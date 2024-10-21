Выборы в Молдавии стали позором Евросоюза

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 99,5% протоколов за вступление в Евросоюз проголосовало 50,42% избирателей. Негативно высказались 49,58% граждан.

Что касается президентских выборов, то лидером гонки оказалась глава республики Майя Санду с результатом в 42,31%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,07% граждан.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который состоится 3 ноября. В нем примут участие Санду и Стояногло. Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала подобный исход событий. По мнению экспертов, итоговые результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом.

Тем временем лидер блока «Победа» Илан Шор призвал Майю Санду признать поражение и покинуть пост главы государства. Его фракция также направила открытое письмо в международные организации, где перечислила обнаруженные в ходе голосования нарушения.

На этом фоне Майя Санду ночью отменила запланированный по итогам голосований брифинг. До этого момента мероприятие переносилось трижды. Она также заявляла о неких «криминальных группировках», которые пытались отнять у нее голоса на президентских выборах. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков попросил молдавского лидера предоставить доказательства ее слов.

Он также обратил внимание на аномальный прирост голосов за Санду и поддержку евроинтеграции. По его мнению, текущие показатели и динамика изменений вызывают много вопросов. Что примечательно, долгое время при подсчете голосов по вопросу референдума лидировали противники данного решения. По оценке политолога Александра Носовича,

решающую роль в итогах электоральной кампании сыграло голосование на западных избирательных участках.

«За ночь на них накидали голосов, и к утру соотношение – 50 на 50 с мизерным перевесом сторонников евроинтеграции. Недостающие несколько десятков голосов внесли аж в США, где, разумеется, не было никаких наблюдателей», – пишет он.

«Это спасение лица в самую последнюю минуту не отменяет того факта, что референдум провален. Пафосно провозглашать курс на ЕС альфой и омегой жизни страны можно было при убедительной и неоспоримой победе сторонников евроинтеграции. А тут молдавское общество официально расколото надвое. Большинство внутри страны убедительно и неоспоримо проголосовало против. Позор», – рассуждает Носович.

Схожей точки зрения придерживается и Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». Он допускает, что итоговый результат был достигнут по протоколам голосования граждан, проживающих в Европе. По его мнению, нельзя исключать, что люди, находящиеся непосредственно в республике, в абсолютном большинстве высказались против интеграции с ЕС. «Это может означать, что при отсечении тех, кто не проживает в республике, выбор будет совсем иным», – рассуждает он.

В свою очередь Мария Прокофьева, соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», обратила внимание на несправедливость при распределении избирательных участков за пределами республики. Она указала, что несмотря на значительную представленность молдавской диаспоры (около 500 тыс. человек), в России действовали всего лишь две точки для голосования.

«Для сравнения: в Италии было открыто 60 участков, чуть меньше – в Германии, Франции, США и Румынии. Оправдание администрации Санду в виде ссылки на некие «соображения безопасности» с учетом абсолютно спокойной обстановки в подавляющем большинстве регионов России звучит абсурдно», – отмечает она.

«Молдавскую диаспору, проживающую в России, практически полностью отстранили от участия в определении не только президента, но и дальнейшего геополитического курса страны», – считает собеседница. Таким образом, по ее мнению, прошедшие выборы президента и референдум о вступлении в ЕС являются «по существу антиконституционными». Хотя Европа закроет на это глаза, как закрывала их и раньше на многочисленные нарушения свободы слова», – добавляет Прокофьева. Между тем Федор Лукьянов, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», считает, что

электоральная кампания в Молдавии посылает «важный сигнал» Брюсселю. «Перемены, происходящие в мире, меняют общий контекст, лишая ЕС автоматической притягательности. Это заметный сдвиг», –

отмечает он. «Политики и партии, ориентированные на «европейский выбор», заведомо имели преимущество в нынешней кампании – власть у них, поддержка со стороны старшего партнера на Западе огромная, возможность дискредитировать Россию весьма богата. И если это всё не сработало – значит, дела объективно не хороши», – акцентирует эксперт.

