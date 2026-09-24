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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    2 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    28 комментариев
    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня

    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

    23 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин предложил трех кандидатов на пост главы Дагестана

    Путин предложил Щукина, Давдиева и Абдулхаликова на пост главы Дагестана

    Путин предложил трех кандидатов на пост главы Дагестана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Дагестана список из трех кандидатов на должность руководителя республики.

    «Президент России Владимир Путин представил в Народное собрание Республики Дагестан (НС РД) три кандидатуры на пост главы региона. Среди кандидатов: врио главы РД Федор Щукин, заместитель председателя НС РД Камил Давдиев, руководитель фракции КПРФ в НС РД Самир Абдулхаликов», – сообщили в парламенте республики, передает РИА «Новости».

    В начале апреля глава государства принял отставку бывшего руководителя Дагестана Сергея Меликова. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Федор Щукин, который ранее занимал должность председателя Верховного суда региона.

    В июле новый руководитель региона сменил глав трех республиканских министерств.

    Позже председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров анонсировал проведение выборов в сентябре.

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    23 сентября 2026, 23:13 • Новости дня
    Песков сообщил о проработке приглашения Путина на саммит G20

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона благодарна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США и планирует проработать этот вопрос по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Россия признательна за приглашение президента Владимира Путина на саммит G20 в США, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона видела сообщения в СМИ и заявления американского руководства.

    «Мы видели сообщения в СМИ и заявления госсекретаря. Мы благодарны и признательны за это приглашение», – заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что вопрос об участии будет проработан по дипломатическим каналам.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направил приглашение президенту России Владимиру Путину на предстоящий саммит G20, который пройдет на американской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты направили официальное приглашение Владимиру Путину на декабрьский саммит G20 в Майами.

    Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с американским госсекретарем в Нью-Йорке.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял об отсутствии окончательного решения по поездке российского лидера.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    23 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Финляндия и Украина договорились совместно выпускать военные дроны

    Финляндия и Украина подписали соглашение о совместном выпуске БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хельсинки и Киев заключили двустороннее соглашение, направленное на совместное производство и разработку современных беспилотных технологий.

    Финляндия и Украина договорились о совместном производстве оборонной продукции. Соответствующее соглашение затрагивает сферу беспилотных технологий, пишет РИА «Новости».

    «Финляндия и Украина подписали соглашение об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности, так называемое «соглашение по беспилотникам», – сообщили в финском министерстве обороны.

    Документ направлен на развитие и совместное создание беспилотных систем. Договоренности также призваны упростить процедуру выдачи разрешений на экспорт военной продукции. Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что пакт открывает путь к совместному выпуску вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Киев и Хельсинки договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем.

    Позже президент Финляндии Александр Стубб пообещал передать украинской армии основную часть совместно производимых аппаратов.

    А бывший лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал Финляндию важнейшей площадкой для локализации украинских оборонных разработок.

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    23 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    Эксперт: Камболов получил мандат граждан Южной Осетии на интеграцию республики с Россией

    Политолог Вазагов: Камболов показал Южной Осетии выход из социально-экономического тупика

    Эксперт: Камболов получил мандат граждан Южной Осетии на интеграцию республики с Россией
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поддержка Владимира Путина и первые результаты решения социально-экономических проблем республики обеспечили Марату Камболову убедительную победу на выборах президента Южной Осетии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Вазагов. По его словам, победа российского осетина также продемонстрировала запрос граждан республики на глубокую интеграцию с Россией. Ранее в Южной Осетии прошли выборы президента, на которых победу с результатом в 84,95% одержал Марат Камболов.

    «Победа Марата Камболова на выборах президента Южной Осетии – событие, выходящее за рамки очередной смены власти. Явка в 82,65% и почти 85% голосов «за» демонстрируют редкое единодушие общества. За этим стоит не просто поддержка конкретного кандидата, а глубокий запрос на перемены и подтверждение безальтернативности российского вектора», – считает политолог Юрий Вазагов.

    Собеседник подчеркнул: подобный результат – это, в том числе, и показатель доверия жителей республики к Владимиру Путину, который поддержал кандидатуру Камболова. «Пророссийские настроения в Южной Осетии абсолютно доминируют. Общество хорошо помнит роль главы РФ в поддержке республики, начиная с 2003-2004 годов и вплоть до решений 2008 года. Россия обеспечила безопасность, восстановление после агрессии и продолжает быть гарантом стабильности. Поэтому к мнению ее лидера также прислушиваются», – напомнил политолог.

