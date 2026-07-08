Звезду «Что? Где? Когда?» оштрафовали за участие в нежелательной организации

Суд оштрафовал экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую за работу в Insider

Tекст: Мария Иванова

Столичная инстанция признала журналистку виновной по статье об участии в деятельности иностранной структуры, признанной нежелательной на территории России, передает РИА «Новости». Поводом для разбирательства стала работа женщины редактором отдела экономики в издании Insider (признано иноагентом и нежелательной организацией).

«Назначен административный штраф в размере 10 тыс. рублей», – сообщил один из участников судебного процесса.

Согласно открытой статистике, последнюю телевизионную игру в элитарном клубе знатоков нарушительница провела в 2021 году. В настоящее время ее работодатель внесен в российские реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

Напомним, в конце июня суд в Оренбурге назначил штраф бывшему заместителю главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» (иностранный агент) Максиму Курникову за нарушение закона об иностранных агентах.