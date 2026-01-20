Выход из СНГ больно ударит по Молдавии

Tекст: Анастасия Куликова

Молдавия начала необходимые процедуры для полного выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил глава МИД республики Михай Попшой. По его словам, ведомство находится на стадии денонсации соглашений, лежащих в основе членства Кишинева в организации. Речь идет об Уставе СНГ, Соглашении о создании Содружества и приложении к нему.

«К середине февраля, вероятно, мы завершим процессы в правительстве, после чего это решение должны будут принять наши коллеги в парламенте», – сказал Попшой. Как отмечает РБК, для выхода из состава СНГ страна-член должна направить соответствующее уведомление в исполком, прекращение сотрудничества произойдет спустя 12 месяцев.

Напомним, после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду Кишинев провозгласила курс на интеграцию в Евросоюз. В 2024 году в Молдавии прошел референдум, в ходе которого избирателям было предложено ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».

По данным ЦИК, вступление в ЕС поддержали 50,08%, против высказались 49,92%. За евроинтеграцию высказались в Кишиневе и восьми районах страны. Еще 24 района, а также Гагаузская автономия, муниципалитет Бельцы и избиратели из непризнанного Приднестровья проголосовали против.

В июне 2022 года ЕС предоставил Молдавии статус страны-кандидата. При этом в Брюсселе решение называли символическим, его целью было поддержать республику в противостоянии с Москвой. Однако после этого Кишинев начал игнорировать заседания СНГ и поэтапно расторгает соглашения, заключенные в рамках Содружества.

Попшой напомнил, что Молдавия подписала в общей сложности 283 соглашения с СНГ, из которых 71 уже денонсировано, в том числе о безвизовых поездках граждан стран Содружества, о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров между государствами объединения, о создании совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения.

На этом фоне заявление молдавского МИД о запуске процесса выхода из организации не стало неожиданностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что участие Молдавии в работе СНГ на протяжении длительного времени было заморожено, поэтому было понятно, что «рано или поздно наступит формализация этого замороженного состояния».

«Здесь можно только выразить сожаление.

Содружество Независимых Государств – это интеграционный формат, который за многие годы подтвердил и переподтвердил свою полезность для стран-участниц. Это работающий формат, это хорошая площадка, на которой вызревают более продвинутые интеграции», – приводит его слова издание «Ведомости».

Бывший президент Молдавии Игорь Додон подчеркнул, что выход Молдавии из организации противоречит интересам народа. «Курс на разрыв отношений с СНГ и Россией, который проводит президент Майя Санду и ее правящая партия «Действие и солидарность», реализуется по указке западных кураторов и может привести нас к трагедии, которую переживает народ Украины», – цитирует политика ТАСС.

Отметим, параллельно со стремление к евроинтеграции в Кишиневе продолжают обсуждать идею унионизма. Санду призналась, что поддержала бы объединение с Румынией, если бы такой вопрос был вынесен на гипотетический референдум. «Если у нас будет референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. Такой маленькой стране, как Молдавия, становится все более сложно выжить как демократия, как суверенная страна», – сказала она.

Сторонники и критики идеи унионизма есть на территории обеих стран. Как указывали эксперты, именно сейчас эта неоднозначная тема снова становится одной из самых обсуждаемых. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы реальные сценарии развития событий, если Санду всерьез решит сделать Молдавию частью Румынии.

«Курс властей Молдавии в последние четыре года абсолютно неадекватен. Он не соответствует национальным интересам и здравому смыслу»,

– акцентировал молдавский политолог Богдан Цырдя. Как напомнил собеседник, Кишинев два года назад обещал, что переговоры о вступлении страны в ЕС стартуют в 2025 году. «Но этот вопрос так и не сдвинулся с места», – отметил он. «На фоне проваливающегося курса на европейскую интеграцию власти принялись продвигать идею объединения с Румынией и даже шантажировать этим ЕС. Чтобы сделать угрозы более убедительными, Молдавия начинает в ускоренном темпе разрывать отношения с СНГ», – заметил спикер.

Но есть нюанс: продвигая идею унионизма, молдавское руководство подставляет Украину. «При содействии Киева республика пользовалась грантами, выдававшимися не на развитие, а на войну и формирование военной инфраструктуры. Сейчас же вместо «пакетной» интеграции с ЕС вместе с Украиной, Кишинев хочет попасть в Евросоюз через Бухарест», – объяснил Цырдя.