    Кроме того, Камболов выстроил кампанию вокруг конкретных задач и уже достигнутых результатов – такой предметности местной политике давно не хватало. «Люди увидели реальные результаты: режим пересечения границы с Россией упростился, многочасовые пробки на КПП сократились до двадцати минут. Ведущие вузы и регионы России взяли шефство над школами, медицинский колледж получил оборудование на 30 млн рублей, в здравоохранении пошли позитивные сдвиги. Появилась надежда на выход из многолетнего социально-экономического тупика. Именно за этим последовал серьезный кредит доверия», – рассказал эксперт.

    Вазагов также отметил, что роль осетинской диаспоры в России для республики всегда была значимой. «В период, предшествовавший признанию государства, когда оно подвергалось давлению со стороны Грузии при режиме Саакашвили, осетины, работавшие в Москве на разных позициях, делали все для поддержки родины. Этот фактор никуда не исчез. Сегодня он обрел новое качество: республику впервые возглавил российский осетин с серьезным опытом работы в федеральных структурах», – пояснил эксперт.

    По мнению Вазагова, победа Камболова открывает перед Южной Осетией серьезные перспективы. «Поддержка России выражается не в декларациях, а в конкретных проектах – в энергетике, образовании, экономике. Стратегическая дорожная карта развития, сформулированная им в ходе кампании, охватывает все ключевые сферы. По большинству направлений уже достигнуты договоренности с ведомствами РФ, ее инвесторами и профильными структурами», – перечислил спикер.

    При этом говорить о завершенной фундаментальной трансформации политической системы, по его мнению, пока преждевременно. «Но процесс запущен. Прежняя управленческая парадигма, доминировавшая все предыдущие годы, претерпевает кардинальные изменения. Формируется новая модель, отвечающая национальным интересам Южной Осетии и углублению интеграции с РФ», – считает спикер.

    Новый президент получил мощный мандат на реформы, поэтому в ближайшее время «следует ожидать модернизации энергетики, выхода на российский рынок, развития туризма с соответствующей инфраструктурой, модернизации образования и формирования практически единого образовательного пространства с Россией».

    «По всем ключевым сферам намечены конкретные проекты, которые позволят республике войти в общее пространство России – экономическое, образовательное, социальное. В военно-политической сфере форматы тесной координации и единой оборонной безопасности давно сформированы и закреплены договором от 9 мая 2026 года. Они получат дальнейшее развитие», – прогнозирует политолог.

    Вазагов добавил, что Южную Осетию ожидает напряженная работа по всем направлениям. «Но уже сейчас очевидно: отношения Москвы и Цхинвала выходят на принципиально новый уровень. Это не просто финансовая помощь, а полноценные совместные программы развития. Общество дало мандат на глубокую интеграцию, и этот мандат будет реализован», – резюмировал спикер.

    Напомним, по итогам президентских выборов в Южной Осетии Марат Камболов набрал 84,95% голосов. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному главе Южной Осетии, отметив, что убедительная победа на выборах подтверждает высокую степень доверия со стороны граждан республики.

    Российский лидер подчеркнул дружественный и союзнический характер отношений между Москвой и Цхинвалом. Путин выразил уверенность, что деятельность нового президента будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей.

    Марат Камболов родился 2 января 1965 года в селе Хазнидон Северной Осетии. Окончил Горский сельскохозяйственный институт, Российский государственный социальный университет и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат юридических наук. В 2004–2010 годах занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по науке и инновациям, в 2010–2014 годах – заместителя министра образования и науки России. С 2014 года работал в НИЦ «Курчатовский институт», в 2021 году возглавил его. В мае 2026 года стал государственным советником президента Южной Осетии, в июне – председателем правительства республики. С 23 июня исполнял обязанности президента.

