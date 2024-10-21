Шор призвал Санду уйти в отставку после выборов

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Шор обвинил Санду в фальсификации выборов

Tекст: Вера Басилая

Шор считает, что Санду должна признать поражение и покинуть свой пост после итогов выборов и референдума, передает ТАСС.

«Ее отмазка на все случаи жизни – про купленные голоса и заговор держав – звучит бредом сумасшедшего. Вместе со своей кодлой признать поражение, уйти в отставку и ждать справедливого суда за все ее преступления против Молдовы», – заявил Шор.

Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, заявляя, что Санду «натягивает проценты» в свою пользу.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, Санду не удалось набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре выборов. Шор подчеркнул, что граждане не поддержали «предательский курс» на евроинтеграцию, предложенный Санду, и заявил, что жители страны выразили свое несогласие с ее политикой.

Президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов после обработки 98,29% протоколов. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии Александр Стояногло с 26,35%.

В то же время, число проголосовавших на референдуме за вступление Молдавии в Европейский союз составило 50,03% после обработки 98,33% протоколов.

Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

