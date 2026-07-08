Главред Telegram-канала «Сапа» Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Следователь вчера объявил об окончании предварительного следствия и предоставил материалы для ознакомления. Журналист Джикаева Алина признала вину в том, что перечисляла с 2020 по 2025 годы деньги в сумме примерно по 5-10 тыс. рублей сотруднику полиции», – сообщил собеседник РИА «Новости».

За эти деньги он, по словам обвиняемой, предоставлял информацию о происшествиях для размещения в ее Telegram-канале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналистки Джикаевой и дежурного полиции Махачкалы.

Позже следователи предъявили главному редактору обвинение в передаче взяток за информацию с персональными данными граждан.

Столичный суд отправил руководителя информационного ресурса в следственный изолятор.