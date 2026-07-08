Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.5 комментариев
Росфинмониторинг: Наркотики чаще всего продают через интернет-магазины
В России наркотики в основном распространяются через интернет-площадки с помощью тайников-закладок, а оплата поступает на карты дропов и криптокошельки, говорится в отчете о работе Росфинмониторинга за 2025 год.
Самой популярной схемой наркоторговцев в России стал бесконтактный сбыт через интернет-магазины и тайники-закладки, говорится в документе ведомства, передает РИА «Новости».
Расчеты за запрещенные вещества производятся через банковские карты, оформленные на третьих лиц, и криптокошельки.
Легализация преступных доходов осуществляется преимущественно через криптовалюту. Злоумышленники переводят средства на международные криптобиржи, обменивают их на фиатные деньги и выводят на карты дропов для обналичивания.
За 2025 год ведомство провело 2,8 тыс. расследований, связанных с незаконным оборотом наркотиков, включая 160 дел против организованных групп.
По результатам проверок возбуждено свыше 260 уголовных дел, половина из которых касается отмывания денег. Для отслеживания криптовалютных транзакций и выявления отправителей специалисты применяли российский сервис «Прозрачный блокчейн».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле полиция Камчатского края задержала местную жительницу за пересылку синтетических наркотиков и легализацию доходов через криптовалюту.
В декабре глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что более 1 млрд рублей было отмыто создателем наркомагазина Hydra.
В мае прошлого года правоохранители в восьми регионах пресекли работу криминального онлайн-маркетплейса по продаже запрещенных веществ.