Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

Эксперт: Камболов получил мандат граждан Южной Осетии на интеграцию республики с Россией

Политолог Вазагов: Камболов показал Южной Осетии выход из социально-экономического тупика

Tекст: Андрей Резчиков

«Победа Марата Камболова на выборах президента Южной Осетии – событие, выходящее за рамки очередной смены власти. Явка в 82,65% и почти 85% голосов «за» демонстрируют редкое единодушие общества. За этим стоит не просто поддержка конкретного кандидата, а глубокий запрос на перемены и подтверждение безальтернативности российского вектора», – считает политолог Юрий Вазагов.

Собеседник подчеркнул: подобный результат – это, в том числе, и показатель доверия жителей республики к Владимиру Путину, который поддержал кандидатуру Камболова. «Пророссийские настроения в Южной Осетии абсолютно доминируют. Общество хорошо помнит роль главы РФ в поддержке республики, начиная с 2003-2004 годов и вплоть до решений 2008 года. Россия обеспечила безопасность, восстановление после агрессии и продолжает быть гарантом стабильности. Поэтому к мнению ее лидера также прислушиваются», – напомнил политолог.

Кроме того, Камболов выстроил кампанию вокруг конкретных задач и уже достигнутых результатов – такой предметности местной политике давно не хватало. «Люди увидели реальные результаты: режим пересечения границы с Россией упростился, многочасовые пробки на КПП сократились до двадцати минут. Ведущие вузы и регионы России взяли шефство над школами, медицинский колледж получил оборудование на 30 млн рублей, в здравоохранении пошли позитивные сдвиги. Появилась надежда на выход из многолетнего социально-экономического тупика. Именно за этим последовал серьезный кредит доверия», – рассказал эксперт.

Вазагов также отметил, что роль осетинской диаспоры в России для республики всегда была значимой. «В период, предшествовавший признанию государства, когда оно подвергалось давлению со стороны Грузии при режиме Саакашвили, осетины, работавшие в Москве на разных позициях, делали все для поддержки родины. Этот фактор никуда не исчез. Сегодня он обрел новое качество: республику впервые возглавил российский осетин с серьезным опытом работы в федеральных структурах», – пояснил эксперт.

По мнению Вазагова, победа Камболова открывает перед Южной Осетией серьезные перспективы. «Поддержка России выражается не в декларациях, а в конкретных проектах – в энергетике, образовании, экономике. Стратегическая дорожная карта развития, сформулированная им в ходе кампании, охватывает все ключевые сферы. По большинству направлений уже достигнуты договоренности с ведомствами РФ, ее инвесторами и профильными структурами», – перечислил спикер.

При этом говорить о завершенной фундаментальной трансформации политической системы, по его мнению, пока преждевременно. «Но процесс запущен. Прежняя управленческая парадигма, доминировавшая все предыдущие годы, претерпевает кардинальные изменения. Формируется новая модель, отвечающая национальным интересам Южной Осетии и углублению интеграции с РФ», – считает спикер.

Новый президент получил мощный мандат на реформы, поэтому в ближайшее время «следует ожидать модернизации энергетики, выхода на российский рынок, развития туризма с соответствующей инфраструктурой, модернизации образования и формирования практически единого образовательного пространства с Россией».

«По всем ключевым сферам намечены конкретные проекты, которые позволят республике войти в общее пространство России – экономическое, образовательное, социальное. В военно-политической сфере форматы тесной координации и единой оборонной безопасности давно сформированы и закреплены договором от 9 мая 2026 года. Они получат дальнейшее развитие», – прогнозирует политолог.

Вазагов добавил, что Южную Осетию ожидает напряженная работа по всем направлениям. «Но уже сейчас очевидно: отношения Москвы и Цхинвала выходят на принципиально новый уровень. Это не просто финансовая помощь, а полноценные совместные программы развития. Общество дало мандат на глубокую интеграцию, и этот мандат будет реализован», – резюмировал спикер.

Напомним, по итогам президентских выборов в Южной Осетии Марат Камболов набрал 84,95% голосов. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному главе Южной Осетии, отметив, что убедительная победа на выборах подтверждает высокую степень доверия со стороны граждан республики.



Российский лидер подчеркнул дружественный и союзнический характер отношений между Москвой и Цхинвалом. Путин выразил уверенность, что деятельность нового президента будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей.

Марат Камболов родился 2 января 1965 года в селе Хазнидон Северной Осетии. Окончил Горский сельскохозяйственный институт, Российский государственный социальный университет и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат юридических наук. В 2004–2010 годах занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства по науке и инновациям, в 2010–2014 годах – заместителя министра образования и науки России. С 2014 года работал в НИЦ «Курчатовский институт», в 2021 году возглавил его. В мае 2026 года стал государственным советником президента Южной Осетии, в июне – председателем правительства республики. С 23 июня исполнял обязанности президента.