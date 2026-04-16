Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу погиб в ДТП из-за обмана телефонных мошенников
Тяжелоатлет Александр Пожидаев разбился насмерть на мотоцикле в Таиланде, сорвавшись в ночную поездку после жестокого обмана аферистов о кончине отца.
Трагедия произошла в Таиланде, где находился тяжелоатлет. О деталях случившегося передает RT со ссылкой на канал «Mash на спорте».
Ночью чемпиону Кузбасса по пауэрлифтингу позвонили неизвестные. Злоумышленники сообщили мужчине о внезапной смерти его отца и цинично упрекнули в отсутствии на похоронах. Находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, россиянин сел за руль мотоцикла и попал в серьезное ДТП.
В результате аварии Александр Пожидаев получил тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы и повреждения внутренних органов. Врачи подключили пострадавшего к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось – сердце спортсмена остановилось.
