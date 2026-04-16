Главреда Telegram-канала «Сапа» обвинили во взятке полицейскому

Tекст: Алексей Дегтярёв

Джикаевой предъявлено обвинение в даче взятки полицейскому в Махачкале, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Следствие намерено просить суд об аресте фигурантов дела.

В ходе допроса журналистка свою вину не признала. Следствие планирует ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании меры пресечения в виде лишения свободы.

Обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки также предъявлено оперативному дежурному дежурной части УМВД России по Махачкале. Он уже дал признательные показания.

По версии следствия, находясь в Москве, Джикаева получала от полицейского сведения о происшествиях в Дагестане и Северной Осетии. За эту информацию, содержащую персональные данные, она передала ему более 250 тыс. рублей в период с июля 2020 по июнь 2025 года.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Джикаевой и оперативного дежурного полиции Махачкалы. Ранее главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов признал вину в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов.