    За последний час поступило 265 жалоб. Пользователи чаще всего жалуются на сбой в работе мобильного интернета, однако есть также сообщения о проблемах с домашним интернетом, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пользователи массово пожаловались на сбои в работе сервисов в Рунете.

    Российские пользователи столкнулись с перебоями в работе сервиса «Яндекс Почта».

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    11 ноября 2026, 22:33 • Новости дня
    Психолог предостерегла от использования коротких видео для приглушения тревоги

    Психолог назвала короткие видео причиной потери контроля над вниманием

    Tекст: Катерина Туманова

    Просмотр коротких видеороликов с целью приглушить тревогу и дискомфорт нарушает регуляцию внимания и может привести к потере контроля над использованием цифрового контента, заявила кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, истории и философии Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) Татьяна Мацюк.

    «Основной риск постоянного просмотра коротких видео связан с особенностями регуляции внимания и поведения. Быстрая смена сюжетов, эмоциональная насыщенность и непредсказуемость следующего ролика поддерживают интерес к просмотру, а бесконечная лента практически не оставляет естественных сигналов для его завершения», – передает ТАСС слова Мацюк.

    Специалист отметила, что короткие видео связаны с ухудшением концентрации и самоконтроля, хотя ученые пока не подтверждают устойчивых изменений в мозге. Проблема становится заметной, когда просмотр вытесняет сон, работу, учебу и общение, а человек регулярно проводит в ленте больше времени, чем планировал.

    Особого внимания заслуживает использование коротких видео для избегания тревоги или скуки, так как временное облегчение закрепляет привычку обращаться к телефону при любом неприятном переживании, добавила эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина заявила об истощении психики из-за резкой смены эмоционального фона при просмотре коротких видеороликов. В интернете появились «дофаминовые сайты».

    Психотерапевт Кульгавчук заявил о риске развития эмоциональной тупости из-за тяги к быстрым удовольствиям.

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    12 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    В Нидерландах потребовали 12 лет тюрьмы за онлайн-совращение 245 девочек

    В Нидерландах мужчине грозит 12 лет за совращение 245 девочек через онлайн-игру

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к 12 годам лишения свободы 41-летнего мужчину за совращение 245 девочек в интернете, сообщило ведомство.

    Обвиняемому также грозит принудительное лечение в психиатрической клинике. По версии следствия, мужчина вступал в контакт с жертвами через созданную им онлайн-игру. Для перехода на новые уровни участницы должны были выполнять перед веб-камерой задания сексуального характера, передает РИА «Новости».

    На компьютере задержанного обнаружили 255 видеороликов с участием несовершеннолетних, снятых в период с сентября 2017 года по день его ареста в октябре 2025 года.

    Жертвами преступлений стали 245 девочек из Нидерландов, Бельгии, Германии, Австралии и США. Самой младшей из установленных потерпевших было восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в американском штате Миссисипи приговорил местного тренера к 90 годам тюремного заключения за производство детской порнографии.

    Суд назначил 29 лет лишения свободы мужчине за преступления против половой неприкосновенности детей в социальных сетях из мест лишения свободы.

    Летом Воронежский суд приговорил 32-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за дистанционные действия сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет.

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    12 ноября 2026, 13:55 • Новости дня
    Шадаев заявил о скором достижении технического лимита для белого списка сайтов

    Шадаев: Минцифры приблизилось к техническому ограничению белого списка сайтов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество сайтов в белом списке приблизилось к техническому пределу возможностей операторов связи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

    В настоящее время в белый список сервисов включены 900 веб-ресурсов, однако возможности для его расширения подходят к концу из-за технических нюансов, цитирует министра ТАСС.

    «Есть естественное ограничение на белый список, он не может быть бесконечным. Есть технические ограничения у операторов связи. В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в белый список», – пояснил Шадаев.

    По словам министра, ведомство стремится упорядочить процесс отбора. В перечень необходимо включать не только суперпопулярные платформы, но и жизненно важные сервисы с меньшей аудиторией, такие как карты электрозаправок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Минцифры сообщило о согласовании с правоохранителями белого списка сайтов для жителей Москвы на случай экстренной блокировки связи.

    В прошлом году перечень доступных при отключении мобильного интернета ресурсов расширился за счет государственных порталов и крупных сервисов.

    В 2025 году Шадаев заявил о еженедельном обновлении списка российских интернет-сервисов.

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    12 ноября 2026, 21:11 • Новости дня
    Криптобиржа Binance отчиталась о полном покрытии похищенных активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Криптовалютная биржа Binance полностью покрыла активы пользователей, затронутые масштабной хакерской атакой в конце октября.

    «Мы полностью покрыли активы, затронутые инцидентом безопасности», – говорится в сообщении площадки, которое приводит ТАСС. На возмещение ущерба биржа направила более 6,34 млрд долларов из собственных средств.

    Компания также выкупила затронутые токены на открытом рынке и внебиржевых площадках, использовав для этого часть средств фонда защиты активов пользователей (SAFU), часть страхового фонда фьючерсов и корпоративные резервы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца крупнейшая криптовалютная биржа Binance возместила 95% похищенных средств.

    В конце октября Федеральное бюро расследований США начало выяснять обстоятельства и последствия хакерской атаки на платформу.

    В результате атаки злоумышленники похитили активы на сумму 5,7 млрд долларов.

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    13 ноября 2026, 06:57 • Новости дня
    Сбой Microsoft затронул контрразведку и полицию Австралии

    SBS: Глобальный сбой сервисов Microsoft затронул силовые ведомства Австралии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глобальный сбой сервисов Microsoft затронул австралийскую контрразведку ASIO и федеральную полицию, сообщил телеканал SBS.

