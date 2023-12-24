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Российский боксер погиб в ДТП в день похорон матери
Российский боксер Альберт Родионов погиб в ДТП в день похорон матери
Спортсмен Альберт Родионов, трижды становившийся победителем первенства России по боксу, погиб в результате ДТП в день похорон своей матери.
На трассе в Краснодарском крае Родионов врезался в отбойник, от полученных в результате ДТП травм он скончался, передает РИА «Новости». О гибели боксера стало известно в субботу.
«Альберт Родионов ночью влетел в отбойник. В тот день он похоронил свою мать, ночью разбился», – сообщили агентству в семье спортсмена.
В ноябре футболист и тренер Алексей Лесин был найден мертвым около моря в Сочи.