Anthropic заблокировала якобы связанные с российскими СМИ аккаунты

Tекст: Тимур Шайдуллин

Технологическая компания Anthropic заблокировала аккаунты, предположительно связанные с производством контента для российских медиа, пишет RT со ссылкой на пресс-релиз организации.

В документе уточняется, что ограничения коснулись пользователей, работающих со Sputnik и RT. Сообщается, что четыре заблокированных профиля якобы применялись для «операций влияния» за рубежом.

«Это успех. Мой канал в бан-листе ИИ-компании «Атропик». Мои материалы переводились на испанский язык и появлялись в испаноязычной версии «Спутника». В общем, очередное признание мощи тоталитарной поступи. Продуктами «Атропик» не пользовался и не планирую. Надеюсь увидеть, что им когда-нибудь и где-нибудь прилетит по ЦОДам», - прокомментировал решение компании военблогер Борис Рожин, известный в сети под ником Colonelcassad - Полковник Кассад.

По данным компании, деятельность этих аккаунтов распространялась на ряд государств. В частности, упоминаются страны Латинской Америки, Африки, а также Молдавия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом этого года американские власти запретили зарубежным пользователям работать с передовыми алгоритмами Anthropic.

Позже технические специалисты компании приехали в Вашингтон для обсуждения экспортных ограничений. Ранее корпорация Meta* заблокировала в своих социальных сетях аккаунты телеканала RT и других российских СМИ.