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    23 сентября 2026, 22:55 • Новости дня
    Политолог отметила слова Путина «это голосование за вас», обращенные к участникам СВО

    Политолог Федорова: Голосуя за патриотических кандидатов, россияне поддержали бойцов на передовой

    Политолог отметила слова Путина «это голосование за вас», обращенные к участникам СВО
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Обращение Владимира Путина к избирателям и военным в зоне СВО показало тесную связь между политической жизнью страны и событиями на передовой – голос за кандидата с патриотической позицией на выборах стал голосом в поддержку бойцов на фронте, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, эксперт ЭИСИ. В четверг президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах.

    «Обращение Владимира Путина, в котором он поблагодарил граждан за активное участие в выборах и отметил провал попыток противника сорвать голосование, подводит итог кампании. Она вышла далеко за рамки обычной электоральной процедуры, поэтому голосование стало для людей способом совершить патриотический поступок и продемонстрировать свою позицию», – считает политолог Анна Федорова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Это особенно актуально для жителей исторических регионов, где участие в выборах для многих людей связано с непосредственным риском для жизни, подчеркивает эксперт. «Там были потери, в том числе среди членов избирательных комиссий. Для них эта работа стала по-настоящему героической. Но и в Подмосковье были атаки беспилотников и жертвы. Жители самых разных регионов понимают, что противник хотел запугать людей, заставить их отказаться от участия в выборах и тем самым создать повод говорить о несостоятельности российского избирательного процесса. Но произошло ровно обратное», – отмечает Федорова.

    Слова президента «это голосование за вас», обращенные к бойцам на передовой, также показывают, насколько тесно сегодня связаны события на фронте и политическая жизнь страны, добавила Федорова.

    «Партии и кандидаты, за редчайшими исключениями, едины по этому вопросу. Трудно представить кандидата в федеральный парламент, который не высказывался бы по теме СВО или лично не участвовал в помощи фронту. Люди видят это единство. Поэтому голос за кандидата с патриотической позицией воспринимается и как голос в поддержку бойцов на фронте. Важно и то, что сами участники СВО активно включились в избирательную кампанию и добились заметных результатов», – отметила политолог.

    При этом высокие результаты «Единой России» – не повод для самоуспокоения, а прежде всего серьезный мандат ответственности, считает эксперт. «Власть обязана делом оправдать кредит доверия. Главные вызовы не заканчиваются после выборов. Экономическое давление, атаки, попытки дестабилизации, угроза террористических актов – сама конфигурация вызовов остается прежней. Люди обновили мандат доверия, а кто-то получил его впервые. Теперь надо работать. Президент всегда говорит об этом, и каждый раз он прав», – резюмирует Федорова.

    В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поблагодарил россиян за активное участие в выборах.

    «Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чем свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», – сказал президент.

    Глава государства также обратился к бойцам и командирам на передовой линии. «Хочу, чтобы вы знали, товарищи, – это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты», – подчеркнул Путин.

    При этом, по его словам, власти теперь «нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие, которое люди оказали правительству Российской Федерации, всему российскому руководству по всем важнейшим направлениям укрепления России».

    По предварительным результатам, партия «Единая Россия» получает рекордное количество мандатов за свою историю – 355. Это позволяет ей получить конституционное большинство. КПРФ займет 40 депутатских мест, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – одно. Окончательные итоги голосования станут известны 25 сентября. Выборы депутатов Госдумы и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли с 18 по 20 сентября при явке в 59 %.

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    24 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз

    Тони Блэр посоветовал премьеру Британии добиваться возвращения в Евросоюз

    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз
    @ Sun Fanyue/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр призвал страну в течение ближайшего десятилетия вернуться в состав реформированного Европейского союза.

    Об этом говорится в докладе Института глобальных изменений Тони Блэра. Возвращение в Евросоюз должно стать «краеугольным камнем» десятилетнего плана британского правительства, но при условии, что Брюссель серьезно подойдет к реформам, пишет Politico.

    В докладе отмечается, что Британии необходимо отказаться от риторики, связанной с Brexit, и начать формировать новые совместные институты с Европой. В качестве примера авторы предлагают превратить Северное море в общий энергетический хаб, совместно работать над искусственным интеллектом и присоединиться к кредитным программам ЕС на закупку вооружений.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем при вступлении в должность в июле обещал представить свое видение развития страны на ближайшее десятилетие до конца года. Блэр подчеркнул, что Лондон должен стремиться к восстановлению формальных отношений с Европой, способной быть реальной мировой силой, иначе Британии придется сотрудничать с ЕС только в сферах общих интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о курсе на сближение страны с ЕС. Летом он обратился к России перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского. В июле Бернем анонсировал 20-процентное снижение налогов для британских баров.

