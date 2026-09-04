Путин обсудил с Совбезом профилактику правонарушений среди несовершеннолетних

Эксперт назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске

Политолог Ткаченко: Россия не позволит забыть ужасные преступления Японии

Tекст: Олег Исайченко

«Политика Запада во многом строится на отрицании России: что бы ни делала наша страна, это почти неизбежно подается в негативном ключе. А Япония действует в русле западной повестки», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Впрочем, оговорился собеседник, реакция японской стороны на «удар прикладом» по хризантеме на памятнике в Хабаровске также может быть обусловлена чувством уязвленной национальной гордости. «Япония оскорбилась, потому что в ее представлении символ императорской семьи нельзя преподносить в негативном свете», – уточнил он.

При этом оппоненты игнорируют исторический контекст. «Японская Квантунская армия совершала ужасные преступления. Токио неприятна эта страница истории, и нынешние власти думают, что уже перевернули ее. Россия не готова разделить эту точку зрения», – детализировал Ткаченко.

Таким образом, жест японцев по поводу памятника – лишь один из элементов пазла антироссийской политики Токио, считает политолог. «Речь идет об откровенно враждебном и агрессивном шаге, который вполне вписывается в логику попыток «отмены» РФ и переписывания истории», – пояснил спикер. При этом, как отметил он, у Японии нет реальных рычагов для пропорционального ответа: она не одерживала побед над Россией, и у нее нет оснований для установки памятников, сопоставимых по смыслу с тем, что был открыт в Хабаровске.

В пятницу в Хабаровске состоялось открытие мемориала в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. За день до этого генконсульство Японии предложило демонтировать из оформления монумента символ императорского дома – хризантему. Цветок нанесен на пограничный столб, который прикладом разбивает красноармеец.

«Хризантема является национальным цветком Японии, а печать с изображением хризантемы традиционно используется в качестве символа императора и императорской семьи, а также размещается на обложке японских паспортов. Просим местные органы власти принять меры, чтобы не допустить необоснованного разжигания противостояния между Японией и Россией, и отменить установку знака с изображением печати с хризантемой. В случае если подобные статуи уже установлены, просим рассмотреть возможность их демонтажа», – говорится в обращении генконсульства.

Российское военно-историческое общество (РВИО) ответило отказом. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко расценил просьбу японской стороны как «крайне некорректную» и заявил, что хризантема останется на мемориале как «символ японского милитаризма, который совершил чудовищные преступления». «Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин. Когда мы все-таки освободили Сахалин и вернули его России, русский солдат, советский солдат разбил этот символ милитаристской Японии», – сказал он.

Отметим, бронзовый солдат, которого скульпторы и литейщики уже успели окрестить Иваном, установлен на набережной Амура в центре краевой столицы. Солдат держит в руках винтовку и прикладом разбивает японский пограничный столб с изображением хризантемы. Такие стояли на Сахалине на границе вдоль 50-й параллели северной широты после Русско-японской войны (1904-1905).

Особое смысловое значение имеет архитектурно-мемориальная часть монумента – на пилонах увековечены наименования всех Дальневосточных фронтов, Забайкальского фронта, Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. Эта деталь напоминает о масштабе Маньчжурской стратегической наступательной операции, в ходе которой советские войска разгромили миллионную Квантунскую армию.

Овсиенко во время церемонии открытия памятника зачитал приветствие помощника президента России Владимира Мединского. «Победа СССР на Дальнем Востоке ознаменовала не только окончание Второй мировой войны, но и установление прочного и справедливого миропорядка. Открытие монумента – дань памяти и выражение благодарности бойцам многонациональной Красной армии, всем советским людям, которые своей борьбой и трудом приближали победоносное для нашей страны окончание самой страшной войны в истории человечества», – передал слова Мединского заместитель председателя РВИО.

В свою очередь глава Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал памятник «зримым воплощением глубокой благодарности потомков за Великую Победу». «Главная композиция комплекса – это 15-метровая бронзовая скульптура советского солдата. Он олицетворяет мужество и боевой дух всех воинов-дальневосточников и тогда, и сегодня. И в первые дни установки скульптуры жители Хабаровска дали ему собирательное по образу имя – Иван. Как воин Алеша, освободитель Болгарии, так и у нас Иван станет символом образца воина-дальневосточника», – подчеркнул Демешин.

Напомним, в середине августа между Москвой и Токио также произошел дипломатический скандал. МИД Японии выразил «решительный протест» из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп и вызвал посла РФ в Токио, а премьер-министр страны Санаэ Такаити заявила, что действия российского лидера «задевают чувства японцев» и являются категорически «неприемлемыми». Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ответ указал, что демарши Токио не изменят статуса Курильских островов.