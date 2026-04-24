  Новый морской тральщик «Дмитрий Глухов» заложили в Петербурге
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    24 апреля 2026, 17:59 • Новости дня

    Путин обсудил с Совбезом борьбу с преступностью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором затрагивалась тема усиления мер по борьбе с преступностью.

    В ходе встречи глава государства подчеркнул необходимость обсудить дополнительные шаги по предупреждению и пресечению правонарушений, передает ТАСС.

    «Обсудим сегодня вопрос дополнительных мер по предупреждению и пресечению правонарушений, по борьбе с преступностью. У нас два выступающих», – заявил Путин, предоставив слово генеральному прокурору России Александру Гуцану.

    В прошлую пятницу Путин обсудил с Совбезом взаимодействие со странами СНГ.

    Темой совещания Путина с Совбезом в начале апреля была борьба с финансированием терроризма.

    23 апреля 2026, 20:19 • Новости дня
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала введение 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    В этот раз в санкционный список попали не только политики и бизнесмены, но и представители российской культуры.

    «Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, это Владимир Соловьев. Брат, не подкачай», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    В рамках нового пакета санкций ЕС ввел рестрикции против российского певца Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати.

    МИД России пообещал подготовить ответ на очередной пакет европейских ограничений.

    24 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян

    Путин осудил геноцид армян и пожелал народу Армении процветания

    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины геноцида армян и выразил поддержку народу Армении.

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины геноцида армян.

    Российский лидер отметил, что гонения и репрессии начала XX века стали незаживающей раной для многих поколений армян, однако пережитое испытание сплотило народ, который сохранил верность традициям, проявив мудрость и мужество.

    «Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа – одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир, а ее катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия», – говорится в послании.

    Президент выразил уверенность, что и впредь сыны и дочери Армении будут беречь национальную самобытность, многотысячелетнюю культуру, язык, свободу и духовные ценности.

    «Желаю дружественному армянскому народу благополучия, процветания и всего самого доброго», – говорится в послании российского лидера.

    «Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания, и международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось», – говорится в приветствии.

    Путин также выразил уверенность, что армяне и в дальнейшем будут беречь свою самобытность, культуру, язык и духовные ценности.

    Президент России отдельно отметил, что последствия геноцида наглядно показали опасность национализма и ксенофобии. Он напомнил, что позиция России по осуждению этих событий остается неизменной с 1915 года и отражена в совместных декларациях с Британией и Францией, а также в постановлении Госдумы 1995 года.

    В начале XX века в Османской империи в ходе регулярных преследований были убиты более 1,5 млн армян. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине – в Западной Армении».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул близость этой республики для нашей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об особом характере отношений с Арменией.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    24 апреля 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    При этом он добавил, что не располагает точной информацией о том, отправляли ли официальное приглашение в Москву. Кроме того, Трамп выразил сомнение в том, что президент России решит лично посетить встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    24 апреля 2026, 15:24 • Новости дня
    Захарова заявила о заверениях Японии не поставлять оружие на Украину

    Захарова: Япония заверила Россию в невозможности экспорта вооружений на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Японии заверило Россию по дипломатическим каналам о невозможности поставок вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, в том числе на Украину, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, японская сторона выразила готовность усилить контроль над выполнением условий сертификации конечного пользователя, передает ТАСС.

    «По дипломатическим каналам получены заверения японских властей о невозможности поставки экспортируемых вооружений и продукции двойного назначения в зоны вооруженных конфликтов, включая непосредственно Украину, а также о намерении ужесточить контроль за соблюдением условий сертификации конечного пользователя», – сказала дипломат на брифинге.

    Во вторник генсек кабмина Японии Минору Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия.

    Ранее японское посольство в Москве заявило, что Япония не планирует поставлять Украине летальное оружие.

    24 апреля 2026, 16:15 • Новости дня
    Россия вернула из плена 193 военнослужащих

    Минобороны: Россия вернула из плена 193 военнослужащих

    Россия вернула из плена 193 военнослужащих
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    С подконтрольной киевскому режиму территории 24 апреля были возвращены 193 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 193 военнопленных Вооруженных сил Украины, сообщается в канале ведомства в Max. Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Все военнослужащие будут направлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

    При проведении обмена значительную роль сыграли посреднические усилия гуманитарного характера со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и США, подчеркнули в Минобороны.

    Ранее в результате успешного обмена на родину вернулись 175 российских военнослужащих и семеро жителей Курской области.

    В феврале Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    24 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу посетил экспозицию «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Центральном выставочном зале «Манеж».

    Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, передает РИА «Новости».

    В ходе осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий продемонстрировал главе государства черную бедуинскую накидку, находящуюся за стеклянной витриной. «Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил», – рассказал Слуцкий главе государства.

    Сам Жириновский рассказывал, что получил этот подарок от Муаммара Каддафи в 1995 году, когда тот принимал гостей в своем шатре. Ливийский лидер заметил, что Жириновскому холодно, и велел передать ему накидку, изготовленную вручную из верблюжьей шерсти.

    Напомним, Слуцкий открыл выставку к 80-летию Жириновского в Манеже.

    В прошлом году он сообщил о планах открыть музей Жириновского в Москве.

    24 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартовую площадку для запуска российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали с помощью контролируемого взрыва.

    Кадры с места событий опубликовал в своем Telegram-канале Дмитрий Струговец, бывший руководитель пресс-службы Роскосмоса. В пятницу, 24 апреля, была разрушена мобильная башня обслуживания площадки, ее высота составляла 52 метра.

    Перед этим специалисты космодрома демонтировали кабель-мачты и ферменные опоры, которые служили для поддержания ракеты в вертикальном положении во время предстартовой подготовки, передает Lenta.Ru.

    Решение о размещении российских носителей на космодроме Куру (Гвианский космический центр во Французской Гвиане) было принято в начале 2000-х годов, а в 2003 году правительства России и Франции официально согласовали проект пусковой площадки для ракет семейства «Союз». Строительство стартового комплекса велось при финансовом участии ЕС и Европейского космического агентства (ЕКА), а эксплуатация запусков шла через Arianespace.

    Первый запуск ракеты «Союз» с Куру состоялся в октябре 2011 года и стал знаковым: впервые этот носитель стартовал вне территории бывшего СССР. За последующие годы с французского экваториального космодрома было осуществлено более двух десятков пусков «Союз-СТ», в первую очередь для вывода европейских навигационных спутников Galileo, научных аппаратов и коммерческих космических аппаратов на орбиту. Экваториальное расположение Куру давало российским ракетам энергетическое преимущество и расширяло их рынок за счет европейских и международных заказчиков.

    Ситуация резко изменилась после введения санкций ЕС против российского космического сектора в 2022 году. «Роскосмос» тогда объявил о приостановке запусков с Куру и отзыве российского технического персонала.

    24 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России

    Набиуллина: ЦБ видит рост спроса на наличные

    Набиуллина заявила о росте спроса на наличные в России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России фиксирует увеличение спроса на наличные средства в начале 2026 года, однако делать выводы о каких-либо долгосрочных изменениях пока рано, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

    Она уточнила, что несмотря на заметный рост интереса к наличным, этот показатель остается на минимальном уровне относительно общего объема денежной массы, передает ТАСС.

    «Да, спрос на наличные в начале года был выше прошлогоднего, мы это видим. <…> Выводы о каком-то структурном сдвиге делать, наверное, преждевременно <…> Но в целом доля наличных в денежной массе, она остается на минимуме», – заявила Набиуллина.

    Ранее эксперты сообщили о резком росте наличных денег в России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных.

    В ЦБ объясняли, что в марте объем наличных денег в обращении заметно увеличился, что связано с отключением мобильного интернета и формированием запасов наличных населением и бизнесом.

    24 апреля 2026, 16:45 • Новости дня
    Лихачев объяснил цель участившихся атак ВСУ на ЗАЭС

    Лихачев: ВСУ стали чаще атаковать ЗАЭС с целью посеять панику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество ударов по Запорожской АЭС продолжает увеличиваться, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, противник усилил применение дронов, артиллерии и минометов, пишет «Страна Росатом». Основной целью этих действий, по словам Лихачева, является попытка посеять панику среди персонала станции и дезориентировать сотрудников.

    «Нарастает количество и ударов дронов, и артобстрелов, и минометных обстрелов. Цель одна – посеять панику, дезориентировать персонал», – подчеркнул он.

    Гендиректор Росатома также сообщил, что в данный момент станция запитана лишь по линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Он уточнил, что восстановительные работы на опоре, находящейся в акватории Днепра, невозможно начать из-за высокого уровня воды и продолжающихся обстрелов. Лихачев выразил уверенность, что с помощью МАГАТЭ удастся организовать режим тишины и приступить к ремонту.

    Ранее МИД заявил о росте угроз безопасности для ЗАЭС и АЭС «Бушер».

    На прошлой неделе в районе ЗАЭС и Энергодара зафиксировали удары ВСУ.