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    24 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных активов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством решение Евросоюза передать Украине доходы от замороженных российских активов.

    Россия считает противозаконной передачу Киеву доходов от замороженных активов РФ, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва расценивает эти действия как воровство.

    «Мы уже неоднократно давали оценку этим действиям, мы считаем, что они противозаконные, мы действительно считаем, что это воровство, и соответствующим образом к этому относимся. Здесь тоже в нашей позиции ничего не меняется», – сказал представитель Кремля.

    В странах Евросоюза заблокировано более 210 млрд евро, принадлежащих российскому Центробанку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил о масштабных юридических последствиях изъятия замороженных резервов.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал ворованными средствами переданные Украине доходы от российских активов.

    Президент Владимир Путин охарактеризовал возможную конфискацию российских активов в Европе как проявление воровства.

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    24 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ

    Австрия и Словакия начали отбор газа из подземных хранилищ

    Tекст: Мария Иванова

    Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы замедляется перед началом отопительного сезона, при этом некоторые страны уже начали расходовать запасы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    По состоянию на 22 сентября европейские ПХГ были заполнены на 70,24%, что на 15,66 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Это наименьшее значение для этой даты с 2011 года. В хранилищах находится около 76,9 млрд куб. м газа, пишет ТАСС.

    Чистый отбор газа из хранилищ зафиксирован в Австрии и Словакии. Германия и Латвия также практически прекратили закачку и наращивают изъятия.

    При этом средние темпы закачки в ЕС в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года на фоне рекордных цен на европейских хабах. Однако, по оценкам экспертов, наиболее благоприятные летние месяцы для накопления запасов были упущены.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС обеспечивать заполненность хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы в хранилища Европы необходимо закачать еще не менее 68 млрд куб. м газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стало известно, что Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа.

    В июле сообщалось, что Евросоюз близок к провалу в подготовке к отопительному сезону без российского газа.

    Весной европейский отопительный сезон стал вторым по продолжительности в истории.

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    24 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Военный врач Светяш: Для солдата на передовой слова Путина значат не меньше, чем поддержка из дома

    Tекст: Вера Басилая

    Слова президента Владимира Путина, поблагодарившего россиян за участие в выборах в Госдуму и обратившегося к бойцам спецоперации со словами «это голосование за вас», стали выражением доверия граждан к стране и ее защитникам и подтвердили единство фронта и тыла, заявила выпускница президентской программы «Время героев», военный врач, капитан медицинской службы, кавалер ордена Мужества Дарья Светяш, избранная в Госдуму от Свердловской области.

    «Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и обратился к бойцам словами «это голосование за вас». Как военный врач я видела своих ребят в самые тяжелые минуты, и могу сказать, что для солдата на передовой такие слова Верховного Главнокомандующего значат не меньше, чем поддержка из дома», – сказала Светяш.

    По ее словам, участие уральцев в голосовании стало продолжением этой же линии доверия и сопричастности. «Уральцы своим участием в выборах показали то же самое, что фронт и тыл в нашей стране – это одно целое», – отметила она.

    Светяш подчеркнула, что именно на этом доверии будет строиться ее работа в новом созыве. «Я иду в Думу, чтобы этот принцип работал прежде всего в законах, и о поддержке участников СВО, их семей, и о военной медицине и реабилитации», – заключила она.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов спецоперации.

    Политолог Анна Федорова сочла голоса за патриотических кандидатов прямой поддержкой военных на фронте.

    По итогам завершившегося голосования мандаты депутатов федерального парламента получат свыше 80 ветеранов специальной военной операции.

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    24 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Песков: Россия проработает приглашение США Путину на саммит G20

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона высоко оценила приглашение президенту Владимиру Путину принять участие в предстоящем американском саммите G20 и планирует тщательно проработать этот вопрос, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Россия с признательностью восприняла предложение Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение», – заявил Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва намерена максимально эффективно продолжать участие в работе «Большой двадцатки» и всех проходящих в ее рамках форумах. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о направлении приглашения российскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио пригласил Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами.

    Российская сторона весной получила официальное приглашение на это мероприятие.