    Пользователи столкнулись с проблемами доступа к электронной почте Outlook и другим сервисам Microsoft 365, включая Teams и Copilot, передает РИА «Новости» со ссылкой на SBS. Утром о неполадках сообщили более 5,5 тыс. австралийцев.

    Масштаб последствий для силовых ведомств не уточняется.

    Глава МВД Австралии Тони Берк заявил, что уже обсудил ситуацию с Microsoft. По его словам, в компании предполагают, что причиной сбоя стало неудачное обновление, и не видят оснований связывать инцидент с кибератакой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее активисты в Амстердаме попытались проникнуть на территорию строящегося дата-центра Microsoft.

    Также ИИ-агенты американской компании OpenAI взломали сайты двух ведомств австралийского штата Новый Южный Уэльс.

    Кроме того, Microsoft сообщила о возможных задержках трафика из-за повреждения подводных кабелей в Красном море.

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    13 ноября 2026, 12:37 • Новости дня
    Сбой в работе сервисов Microsoft обошелся Австралии в миллиарды долларов

    The Guardian: Сбой в работе Microsoft обошелся Австралии в миллиарды долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбой в работе американской корпорации Microsoft может обойтись Австралии в миллиарды долларов, в том числе из-за отсутствия «запасных вариантов» у многих компаний.

    Масштабный сбой в работе сервисов американской корпорации Microsoft, продлившийся 12 часов, привел к колоссальным убыткам для Австралии, которые оцениваются в миллиарды долларов с учетом прямых и косвенных финансовых потерь.

    Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Guardian, которая приводит выводы специалиста в области безопасности компании RSM Australia Ашвина Пала.

    По оценке аналитика, некоторые организации успели задействовать протоколы по обеспечению непрерывности бизнеса, однако у многих компаний не оказалось резервных планов, из-за чего они столкнулись с критическими трудностями. «Я просто ошеломлен тем, что подобное могло произойти», – признался Пал.

    Технические неполадки нарушили функционирование австралийских правительственных ведомств, школ и университетов. Кроме того, перебои затронули Федеральную полицию Австралии и национальную службу безопасности и разведки. В самой корпорации Microsoft заверили, что процесс восстановления работы серверов продолжается, и в некоторых регионах доступ к системам уже частично возвращен.

    Массовые жалобы на недоступность программного обеспечения начали поступать вечером в четверг, при этом подавляющее большинство обращений зафиксировано в США. Согласно данным сервиса Downdetector, 131 тыс. человек столкнулись с проблемами в работе почты Outlook, 46 тыс. пользователей сообщили о неполадках в Microsoft 365, а еще свыше 10 тыс. жалоб пришлось на сервисы Copilot и Microsoft Teams.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японские ведомства и частные компании столкнулись с перебоями из-за глобального сбоя сервисов Microsoft.

    Пользователи в ряде стран столкнулись с проблемами в работе сервисов американской корпорации.

    Глобальный сбой затронул австралийскую контрразведку ASIO и федеральную полицию.

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    12 ноября 2026, 10:14 • Новости дня
    Бизнес-группа оспорила в суде ЮАР ограничения на работу Starlink

    EWN: Южноафриканская бизнес-группа потребовала легализовать Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южноафриканская бизнес-группа Sakeliga обратилась в Высокий суд в Претории с иском против регулятора связи, потребовав снять ограничения на выдачу лицензии системе Starlink американского предпринимателя Илона Маска.

    Истец обвиняет Независимое управление связи (НУС) ЮАР в превышении полномочий из-за отказа принять правительственную формулу выхода компании на внутренний рынок, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию EWN.

    В декабре 2025 года министр связи и цифровых технологий ЮАР Солли Малатси разрешил корпорации SpaceX заменить требование о передаче 30% акций местного подразделения чернокожему населению на инвестиции в отрасль. В мае регулятор отклонил эту директиву, заявив, что изменение закона об электронных коммуникациях требует участия парламента. Sakeliga просит суд признать решение управления неконституционным, настаивая на праве правительства реализовать директиву самостоятельно.

    Маск пытается получить лицензию для Starlink в ЮАР на особых условиях более двух лет. Бизнесмен отказывается передавать долю компании местным общинам, пострадавшим во времена апартеида, и обвиняет руководство страны в расизме. В настоящее время терминалы спутниковой связи легально работают в 27 государствах Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американская корпорация SpaceX приступила к отключению терминалов спутниковой связи Starlink у пользователей в ЮАР.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал спутники системы законной целью ответного удара при их использовании для наступления.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал бизнесмену отправиться на Марс из-за ограничений работы сети на Украине.

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    12 ноября 2026, 21:31 • Новости дня
    В работе сервиса Steam в России произошел сбой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские пользователи игрового сервиса Steam пожаловались на сбои в его работе.

    На 20:40 мск количество жалоб за час превысило 415, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

    Сообщения о неполадках начали поступать в районе 20:10 мск. Больше всего жалоб зафиксировано в Москве и Петербурге. Также о проблемах сообщили пользователи из Воронежской и Ленинградской областей, а также из Татарстана.

    Steam – онлайн-сервис для покупки компьютерных игр, предлагающий около 30 тыс. проектов. Аудитория платформы превышает 100 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пользователи из Северной Америки, Европы и Азии сообщили о глобальном сбое в работе Steam.

    Неполадки возникли у американских пользователей. В прошлом году российские пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сервису.

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто не рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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