    23 апреля 2026, 19:39 • Новости дня
    Фальков: C этого года студенты смогут учиться проектировать беспилотные автомобили

    Tекст: Ольга Иванова

    Отечественные высшие учебные заведения приступят к обучению студентов проектированию и эксплуатации современных беспилотных автомобилей, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    Студенты российских университетов смогут освоить профессию создателя автономных мобильных систем, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал руководитель Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе профильного форума.

    «Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было», – подчеркнул министр.

    Руководитель ведомства добавил, что технологический прогресс серьезно трансформирует рынок труда. В результате меняются сроки обучения и внутреннее наполнение образовательных программ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования из-за кардинальных технологических перемен.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал увеличение числа бюджетных мест по робототехнике и электронике.

    Для внедрения новой образовательной модели ведомство подготовило проект соответствующих изменений в федеральный закон.

    24 апреля 2026, 08:41 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал планы пригласить Путина на саммит G20

    Дмитриев отреагировал на планы пригласить Путина на саммит G20

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о возможном приглашении президента Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти в Майами.

    Дмитриев прокомментировал информацию о возможном приглашении президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами, передает РИА «Новости».

    Дмитриев написал в соцсети: «Россия всегда была частью G20».

    Поводом для комментария стала публикация газеты Washington Post, в которой говорилось о намерении президента США пригласить Путина на предстоящий саммит. Об этом сообщили представители администрации Соединенных Штатов.

    Президент США заявил, что участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами было бы очень полезным, но вряд ли это произойдет.

    Заместитель главы МИД Александр Панкин сообщил, что российская сторона получила официальное приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США.

    Кремль пока не принял решение об участии Путина в этом мероприятии.

    24 апреля 2026, 18:24 • Новости дня
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    @ Пресс-служба ГК "Ростех"/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским авиакомпаниям потребуется 644 пассажирских самолета к 2030 году, говорится в презентации главы Минтранса Андрея Никитина к форуму «Инновации. Технологии. Производство».

    Согласно документу, в эту оценку входят 332 среднемагистральных, 210 для региональных и местных линий, 98 ближнемагистральных и четыре дальнемагистральных самолета, передает «Интерфакс». Данные, как уточняется, актуализируются ежемесячно.

    «Нам нужно мало того что построить самолеты – нужно их обслуживать и ремонтировать», – подчеркнул Никитин. В настоящий момент российский авиапарк насчитывает 1089 пассажирских самолетов, из которых 689 произведены за рубежом, а 391 – отечественные.

    Планы по развитию отечественного самолетостроения закреплены в Комплексной программе развития авиаотрасли (КПГА). Документ предусматривает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов: 592 из них должна поставить «Объединенная авиастроительная корпорация», еще 402 – «Уральский завод гражданской авиации». В текущем году КПГА будет вновь обновлена, проект уже рассматривает правительство.

    В 2026-2027 годах ОАК планирует передать заказчикам более 70 машин, включая 18 МС-21, 42 SJ-100, 11 Ту-214 и три Ил-114-300. Количество самолетов для следующей партии уточняется, однако авиакомпании уже подтвердили спрос до 2035 года на более 570 бортов без учета возможного экспорта, отмечал директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов.

    Ранее российские авиакомпании сократили внутренние перевозки из-за дефицита самолетов.

    В октябре Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения отечественного авиапарка к 2030 году.

    23 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Путин назвал Пиманова олицетворявшим телевидение России профессионалом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, отметив, что он был журналистом, которого считали одним из ярких и преданных делу профессионалов телевидения.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова в связи с его смертью, следует из опубликованной телеграммы на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что Пиманова по праву считали одним из ярких и преданных делу профессионалов, олицетворявших современное российское телевидение.

    «Алексея Викторовича ценили за принципиальность и честность, за умение вдохновлять коллектив своими творческими идеями и замыслами, по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение», – говорится в телеграмме Путина.

    Путин также подчеркнул, что смерть Пиманова стала большой потерей не только для его семьи и коллег, но и для всей отечественной журналистики.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти телеведущего Первого канала Алексея Пиманова.

    Телеведущий Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни.

    Главное
    Минтранс назвал потребность России в новых пассажирских самолетах к 2030 году
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%
    Россия вернула из плена 193 военнослужащих
    Голикова заявила о росте когнитивных нарушений среди трудоспособных россиян
    Турецкая Baykar впервые показала управляемый ИИ рой дронов
    Суд лишил квартиры жительницу Перми за фиктивную прописку мигранта
    Минспорт ужесточил лимит на легионеров в российском футболе

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