    Окончательное решение о поездке президента России пока не принято.

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    24 сентября 2026, 08:34 • Новости дня
    Бельгия перестала считать США надежным союзником

    FT: МИД Бельгии признал США ненадежным союзником для Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Внешнеполитическое ведомство Бельгии сочло, что Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа перестали быть надежным союзником для королевства и Евросоюза в целом.

    Об этом говорится в стратегическом документе бельгийского МИДа, подготовленном в конце прошлого года, с которым ознакомилась газета Financial Times, передает ТАСС.

    В тексте отмечается, что «американский партнер больше не является тем союзником, каким был в прошлом». Авторы документа призвали к переоценке отношений ЕС и Бельгии с Соединенными Штатами, предупредив, что события в США «вероятно, поставят под угрозу ряд жизненно важных интересов Бельгии и Европейского союза».

    Аналитики министерства рекомендовали поддерживать взаимодействие с действующей администрацией США, но при этом продолжать дискуссии с демократической оппозицией, Конгрессом и «новыми поколениями двухпартийных элит», способными сыграть роль в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер Бельгии поругался с послом США из-за антисемитизма.

    В конце января бельгийский премьер-министр сравнил Трампа с голодной гусеницей.

    В середине января глава Минобороны Бельгии переделал лозунг американского лидера.

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    24 сентября 2026, 13:16 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом угрозы общественной безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались меры по нейтрализации угроз общественной безопасности.

    Президент России Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».

    На повестке дня стоял вопрос дополнительных мер, направленных на нейтрализацию угроз общественной безопасности в стране.

    «У нас сегодня вопрос о дополнительных мерах по нейтрализации угроз общественной безопасности в России», – заявил глава государства. Основной доклад по теме представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    На предыдущем совещании, состоявшемся в начале сентября, участники обсуждали профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и предотвращение подростковой преступности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что в графике главы государства на четверг также запланировано несколько непубличных встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее анонсировал это оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    В начале сентября Владимир Путин обсудил с участниками Совбеза профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

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    24 сентября 2026, 12:38 • Новости дня
    Песков: Решение о встрече Путина и Трампа на G20 не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на предстоящем саммите G20.

    По словам Пескова, решение о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 еще не принято, обсуждать возможные переговоры лидеров двух стран пока рано, передает РИА «Новости».

    «Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято», – сказал Песков, комментируя перспективы двусторонней встречи на предстоящем мероприятии.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США пригласили Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

    Российская сторона пообещала проработать данный вопрос по дипломатическим каналам.

    До этого Москва официально получила приглашение на встречу «Большой двадцатки» на высшем уровне.

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    24 сентября 2026, 10:10 • Новости дня
    Еврокомиссия допустила досрочное выделение Украине части из 45 млрд евро

    Euractiv: Еврокомиссия может досрочно передать Киеву часть помощи из 45 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия рассматривает возможность досрочно предоставить Украине значительную часть из 45 млрд евро, предусмотренных на 2027 год, из-за нехватки финансирования в Киеве.

    Средства у Украины заканчиваются быстрее, чем предполагали в ЕС. В связи с этим Брюссель изучает вариант переноса большей части выплат 2027 года на первые месяцы, пишет Euractiv.

    Отмечается, что Киев оценивает свой дефицит финансирования в 2027 году в 28,4 млрд евро, а в текущем году власти заявляют о нехватке 23,5 млрд евро.

    При этом Украина еще не получила около 37 млрд евро, которые официально предусмотрены на этот год в рамках кредита Евросоюза и Европейского фонда мира, отмечает РИА «Новости».

    Ранее ЕС согласовал Киеву кредит на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, выделив по 45 млрд на каждый год. Из них 60 млрд евро предназначены для обороны, а 30 млрд – для бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Евросоюз передал Украине 8 млрд евро из доходов от активов России.

    В среду ЕС потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи.

    В середине месяца Евросоюз решил создать дешевую систему ПВО совместно с Украиной.

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    24 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, тема которого будет объявлена в начале заседания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля отметил, что тему предстоящего обсуждения российский лидер обозначит в самом начале заседания. Кроме того, в рабочем графике Владимира Путина на этот день запланировано несколько непубличных встреч.

    Ранее 4 сентября Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

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