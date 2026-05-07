Великую Победу назвали нравственным ориентиром России

Политолог Шаповалов: Память о Великой Победе формирует образ будущего России

Tекст: Олег Исайченко

«Россия готовится отпраздновать 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Память о ней формирует образ будущего нашей страны через представления о справедливости, ответственности за Родину, ценности суверенитета и исторической преемственности поколений», – отметил Владимир Шаповалов, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО.

Спикер акцентировал: в общественном сознании День Победы связан с памятью не только о фронтовиках, но и о тружениках тыла, детях войны, миллионах людей, чья жизнь и судьба оказались связана с тем тяжелейшим временем испытаний. «Подвиг армии, партизанского движения, оборонной промышленности и всей страны, работавшей на результат, задает рамку, в которой современное общество осмысляет понятия долга, жертвы, стойкости и благодарности», – подчеркнул он.

Победа в Великой Отечественной войне – ось российской цивилизации, согласился Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «9 Мая – это не просто день воинской славы, а смысловое ядро, вокруг которого выстраивается политическая биография государства», – указал он.

«Подвиг становится мерилом политических решений и наших представлений о справедливости. Победа стала фундаментом для нашей общей легитимности, независимой политики, защите национальных интересов и недопустимости внешнего давления. Эта линия тянется от 1945 года к современности», – подчеркнул политолог.

День Победы остается одним из главных праздников для россиян в том числе и потому, что государство нашло форматы, позволяющие молодому поколению быть активными соучастниками формирования общей памяти, пояснила Ольга Занко, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Хороший пример этого направления – деятельность движения «Волонтеры Победы». Уже более десяти лет мы помогаем в организации празднования 9 Мая и проведении «Бессмертного полка», заботимся о ветеранах, раздаем Георгиевские ленты, проводим акции «Сад памяти», «Поезд Победы», «Красная гвоздика», «Блокадный хлеб», «Улицы героев», всероссийский «Диктант Победы», – перечислила она.

Одна из важных частей празднования Дня Победы – акция «Бессмертный полк», добавила Наталья Шадрина, руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России». «В нашем проекте принимают участие более 120 стран. Сохранение исторической памяти и правды ведется в течение всего года», – подчеркнула она.

По ее словам, в этом году проект предполагает традиционное очное и онлайн-участие. В ходе цифрового шествия на экранах будут показаны портреты героев. «Кроме того, участники «Бессмертного полка на автомобиле» приклеят изображения бойцов на свой транспорт, чтобы вдохновлять окружающих на расширение исторических знаний. Также пройдут акции «Бессмертный полк надежды», «СВОи – родные», «Стена памяти», – уточнила спикер.

Социология подтверждает фундаментальное значение 9 мая для России – 98% россиян считают важным сохранять память о Великой Отечественной войне, сообщила Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ. «Также 67% респондентов уверены, что 81 год назад была одержана самая большая победа в истории России», – добавила она.

По ее словам, праздновать День Победы, смотреть парад и салют, участвовать в памятных акциях планируют 82% россиян. «Наши соотечественники хорошо знают события и героев войны – Георгия Жукова, Зою Космодемьянскую, Константина Рокоссовского», – подчеркнула социолог.

Впрочем, память Великой Победе – это еще и базис для выстраивания внешнеполитического вектора, заметил Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. «Приняты документы о борьбе с фальсификацией итогов Второй мировой войны и об увековечивании памяти защитников Отечества. Также реализуются просветительские проекты для всех постсоветских странах», – детализировал он.

Спикер посетовал, что на этом фоне выделяется курс нынешнего украинского политического руководства, который направлен на демонтаж общей памяти о Великой Победе. «Это и переименование 9 мая, и перенос даты празднования, и разрушение памятников», – заключил выступающий.