«Результат Майи Санду в условиях грызни среди ее оппонентов и опять-таки максимального содействия с Запада не впечатляет. Президентство она во втором туре может сохранить, может и потерять. Это не принципиально, тем более что в следующем году предстоят парламентские выборы, они важнее с точки зрения осуществления реальной власти», – добавляет политолог.

«Через неделю выборы в Грузии, власти которой Брюссель уже заклеймил за то, что они свернули с европейского пути и теряют перспективу членства в ЕС. Если вслед за отказом от изменения конституции в Молдавии угрозы Евросоюза проигнорируют большинство граждан и проголосуют за «Грузинскую мечту», можно будет сказать, что для европейской политики наступает новый этап, к которому она пока не готова», – полагает Лукьянов.

Голосование показало, что Молдавия расколота надвое, отмечает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Он также обратил внимание на низкую явку избирателей, которая составила 51,68%.

«Часть населения республики попросту разочаровалась в политике.

Кроме того, немалое число граждан находится на заработках за границей», – пояснил он. При этом кампания запомнилась чередой нарушений. «Они начались еще до старта выборов. Так, Telegram-каналы оппозиции Молдавии заблокировали без предупреждения и уведомлений. Пророссийским и даже «многовекторным» кандидатам выключали эфиры, то есть у кандидатов был неравный доступ к избирателям», – добавляет Трухачев.

Безумие Киева, некогда выбравшего западный курс, ничему не научило Кишинев, рассуждает Владимир Скачко, политолог, обозреватель сайта «Украина.ру». Аналитик добавил, что прошедшая кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» население и политический класс республики.

«У власти находится нужный им человек. И были задействованы все технологии – манипуляции, спекуляции и обман, чтобы Майя Санду сохранила свой пост», – отметил собеседник. В этом контексте молдавские выборы стали очередной тренировкой Запада по жульничеству, считает Скачко.

«И на Украине, и в Молдавии разыгрывается одна и та же схема – взращиваются политики, которые в дальнейшем приводятся к власти, после чего «демократическими методами» за ними сохраняется важный пост. Причем эти люди необходимы западным представителям ровно до тех пор, пока они не исполнят поставленные перед ними задачи», – уточнил эксперт.

На этом фоне собеседник напомнил, что в 2019 году Запад поддержал решение Украины не открывать избирательные участки в России. Схожая ситуация произошла с Молдавией, которая открыла лишь два участка, провел параллели эксперт. «Таким образом, на опыте других стран Запад вырабатывает единую модель, которую можно было бы применять для манипуляции выборами», – говорит Скачко.

Одним из важнейших результатов выборов в Молдавии стала «обкатка» ЕС модели будущих выборов на Украине,

считает киевский политолог Алексей Нечаев. «Судя по всему, европейская и американская часть диаспоры станут серьезным фактором в рамках голосования в силу своей многочисленности», – пишет он.

«С их помощью Запад будет корректировать результаты кампании в нужную для него сторону. России это тоже следует учесть. Если Брюссель и Вашингтон продолжат считать избирателей, проживающих в Донбассе и Новороссии, гражданами Украины – пусть дадут им высказаться», – рассуждает эксперт.

«Это же касается нескольких миллионов беженцев с Украины, которые переехали в Россию после 2014 года. Тогда их электоральный вес будет сопоставим с «евро- и амероукраинцами». А ежели нет, тогда и общую легитимность выборов можно поставить под сомнение, и отказать «избранным властям» в праве подписи каких-либо значимых военно-политических документов», – допускает Нечаев.

В свою очередь Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ, полагает, что Майя Санду нарушила три правила проведения референдума. По его мнению, президент республики поддалась искушению «дать людям поиграть в право на самоопределение по важнейшим проблемам современности».

«Однако проводить референдумы необходимо только с железобетонными шансами выиграть. Самонадеянность элит весьма пагубна для них самих. Если уверенности в итогах нет – вопрос лучше поменять на максимально неважный, чтобы от результата реальная политика страны никак не зависела», – считает он.

«В случае, если подобных вопросов нет – референдум лучше не проводить. В молдавском случае все три правила были проигнорированы. Как результат, вместо усиления позиций Санду получила позор на весь ЕС и гарантированный проигрыш во втором туре», – заключил Федоров.