Впрочем, объединение Молдавии с Румынией означает расширение НАТО на Восток. Это станет вызовом Москве. В этой связи собеседник допустил, что запуск Кишиневом процесса выхода из СНГ – это подготовка к прямой военно-политической конфронтации с Россией. «Учитывая, что все европейские страны открыто говорят о милитаризации, не исключено, что и молдавские власти готовятся к конфронтационному сценарию, поэтому разрывает все связи с Москвой и другими участниками Содружества», – детализировал аналитик.

Схожей точки зрения придерживается политолог Вадим Трухачев. Он напомнил, что официальный Кишинев «давно объявил» о намерении выйти из СНГ. «Они просто приступили к реализации своего плана», – сказал собеседник. По его мнению, переход к действиям именно сейчас неслучаен.

«С подачи Румынии в Европе стали рассматривать республику как часть исторических Балкан. Евросоюз в 2028 году намерен принять Черногорию, а может быть, и Северную Македонию в свои ряды. На этом фоне Молдавия хочет стать третьей», – пояснил эксперт.

По оценкам политолога, перспективы республики стать членом ЕС выше, чем у Украины. «Это маленькое и невоюющее государство. Кроме того, едва ли не половина населения Молдавии имеет паспорта Румынии, которая входит в шенгенскую зону», – уточнил Трухачев.

В этой связи Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, подчеркивает: «общий курс на отдаление бывших советских республик от России продолжается, и нынешняя податливая в отношении Запада молдавская власть делает все возможное на этом направлении».

По его оценкам, запуск Кишиневом процедуры денонсации базовых соглашений с СНГ – «продуманная линия Санду и ее политических сторонников», которая заключается в том, чтобы отойти от Содружества и двигаться в сторону Евросоюза. «За таким курсом Молдавии стоят вполне известные круги Брюсселя и Лондона», – подчеркнул парламентарий. Как признался сенатор,

происходящее вызывает опасения за молдаван, за судьбу Приднестровья, а также за стабильность в регионе в целом.

«Москва делает все для того, чтобы граждане республики получали поддержку, например, в тех случаях, когда они заинтересованы приезжать в Россию, работать здесь. Но после выхода Кишинева из СНГ все это будет сопряжено с возрастающими сложностями», – посетовал Карасин.

Действия молдавских властей уже сейчас очень сильно бьют по местным производителям и рядовым гражданам страны, подтвердил Цырдя. По его оценкам, полный разрыв с СНГ усугубит ситуацию. Собеседник напомнил, что ранее Молдавия вышла из энергетического сообщества со странами Содружества, а также разорвала более 65 соглашений. «Это привело к глубокому экономическому кризису», – подчеркнул аналитик.

«В республике в несколько раз подорожал газ после отказа от прямых закупок у «Газпрома». Цена за киловатт электричества выросла втрое. За последние четыре года реальный ВВП растет очень медленно – страна, по оценкам экономистов, впала в стагнацию. Доля граждан, живущих в абсолютной бедности, приблизилась к трети населения», – рассказал спикер.

«На фоне социально-экономического кризиса внешний долг Молдавии в 2025 году вырос в два раза»,

– добавил Цырдя. По его словам, причина кризиса, среди прочего, в том, что страна потеряла традиционные рынки СНГ, доступ к дешевому газу, нефтепродуктам и удобрениям. «И это только начало. Если мы выйдем из зоны свободной торговли с СНГ, то ситуация ухудшится», – прогнозирует молдавский политолог.

Впрочем, Санду безразличны экономические потери, которые понесет республика, добавил Трухачев. «Видимо, в Кишиневе надеются, что Евросоюз возьмет их на содержание. Брюсселю это по силам», – сказал спикер. Однако, как отметил Цырдя, грантов и кредитов от ЕС становится все меньше, а прямые иностранные инвестиции вообще упали почти до нуля.

Как бы то ни было, по его оценкам, Кишинев изменит свой антироссийский курс при ряде факторов: прекращение конфликта на Украине, ослабление ЕС и раскол НАТО. «Мы уже видим трещины в Североатлантическом альянсе, в частности, вызванные ситуацией вокруг Гренландии, а также проблемы внутри Европы, которые связаны с энергетикой и рынками сбыта», – заметил эксперт.

«В этой ситуации на выборах в Молдавии могут победить патриотически настроенные промолдавские партии, которые ратуют за нормальные отношения с востоком и западом, а также за получение страной статуса наблюдателя в ЕврАзЭС, БРИКС и других организациях, формирующих многополярную систему международных отношений», – резюмировал Цырдя.